10 мифов об автоматизации бизнеса

Этот миф уходит корнями в прошлое, когда автоматизация действительно была прерогативой крупного бизнеса из-за высоких затрат на внедрение и поддержку сложных систем. Но в современном мире ситуация кардинально изменилась благодаря развитию технологий и появлению облачных решений.

Реальность: сегодня автоматизация доступна для предприятий любого размера. Для малых и средних компаний автоматизация может стать критически важной, поскольку она позволяет:

оптимизировать ограниченные ресурсы;

упростить управление процессами;

сократить время, необходимое на рутинные задачи.

Для малого бизнеса автоматизация может означать использование инструментов для управления работой с клиентами — например, CRM-систем, программы для бухгалтерского учета, управления запасами или маркетингом.