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Управленческий учет

Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Ведение управленческого учета необходимо для объективной оценки результатов деятельности компании, получения данных о совершаемых финансово-хозяйственных операциях. Рассказываем об основных видах отчетов, типичных ошибках и их последствия для бизнеса.

Регулярная управленческая отчетность необходима предприятиям для динамического отслеживания финансовых показателей и результативности коммерческой деятельности.

Ведение учета требуется в первую очередь самой фирме для получения всесторонних данных об итогах работы и решении поставленных задач. Отчеты оценивают руководители юридических лиц, потенциальные инвесторы, кредиторы, страховые компании, лизинговые предприятия.

Варианты форм отчетов

Законодатель не утверждает строгие формы для отчетности для юридических лиц и ИП. Предприниматели и компании создают собственные формы с учетом своих потребностей.

Образец документа может корректироваться и адаптироваться под запросы конкретного субъекта коммерческой деятельности.

Среди категорий периодический отчетности выделяют:

  • Отчет о движении денежных средств (ДДС). Отчет помогает отслеживать финансовые потоки компании, в нем отражаются все движения денежных средств. В отчете ДДС можно увидеть, сколько денег фактически поступило и сколько списали, остатки на конкретную дату. Как правило, включает три основных раздела: денежные потоки от операционной деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности.

  • Отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Отчет помогает определить финансовый результат деятельности компании и включает все доходы и расходы бизнеса за выбранный период. Итог отчета о прибылях и убытках — прибыль компании за конкретный период. 

  • Управленческий баланс. Этот отчет помогает определить финансовое положение компании, показывает сколько денег вложено в бизнес, источники этих средств, величину заемного и собственного капитала. 

Кто ведет управленческий учет 

В небольших компаниях обязанность ведения управленческого учета ложится на главного бухгалтера (бухгалтера), в крупном бизнесе — на финансиста. 

Нет регламентированных сроков для создания управленческих отчетов. Компания сама устанавливает периодичность формирования отчетности в зависимости от ее потребности. Кто-то формирует управленческие отчеты ежемесячно, некоторые компании — только по запросу руководителей или инвесторов. 

Для периодического создания управленческой отчетности или для регулярного ведения управленческого учета можно воспользоваться услугами экспертов КСК ГРУПП. Профессионалы аудиторско-консалтинговой группы проводят комплексное управленческое и финансовое бизнес-консультирование. Клиенты получают помощь в вопросах ведения управленческого учета, который поможет предупредить риски и выявить слабые места в деятельности фирмы.

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Распространенные ошибки в отчетах

Ошибки в управленческом учете могут привести к ряду серьезных последствий, которые могут негативно сказаться на общем состоянии бизнеса. Вот некоторые из возможных последствий:

  • Неправильное принятие решений. Это ведет к нехватке ресурсов, неправильной политике ценообразования и неэффективным инвестициям.

  • Финансовые потери. Нерациональное управление затратами и доходами может привести к значительным финансовым убыткам. Например, неправильная оценка себестоимости продукции может снизить маржу прибыли или привести к убыточным проектам.

  • Проблемы с контролем за затратами. Ошибки в учете могут усложнить отслеживание расходов, что делает предприятие более уязвимым и приводит к неэффективному распределению ресурсов.

  • Неспособность выполнить бюджет. Это значит, что у компании возникают нерентабельные затраты или недостаток ресурсов, необходимых для выполнения планов и целей.

  • Потеря конкурентоспособности. Неправильное управление бизнес-процессами и ресурсами может снизить общую эффективность компании по сравнению с конкурентами — а это повлечет потерю доли рынка и прибыли.

В управленческом учете порой допускаются ошибки. Рассмотрим основные из них:

  • Неполное ведение отчетности.

    Важно учитывать движение денежных средств, финансовые результаты и управленческий баланс. Только анализ всех этих данных позволяет избежать искажений и получить полную картину деятельности компании.

  • Смешение бухгалтерской и управленческой отчетности.

    У бухгалтерского и управленческого учета разные цели и методы. Если специалист по финансовым показателям имеет опыт только в бухгалтерии, без учета управленческих аспектов, ошибок не избежать.

  • Отсутствие регламентов.

    Для успешного внедрения управленческого учета необходимо сначала регламентировать процессы на уровне компании: документооборот, периоды закрытия отчетов, процедуры проверки и другие.

  • Неверное отражение НДС.

    Распространенная ошибка — включение НДС в общую сумму выручки и затрат в отчетах о финансовых результатах. Это искажает показатели, особенно для экспортеров, где налог может значительно повлиять на доходы.

  • Отказ от автоматизации.

    Для небольших компаний управленческий учет можно вести в Excel. Но среднему и крупному бизнесу не обойтись без автоматизации. Это обеспечивает конфиденциальность, надежность и доступность и единообразие данных, а также ускоряет аналитику и позволяет удобно выбирать нужные показатели.

Автоматизация также позволяет гибко настраивать учетные системы. В Excel любые изменения необходимо вносить вручную, что увеличивает риск ошибок и нарушает структуру данных.

Что делать при выявлении неточностей в отчетности

Управленческая отчетность — это ценный инструмент для бизнеса, который позволяет оценить его текущее состояние, узнать потенциальную прибыль, найти сильные и слабые места.

Ведение регулярной отчетности требует комплексного профессионального подхода. Необходимо постоянно анализировать большие объемы информации из текущих бухгалтерских и финансовых документов.

Специалисты КСК ГРУПП обезопасят вашу деятельность от рисков. Мы возьмем на себя проведение аудита управленческой отчетности предприятия, разработаем систему, которая будет соответствовать именно вашему бизнесу.

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Комментарии

1
  • Владислав Савушкин
    Бизнес-эксперт

    Ошибки в управленческом учете могут привести к ряду серьезных последствий,

    Принимать решения, которые могут спровоцировать серьезные последствия, можно и на основе корректных данных. Аудит управленческой отчетности штука специфическая😏Стандартов нет, каждый художник видит по-своему😉

    Решения принимают люди, а не цифры в отчетности😎