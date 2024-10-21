Учетная политика — это внутренний документ организации, в котором прописаны требования, правила, способы и нормы ведения бухгалтерского и налогового учета компании.

Разработать учетную политику каждая организация может самостоятельно, но с учетом требований законодательства, в частности, НК, закона 402-ФЗ о бухгалтерском учете и стандартов и правил ведения бухгалтерского учета.

Учетная политика одной организации может значительно отличаться от учетной политики другой, потому что она формируется под специфику деятельности компании и особенностей учета. Предприятие самостоятельно выбирает, как отражать в учете хозяйственные операции, потому что законодательство дает на выбор несколько вариантов. Выбранный вариант нужно закрепить в учетной политике.

Учетную политику составляют для целей бухгалтерского и налогового учета. ИП вести бухгалтерский учет не обязан, поэтому он в обязательном порядке формирует только учетную политику для целей налогового учета.

В учетной политике для целей бухгалтерского учета должны быть отражены:

рабочий план счетов;

формы первичных и внутренних, разработанных организацией самостоятельно, бухгалтерских документов;

правила проведения оценки и инвентаризации активов компании;

специфика и порядок документооборота;

особенности контроля за хозяйственными операциями.

Если по какой-то операции отсутствует регламентированный документ, то компания вправе разработать его самостоятельно, а требования к его оформлению закрепить в учетной политике.

В учетной политике для целей налогового учета указывают:

ответственного за налоговый учет в компании;

методику ведения налогового учета: на бумажных носителях или в программе;

систему налогообложения;

виды деятельности компании;

порядок документооборота;

правила ведения учета в филиалах;

выбранные способы и методы учета, предложенные в НК;

самостоятельно разработанные способы и методы учета, если они не установлены НК.

Учетная политика — это инструкция для бухгалтера по правилам ведения бухучета и налогового учета в организации. Она нужна также сотрудникам компании, которые сталкиваются с теми или иными финансовыми документами.