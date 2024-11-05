Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Ошибки в управленческом учете могут привести к ряду серьезных последствий, которые могут негативно сказаться на общем состоянии бизнеса. Вот некоторые из возможных последствий:

Неправильное принятие решений. Это ведет к нехватке ресурсов, неправильной политике ценообразования и неэффективным инвестициям.

Финансовые потери. Нерациональное управление затратами и доходами может привести к значительным финансовым убыткам. Например, неправильная оценка себестоимости продукции может снизить маржу прибыли или привести к убыточным проектам.

Проблемы с контролем за затратами. Ошибки в учете могут усложнить отслеживание расходов, что делает предприятие более уязвимым и приводит к неэффективному распределению ресурсов.

Неспособность выполнить бюджет. Это значит, что у компании возникают нерентабельные затраты или недостаток ресурсов, необходимых для выполнения планов и целей.

Потеря конкурентоспособности. Неправильное управление бизнес-процессами и ресурсами может снизить общую эффективность компании по сравнению с конкурентами — а это повлечет потерю доли рынка и прибыли.

В управленческом учете порой допускаются ошибки. Рассмотрим основные из них:

Неполное ведение отчетности. Важно учитывать движение денежных средств, финансовые результаты и управленческий баланс. Только анализ всех этих данных позволяет избежать искажений и получить полную картину деятельности компании.

Смешение бухгалтерской и управленческой отчетности. У бухгалтерского и управленческого учета разные цели и методы. Если специалист по финансовым показателям имеет опыт только в бухгалтерии, без учета управленческих аспектов, ошибок не избежать.

Отсутствие регламентов. Для успешного внедрения управленческого учета необходимо сначала регламентировать процессы на уровне компании: документооборот, периоды закрытия отчетов, процедуры проверки и другие.

Неверное отражение НДС. Распространенная ошибка — включение НДС в общую сумму выручки и затрат в отчетах о финансовых результатах. Это искажает показатели, особенно для экспортеров, где налог может значительно повлиять на доходы.

Отказ от автоматизации. Для небольших компаний управленческий учет можно вести в Excel. Но среднему и крупному бизнесу не обойтись без автоматизации. Это обеспечивает конфиденциальность, надежность и доступность и единообразие данных, а также ускоряет аналитику и позволяет удобно выбирать нужные показатели.