Что такое Lean Six Sigma
Lean Six Sigma — это особый метод организации бизнес-процессов, который позволяет повысить производительность за счет устранения потерь, снижения вариаций и повышения точности выполняемых операций.
Lean Six Sigma представляет собой гибридную методику, объединяющую два инструмента повышения производительности и качества продукции или услуг — Lean Manufacturing («бережливое производство») и Six Sigma («шесть сигм»). Такой комбо-подход, сочетающий инструменты бережливого производства и концепции шести сигм, зачастую оказывается наиболее эффективным.
Сегодня концепция шести сигм активно используется в различных сферах. И хотя о методе 6 сигм часто говорят именно как о системе управления производством, свое применение он находит практически в любом бизнесе, включая IT и предоставление различных услуг. На практике шесть сигм внедряют, когда бизнес хочет повысить свою конкурентоспособность и стандарты качества, а также оптимизировать затраты.
Почему сигма и почему их шесть
Сигма (σ) — буква греческого алфавита, в математике она используется для обозначения стандартного отклонения. Применительно к концепции Six Sigma, чем больше сигм — тем меньше дефектов и ошибок, и наоборот.
Сам метод Six Sigma был создан компанией Motorola в конце 1980-х годов и нацелен на максимальное приближение реальных характеристик продукта к идеальным показателям качества. Идея 6 сигм заключается в следующем: если ограничиться шестью уровнями отклонений от идеала, то достигается практически безупречное качество при минимуме дефектов.
Почему именно 6 сигм? Сама цифра «шесть» — это условность, однако по мнению создателей концепции такое деление степени отклонения подходит для большинства процессов. Чтобы было понятней, каждый уровень сигм лучше представить в виде шкалы, которую используют для оценки, сколько ошибок или дефектов может быть в процессе.
Количество сигм
Количество дефектов на 1 млн возможностей
Доля дефектов от общего числа возможных
6σ
3,4
0,00034%
5σ
230
0,023%
4σ
6210
0,621%
3σ
66 800
6,68%
2σ
308 000
30,8%
1σ
690 000
69%
Например, 1 сигма — это слишком большое количество ошибок (690 000 дефектов на 1 млн операций), которое говорит о необходимости улучшений. 6 сигм, напротив, считается самым хорошим уровнем: ошибок здесь практически нет. А уровни сигм от 2 до 5 — промежуточные, при которых есть потенциал для улучшений.
Основные принципы метода шести сигм
Как и любая другая методология, Six Sigma основывается на нескольких фундаментальных принципах. Основные принципы метода шесть сигм — качество процессов, фокус на удовлетворенность клиентов, установка конкретных целей, корпоративная культура и мотивация и принятие обоснованных решений. Рассмотрим каждый из основных принципов подробнее.
Качество процессов
Методология 6 сигм предполагает установление процессов и последующее управление ими с учетом потребностей аудитории. Причем критически важно определить основные показатели и методы управления, а также исключить не имеющие ценности для клиента шаги. В результате это помогает сделать акцент на том, что реально влияет на эффективность бизнеса.
Можно сказать, что принцип качества процессов лежит в самой основе методологии — сокращение количества дефектов и отклонений повышает общую производительность и улучшает качество конечного продукта или услуги. Принцип реализуется через выявление и устранение причин дефектов, а также через постоянное совершенствование процессов.
Фокус на удовлетворенность клиентов
Ключевая цель клиента — получение качественных товаров и услуг. За этим скрываются ожидания относительно оптимальной стоимости товара или услуги, долговечности (если приобретается товар), безопасности, хорошего сервиса. Цель бизнеса — вовремя распознать потребности аудитории, чтобы определить стандарты качества.
Для этого нужны регулярный анализ обратной связи и оперативные действия. А все улучшения направляются на повышение качества продукции и услуг, сокращение затрат и увеличение степени удовлетворенности клиентов.
Установка конкретных целей
Для внедрения концепции Six Sigma нужно формулировать цели таким образом, чтобы они были четкими, измеримыми и реалистичными. Конкретность и измеримость целей способствуют созданию эффективного плана действий и позволяют отслеживать прогресс на каждом из этапов реализации.
Для этого определяются конкретные показатели для каждого процесса. Они выступают индикаторами прогресса и используются для анализа данных.
