Что такое учетная политика
Учетная политика — это внутренний документ организации, в котором прописаны требования, правила, способы и нормы ведения бухгалтерского и налогового учета компании.
Разработать учетную политику каждая организация может самостоятельно, но с учетом требований законодательства, в частности, НК, закона 402-ФЗ о бухгалтерском учете и стандартов и правил ведения бухгалтерского учета.
Учетная политика одной организации может значительно отличаться от учетной политики другой, потому что она формируется под специфику деятельности компании и особенностей учета. Предприятие самостоятельно выбирает, как отражать в учете хозяйственные операции, потому что законодательство дает на выбор несколько вариантов. Выбранный вариант нужно закрепить в учетной политике.
Учетную политику составляют для целей бухгалтерского и налогового учета. ИП вести бухгалтерский учет не обязан, поэтому он в обязательном порядке формирует только учетную политику для целей налогового учета.
В учетной политике для целей бухгалтерского учета должны быть отражены:
рабочий план счетов;
формы первичных и внутренних, разработанных организацией самостоятельно, бухгалтерских документов;
правила проведения оценки и инвентаризации активов компании;
специфика и порядок документооборота;
особенности контроля за хозяйственными операциями.
Если по какой-то операции отсутствует регламентированный документ, то компания вправе разработать его самостоятельно, а требования к его оформлению закрепить в учетной политике.
В учетной политике для целей налогового учета указывают:
ответственного за налоговый учет в компании;
методику ведения налогового учета: на бумажных носителях или в программе;
систему налогообложения;
виды деятельности компании;
порядок документооборота;
правила ведения учета в филиалах;
выбранные способы и методы учета, предложенные в НК;
самостоятельно разработанные способы и методы учета, если они не установлены НК.
Учетная политика — это инструкция для бухгалтера по правилам ведения бухучета и налогового учета в организации. Она нужна также сотрудникам компании, которые сталкиваются с теми или иными финансовыми документами.
Нужно ли составлять учетную политику в организации
Да, учетная политика должна быть в каждой организации. Даже ИП, который может не иметь бухгалтерии и освобожден от ведения классического бухгалтерского учета, должен составить учетную политику в части налогового учета.
Учетную политику можно оформлять раз в год, в конце отчетного периода. Если политика не меняется, теоретически издавать приказ о ее продлении не нужно (п. п. 8, 9 ПБУ 1/2008). На практике же такое возможно для целей бухучета. В НК часто происходят изменения, из-за которых меняется порядок учета.
Учетную политику для целей налогообложения можно менять и в течение года:
если в налоговый кодекс внесены поправки;
если компания открыла новый вид деятельности.
Если организация только образовалась, то в течение 90 дней после создания нужно утвердить учетную политику. Если организация является плательщиком НДС, то сроки сокращаются и утвердить учетную политику необходимо до конца квартала, в котором она была открыта.
Кто составляет учетную политику
Составить учетную политику может сотрудник компании, который так или иначе связан с финансами и бухгалтерским учетом. Как правило, разработкой учетной политики занимается главный бухгалтер, а ее утверждением — руководитель компании.
Руководитель должен ознакомиться с разработанным нормативным документом, при необходимости внести коррективы и только потом утвердить. Наиболее интересующие руководство вопросы в части учетной политики — как ведется учет прибыли организации, например, как влияет на прибыль лимит по амортизации или учет расходов.
Шаблона или утвержденных нормативов для разработки учетной политики нет, составить ее можно в виде любого удобного для организации документа — текста, таблицы, списка или графика.
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Как составить учетную политику в 2024 году
Если вы решили составлять учетную политику самостоятельно, обратите внимание на следующие моменты.
Структура учетной политики:
Организационно-документальный раздел — в нем отражены формы учета и отчетных документов, ответственный за учет в организации, рабочий план счетов, перечень должностей, имеющих право подписывать документы.
Раздел бухгалтерского учета — описывает методологию ведения бухгалтерского учета на предприятии, особенности учета доходов и расходов, ТМЦ, основных средств и т.д.
Раздел налогового учета — отражает специфику ведения налогового учета на предприятии, в части методов амортизации, признания доходов и расходов, оценки стоимости сырья и материалов, отчетные периоды и т.д.
Все формы регистров, первичных документов, рабочий план счетов должны быть приложены к разработанной учетной политике.
Для ИП, которые не ведут бухгалтерский учет, учетная политика будет состоять из организационно-документального раздела и налогового учета.
Срок действия учетной политики — календарный год. В течение года учетная политика не изменяется.
Дополнить учетную политику можно, если:
Произошли изменения в законодательстве — новая редакция учетной политики должна начать свое действие после вступления в силу законодательных изменений.
Организация полностью изменила вид деятельности — изменения вступают в силу с даты их утверждения.
Компания сменила способ ведения бухучета — изменения будут учтены со следующего налогового периода.
Например, в 2024 году организациям, у которых есть НМА, нужно применять ФСБУ 14/2022 вместо ПБУ 14/2007. Чтобы внести изменения в учетную политику, нужно прописать в нее те пункты, которые планируется добавить из нового стандарта.
Последствия работы без учетной политики
Налоговая не проверяет учетную политику просто так. Но любая налоговая проверка, в которой инспектору необходимо выяснить корректность ведения бухгалтерского учета на предприятии, начинается именно с запроса учетной политики. Если документа нет, то грозит штраф:
налогоплательщику — 200 руб.;
должностному лицу — от 300 до 500 руб.
Отсутствие учетной политики может расцениваться как грубое нарушение правил учета расходов и доходов, что повлечет за собой уже иные штрафы:
если нарушение только в одном налоговом периоде — 10 000 руб.;
если нарушение в нескольких периодах — 30 000 руб.
Помимо этого инспектор в ходе проверки пересчитает размер налоговых платежей по одному из существующих способов учета операций. Если окажется, что налоговая база занижена, налоги доначислят и предприятие заплатит штраф до 20% от суммы неуплаченного платежа, но не менее 40 000 руб.
Образец учетной политики
Скачать образец учетной политики можно здесь.
Заключение
Учетная политика — это внутренний документ компании, который регламентирует особенности ведения бухгалтерского и налогового учета внутри организации, а также шаблоны документов, которые действуют в компании.
Учетная политика должна быть у всех, у ООО, ПАО и ИП. Разница — в том, какие разделы в нее включаются. Например, если ИП не ведет бухучет, то его учетная политика будет отражать правила ведения только налогового учета.
За отсутствие учетной политики придется заплатить штрафы и доначисленные налоги.
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