Признаки дробления бизнеса: как избежать претензий со стороны ФНС

Стремление сэкономить на налогах свойственно любому предпринимателю, и легальная оптимизация законом не запрещается. Однако попытки искусственно раздробить бизнес для получения необоснованной выгоды обязательно привлекут внимание инспекторов. Разберемся, как делить нельзя и по каким критериям ФНС вычисляет нарушения.

Что такое «дробление бизнеса» в понимании ФНС

В прошлом году на всю страну прогремели несколько дел о дроблении бизнеса: как в отношении блогеров, так и промышленных предприятий.

В целом, сумма налоговых доначислений в период с 2018 по 2023 год оценивается ФНС в 56 млрд руб. Российские суды за последние 5 лет рассмотрели 643 уголовных дела, как заявил замглавы налоговой службы Виктор Бациев на Всероссийском налоговом форуме Торгово-промышленной палаты.

Что же привлекает внимание налоговиков?

Еще в 2018 году Минфин дал разъяснения, что под незаконным дроблением бизнесаследует понимать создание нескольких коммерческих субъектов (ИП и ООО) с целью умышленного использования преимуществ, которые дают специальные режимы налогообложения (письмо ФНС от 29.12.2018 № ЕД-4-2/25984 и определение КС от 04.07.2017 № 1440-О).

Претензии со стороны фискалов возникают исключительно, когда есть признаки искусственности мероприятия. То есть компания не преследует деловых целей, а руководствуется только желанием снизить налоговую нагрузку.

Пример грамотного разделения бизнеса.

ООО «Ромашка» имеет два основных вида деятельности: производство мебели и продажу готовых изделий. Деление происходит по данному принципу. Для фирмы, которая будет заниматься только реализацией, арендуются дополнительные площади, принимаются в штат новые сотрудники, разрабатывается отдельный веб-сайт и т.д. То есть оформляется полностью самостоятельный субъект бизнеса, независимый административно и материально от производства.

Пример незаконной схемы.

ООО «Тюльпан» продает технику офлайн и онлайн. Для интернет-продаж регистрируется аффилированный ИП. Никакой деловой цели такое дробление не несет. У компании только одно желание — искусственно сэкономить на налогах.

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Топ 4 схемы, которые точно не понравятся налоговикам

1. Деление единого бизнеса на части с целью сохранить спецрежим.

Лимиты для использования УСН в 2024 году: не более 265,8 млн рублей годового дохода, 130 человек персонала и 150 млн рублей стоимость основных средств.

Если компания приближается к предельным значениям, необходимо перейти на ОСНО. Вместо этого некоторые предприниматели дробят свой бизнес, создают фирмы-дублеры, которые фактически ведут одинаковую деятельность параллельно (судебная практика: постановление АС Северо-Кавказского округа от 09.09.2020 № А53-23398/2019, постановление АС от 25.06.2018 № А09-8586/2017, решение АС от 02.10.2019 № А59-3874/2018).

2. Использование ИП на специальных налоговых режимах.

Чтобы уменьшить размер выплат, компании регистрируют близких для себя физлиц как ИП (или самозанятых) и через них реализовывают продукцию. Это не обязательно сотрудники, подставную роль за отдельное вознаграждение могут выполнять родственники, знакомые или иные аффилированные лица.

Такие схемы также расцениваются ФНС как искусственное дробление (№ A01-2276/2016).

3. Создание отдельного юрлица для продажи товара без НДС («безНДСный» рукав).

Главная компания работает на ОСНО, при этом параллельно открывается фирма-дублер на упрощенке. Цель схемы: реализация продукции без НДС отдельно через подконтрольное юрлицо. Налоговики обращают внимание на разницу в наценке при продаже товаров внутри группы и внешним покупателям, то есть искусственное наращивание цены (решение АС от 06.05.2021 № А76-26883/2020).

4. Перенос крупной сделки на компанию со спецрежимом.

Продажа дорогих активов, если фирма на ОСНО, влечет начисление налогов в крупных суммах. Естественно, для субъекта бизнеса это экономически невыгодно.

Некоторые решают проблему следующим образом: создают юрлицо на УСН (или используют уже существующее аффилированное лицо), продают ему имущество с минимальной наценкой, а затем — реализуют конечному покупателю по реальной рыночной стоимости.

ФНС обратит внимание, если заметит подобные манипуляции, и более тщательно проверит условия сделки (решение АС от 13.03.2021 № А28-17027/2019).

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17 признаков незаконного дробления

В письме от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@ ФНС перечислила 17 главных признаков дробления бизнеса, предварительно проанализировав более 400 судебных актов. Ориентируйтесь на этот перечень при оптимизации налогообложения своей компании.

Разделение единого процесса. Одно производственное предприятие раздроблено на несколько субъектов, чтобы применять льготный спецрежим. Дробление прямо способствовало снижению налоговой нагрузки. Создание фирм-дублеров, которые ведут одинаковую деятельность параллельно. Наличие единого контролирующего лица. У группы компаний один учредитель, гендиректор и (или) конечный бенефициар. Все участники группы осуществляют один и тот же вид деятельности (имеют одинаковые ОКВЭДы). Одни и те же лица представляют бизнес вовне. Например, выданы доверенности на одних и тех же людей (бухгалтера, юриста, менеджера по продажам) для взаимодействия с контрагентами, госорганами и т.д. Субъекты аффилированы по отношению к друг другу — руководители находятся в родственных отношениях или подконтрольны по службе. У субъектов, кроме основного юрлица, нет собственных основных и оборотных средств (имущества). Они не принимают самостоятельных решений. Компании несут друг за друга расходы. Субъекты бизнеса используют один адрес местонахождения, контакты, Интернет-сайт, обозначения и вывески. Пользуются услугами одного и того же банка, в котором открывают и обслуживают расчетные счета, контрольно-кассовую технику, терминалы. Материальные ресурсы распределены формально или предоставляются друг другу в безвозмездное пользование. Кадры также распределены формально. Ведение бухгалтерского учета, юридическое сопровождение осуществляют одни и те же специалисты. Показатели деятельности (число сотрудников, размер годовой прибыли) близки к допустимому максимуму, который позволяет использовать спецрежим налогообложения. Как только предельные значения подходят к верхней границе, создается очередное подконтрольное лицо. Один из участников схемы является единственным поставщиком или покупателем для другого. Поставщики и покупатели у всей группы субъектов — общие. Между лицами распределены контрагенты, исходя из применяемой ими системы налогообложения. Данные бухгалтерского учета указывают на снижение рентабельности производства и прибыли основного предприятия после дробления. Дробление проведено за короткий срок непосредственно перед расширением производства (ростом прибыли) или увеличением численности персонала. Основное юрлицо получает финансовую выгоду от дробления бизнеса.

Важно: наличие всех 17 признаков — не обязательно. Более того, список не является исчерпывающим, и в каждом конкретном случае суд оценивает совокупность подтвержденных обстоятельств в индивидуальном порядке.

Периодически обнаруживаются новые факторы. Например, в период пандемии коронавируса (2020–2021 гг.) крупные предприятия искусственно дробились, чтобы получить налоговые льготы, кредитные каникулы и прочие послабления.

Ответственность за дробление бизнеса

Субъекту, который умышленно дробил бизнес, чтобы пользоваться спецрежимом, грозят доначисления НДС и налога на прибыль. Помимо этого, штрафы — 40% от неуплаченной суммы (п. 3 ст. 122 НК).

Также предусмотрена уголовная ответственность за умышленную неуплату или неполную уплату налогов, если сумма доначислений превысит 5 млн руб. (ст. 199 УК).

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