Корпоративная культура и мотивация
Одна из ключевых составляющих успешной реализации концепции шести сигм — сильная корпоративная культура и высокий уровень мотивации сотрудников. Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело, и его участие оказывает непосредственное влияние на качество продукции или оказываемых услуг. Результат — максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
Принятие обоснованных решений
Еще один фундаментальный принцип 6 сигм — принятие обоснованных решений. Он означает, что совершение любых действий и принятие любых решений должно происходить исключительно на основе надежных и точных данных. Это позволит избежать субъективизма и интуитивных предположений, приводящих к ошибкам и снижению эффективности.
Плюсы и минусы методики
Основные преимущества подхода:
Повышение качества. Методология шести сигм помогает минимизировать частоту ошибок и добиваться стабильно высокого уровня качества.
Ориентация на клиента. Six Sigma обеспечивает рост удовлетворенности клиентов за счет максимального соответствия их потребностям и ожиданиям.
Снижение затрат. Улучшение процессов обеспечивает сокращение количества брака и ошибок. Как следствие, уменьшаются издержки.
Пошаговый подход. Методология характеризуется четкой структурой, благодаря чему процесс улучшения становится понятным и легко контролируемым.
Универсальность Six Sigma. Методология применяется в различных сферах — от производства и финансов до IT и логистики.
Опора на точные и достоверные данные. Решения принимаются на основе проверенных фактов и анализа данных, а не на интуиции или предположениях.
При этом у методологии есть ряд недостатков:
Длительный срок реализации. Внедрение 6 сигм требует времени. Из-за необходимости анализа, тестирования и пошагового подхода рассчитывать на моментальный результат не приходится.
Зависимость от сотрудников и руководства. Методология требует высокого уровня вовлеченности и дисциплины.
Высокая стоимость. Six Sigma — не самое экономичное решение: сбор данных, обучение, привлечение консультантов влекут за собой существенные расходы.
Отсутствие гибкости. Подход характеризуется излишней формализацией. При постоянно изменяющихся условиях это может стать препятствием для инноваций.
Высокие требования к качеству данных. Неточности и ошибки влекут за собой принятие неэффективных решений.
Методология шести сигм
Методология 6 сигм предлагает два подхода — DMADV (или DFSS) и DMAIC, и каждый из можно охарактеризовать формулой «Планируй — Делай — Проверь — Исправь». Главное различие заключается в том, что алгоритм DMADV используется при создании чего-то нового, а DMAIC — при улучшении процесса.
Алгоритм DMADV (DFSS)
Итак, этот алгоритм подойдет, если ваша задача — создание чего-то нового, например, нового продукта или нового процесса. Как работает DMADV (define, measure, analyze, design, verify):
Определите, что нужно (Define). Сформулируйте цель, проанализируйте потребности клиентов и определите ключевые параметры качества.
Измерьте возможности (Measure). Проведите оценку имеющихся ресурсов и навыков, выявите возможные риски.
Выполните анализ альтернатив (Analyze). Создайте несколько подходящих решений и выберите оптимальное.
Разработайте итоговый проект (Design). Подготовьте детальный план и инструкции, адаптируйте производство.
Проведите проверку и доработку (Verify). Протестируйте продукт или решение, устраните выявленные проблемы, внедрите в массовое производство.
Алгоритм DMAIC
Если задача — улучшить уже существующий процесс, например, повысить качество или сократить затраты на производство, используется алгоритм DMAIC (define, measure, analyze, improve, control).
Выявите проблему, которую нужно решить (Define). Сформулируйте, что не так, поставьте цель, определите, что именно нуждается в улучшении.
Оцените текущее состояние (Measure). Проведите сбор данных, определите показатели, убедитесь в надежности системы измерений.
Проанализируйте причины (Analyze). Выявите предпосылки возникновения проблемы, используя аналитику.
Улучшите процесс (Improve). Разработайте решения, проведите тестирования, внедрите то, что показало эффективность.
Проконтролируйте процесс (Control). Разработайте систему мониторинга, проведите обучение сотрудников, создайте инструкции.
Система «поясов» в Six Sigma
Система «поясов» в Six Sigma — это иерархия уровней квалификации, которая была заимствована из системы ранжирования в боевых искусствах. В частности, из карате, где разные цвета поясов символизируют уровень мастерства и опыта:
Лидер. Контролирует все аспекты изменений, определяет приоритеты, ставит цели, распределяет ресурсы.
Спонсор (чемпион). Отвечает за стратегию, принимает важные управленческие решения, определяет направления и процессы, требующие изменений. Также чемпион выступает посредником в разрешении конфликтов и споров.
Мастер. Делится своим опытом и выступает в роли наставника для других членов команды, помогает выявлять и решать возникающие проблемы.
