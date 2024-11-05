Ошибки финансиста: когда управленческая отчетность станет источником рисков

Регулярная управленческая отчетность необходима предприятиям для динамического отслеживания финансовых показателей и результативности коммерческой деятельности.
Ведение учета требуется в первую очередь самой фирме для получения всесторонних данных об итогах работы и решении поставленных задач. Отчеты оценивают руководители юридических лиц, потенциальные инвесторы, кредиторы, страховые компании, лизинговые предприятия.
Варианты форм отчетов
Законодатель не утверждает строгие формы для отчетности для юридических лиц и ИП. Предприниматели и компании создают собственные формы с учетом своих потребностей.
Образец документа может корректироваться и адаптироваться под запросы конкретного субъекта коммерческой деятельности.
Среди категорий периодический отчетности выделяют:
Отчет о движении денежных средств (ДДС). Отчет помогает отслеживать финансовые потоки компании, в нем отражаются все движения денежных средств. В отчете ДДС можно увидеть, сколько денег фактически поступило и сколько списали, остатки на конкретную дату. Как правило, включает три основных раздела: денежные потоки от операционной деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности.
Отчет о прибылях и убытках (ОПУ). Отчет помогает определить финансовый результат деятельности компании и включает все доходы и расходы бизнеса за выбранный период. Итог отчета о прибылях и убытках — прибыль компании за конкретный период.
Управленческий баланс. Этот отчет помогает определить финансовое положение компании, показывает сколько денег вложено в бизнес, источники этих средств, величину заемного и собственного капитала.
Кто ведет управленческий учет
В небольших компаниях обязанность ведения управленческого учета ложится на главного бухгалтера (бухгалтера), в крупном бизнесе — на финансиста.
Нет регламентированных сроков для создания управленческих отчетов. Компания сама устанавливает периодичность формирования отчетности в зависимости от ее потребности. Кто-то формирует управленческие отчеты ежемесячно, некоторые компании — только по запросу руководителей или инвесторов.
Для периодического создания управленческой отчетности или для регулярного ведения управленческого учета можно воспользоваться услугами экспертов КСК ГРУПП. Профессионалы аудиторско-консалтинговой группы проводят комплексное управленческое и финансовое бизнес-консультирование. Клиенты получают помощь в вопросах ведения управленческого учета, который поможет предупредить риски и выявить слабые места в деятельности фирмы.
Распространенные ошибки в отчетах
Ошибки в управленческом учете могут привести к ряду серьезных последствий, которые могут негативно сказаться на общем состоянии бизнеса. Вот некоторые из возможных последствий:
Неправильное принятие решений. Это ведет к нехватке ресурсов, неправильной политике ценообразования и неэффективным инвестициям.
Финансовые потери. Нерациональное управление затратами и доходами может привести к значительным финансовым убыткам. Например, неправильная оценка себестоимости продукции может снизить маржу прибыли или привести к убыточным проектам.
Проблемы с контролем за затратами. Ошибки в учете могут усложнить отслеживание расходов, что делает предприятие более уязвимым и приводит к неэффективному распределению ресурсов.
Неспособность выполнить бюджет. Это значит, что у компании возникают нерентабельные затраты или недостаток ресурсов, необходимых для выполнения планов и целей.
Потеря конкурентоспособности. Неправильное управление бизнес-процессами и ресурсами может снизить общую эффективность компании по сравнению с конкурентами — а это повлечет потерю доли рынка и прибыли.
В управленческом учете порой допускаются ошибки. Рассмотрим основные из них:
Неполное ведение отчетности.
Важно учитывать движение денежных средств, финансовые результаты и управленческий баланс. Только анализ всех этих данных позволяет избежать искажений и получить полную картину деятельности компании.
Смешение бухгалтерской и управленческой отчетности.
У бухгалтерского и управленческого учета разные цели и методы. Если специалист по финансовым показателям имеет опыт только в бухгалтерии, без учета управленческих аспектов, ошибок не избежать.
Отсутствие регламентов.
Для успешного внедрения управленческого учета необходимо сначала регламентировать процессы на уровне компании: документооборот, периоды закрытия отчетов, процедуры проверки и другие.
Неверное отражение НДС.
Распространенная ошибка — включение НДС в общую сумму выручки и затрат в отчетах о финансовых результатах. Это искажает показатели, особенно для экспортеров, где налог может значительно повлиять на доходы.
Отказ от автоматизации.
Для небольших компаний управленческий учет можно вести в Excel. Но среднему и крупному бизнесу не обойтись без автоматизации. Это обеспечивает конфиденциальность, надежность и доступность и единообразие данных, а также ускоряет аналитику и позволяет удобно выбирать нужные показатели.
Автоматизация также позволяет гибко настраивать учетные системы. В Excel любые изменения необходимо вносить вручную, что увеличивает риск ошибок и нарушает структуру данных.
Что делать при выявлении неточностей в отчетности
Управленческая отчетность — это ценный инструмент для бизнеса, который позволяет оценить его текущее состояние, узнать потенциальную прибыль, найти сильные и слабые места.
Ведение регулярной отчетности требует комплексного профессионального подхода. Необходимо постоянно анализировать большие объемы информации из текущих бухгалтерских и финансовых документов.
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Комментарии1
Принимать решения, которые могут спровоцировать серьезные последствия, можно и на основе корректных данных. Аудит управленческой отчетности штука специфическая😏Стандартов нет, каждый художник видит по-своему😉
Решения принимают люди, а не цифры в отчетности😎