Черный пояс. Осуществляет непосредственное руководство командой, обеспечение планирование, разработку. Также задачи черного пояса — контроль и анализ различных элементов.
Зеленый пояс. Выполняет задачи, направленные на повышение общей продуктивности и эффективности процессов.
Белый пояс. Новички, выполняющие поручаемые им задачи.
Методология шести сигм предполагает, что каждый из членов команды проходит путь от «белого пояса» к «мастеру». Здесь также прослеживается аналогия с боевыми искусствами, в которых приемы осваиваются постепенно.
Как внедрить шесть сигм в бизнес или производство
Итак, главные цели, которые ставятся при внедрении 6 сигм — это улучшение качества продукта или услуги, минимизация издержек, повышение удовлетворенности клиентов и сокращение сроков проекта. Исходя из этих целей определяется жизненный цикл проекта, который состоит из пяти этапов.
Определить цель
Первый этап — это определение цели проекта, границ и ожидаемых результатов. Также здесь нужно проанализировать потребности.
Например, компания занимается производством и продажей пластиковых окон и хочет увеличить долю рынка за счет повышения качества своего продукта. В первую очередь нужно определить, что заинтересованными сторонами в процессе являются руководство, сотрудники, поставщики, клиенты и конкуренты. Для покупателей важное значение имеют качество окон, скорость доставки, цена и уровень сервиса.
В настоящее время качество и производительность не соответствуют требованиям покупателей, а основной проблемой считается больше количество дефектов. Показатель хорошего результата — сокращение дефектов, увеличение производительности и повышение удовлетворенности покупателей.
Понять уровень проблем
Второй этап — измерение текущего состояния процессов, которые предстоит улучшить. Чтобы решить эту задачу, предстоит определиться, какие данные потребуются, как их собрать и проанализировать.
Если вернуться к примеру с окнами, то на этом этапе анализируют процесс производства, собирают данные о производительности. Нужно понять, какая информация потребуется (типы дефектов, количество брака) и каким образом ее собрать. Также проверяют, насколько собранная информация актуальна и достоверна.
Проверить показатели
На следующем — третьем — этапе анализируют собранную информацию, выявляют причины, которые негативно сказываются на производительности.
Для этого определяют, какие сложности существуют на данный момент, как они влияют на удовлетворенность клиента и как связаны с задачами проекта. Также предстоит понять, какие составляющие процесса реально улучшить и как это можно сделать.
Улучшить показатели
Методология шести сигм предполагает не просто исправление ошибок, а улучшение, чтобы ошибки больше не повторялись. Поэтому после определения факторов, которые воздействуют на качество и удовлетворенность клиентов, приступают к разработке мероприятий. Найденные решения обязательно проверяют на практике, причем неоднократно.
Стабилизировать изменения
Заключительный этап направлен на закрепление достигнутых результатов и предотвращение возврата к прежнему состоянию. Создают процедуры мониторинга и контроля ключевых показателей, внедряют новые стандарты. Обязательное условие — регулярное проведение анализа текущих данных.
Примеры успешного применения концепции 6 сигм
Концепцию Six Sigma применяют многие известные компании как за рубежом, так и в России.
General Electric (GE)
GE была одной из первых крупнейших компаний, применивших Six Sigma. Под руководством Джека Уэлча GE внедрила 6 сигм в конце 1990-х годов. Компании удалось добиться значительного сокращения затрат и существенного роста прибыли. Методология в результате была интегрирована во все аспекты бизнеса — от производства до обслуживания клиентов.
«Уралсиб»
Внедрение 6 сигм банком «Уралсиб» позволило на 32% улучшить эффективность использования ресурсов. Также в два раза увеличили скорость отправки денежных переводов.
Главное
Lean Six Sigma — это особый метод организации бизнес-процессов, который позволяет повысить производительность за счет устранения потерь, снижения вариаций и повышения точности выполняемых операций.
Основные принципы шесть сигм — качество процессов, фокус на удовлетворенность клиентов, установка конкретных целей, корпоративная культура и мотивация и принятие обоснованных решений.
Методология 6 сигм предлагает два подхода DMADV (или DFSS) и DMAIC. Алгоритм DMADV используется при создании чего-то нового, а DMAIC — при улучшении процесса.
Система «поясов» в 6 сигм — это система ранжирования, аналогичная системе поясов в восточных единоборствах. Она включает несколько уровней, каждый из которых обозначает определенный уровень знаний, навыков и обязанностей.
Жизненный цикл проекта в Six Sigma состоит из пяти этапов: определение цели, понимание уровня проблем, проверка показателей, улучшение показателей и стабилизация изменений.
