ЦОК КПП А1С 13.08 Мобильная
🔴 Все о налогах-2025: новые правила, штрафы и лайфхаки →
КСК ГРУПП
Ведение бизнеса
Шесть сигм для эффективного бизнеса

Шесть сигм для эффективного бизнеса

Порядок в процессах, достижение целей без превышения бюджета, минимизация дефектов и брака: в решении этих задач помогает методология 6 сигм. Рассказываем, в чем суть этого подхода и как внедрить шесть сигм в бизнес или производство.

Что такое Lean Six Sigma

Lean Six Sigma — это особый метод организации бизнес-процессов, который позволяет повысить производительность за счет устранения потерь, снижения вариаций и повышения точности выполняемых операций. 

Lean Six Sigma представляет собой гибридную методику, объединяющую два инструмента повышения производительности и качества продукции или услуг — Lean Manufacturing («бережливое производство») и Six Sigma («шесть сигм»). Такой комбо-подход, сочетающий инструменты бережливого производства и концепции шести сигм, зачастую оказывается наиболее эффективным.

Сегодня концепция шести сигм активно используется в различных сферах. И хотя о методе 6 сигм часто говорят именно как о системе управления производством, свое применение он находит практически в любом бизнесе, включая IT и предоставление различных услуг. На практике шесть сигм внедряют, когда бизнес хочет повысить свою конкурентоспособность и стандарты качества, а также оптимизировать затраты.

Почему сигма и почему их шесть

Сигма (σ) — буква греческого алфавита, в математике она используется для обозначения стандартного отклонения. Применительно к концепции Six Sigma, чем больше сигм — тем меньше дефектов и ошибок, и наоборот.

Сам метод Six Sigma был создан компанией Motorola в конце 1980-х годов и нацелен на максимальное приближение реальных характеристик продукта к идеальным показателям качества. Идея 6 сигм заключается в следующем: если ограничиться шестью уровнями отклонений от идеала, то достигается практически безупречное качество при минимуме дефектов.

Почему именно 6 сигм? Сама цифра «шесть» — это условность, однако по мнению создателей концепции такое деление степени отклонения подходит для большинства процессов. Чтобы было понятней, каждый уровень сигм лучше представить в виде шкалы, которую используют для оценки, сколько ошибок или дефектов может быть в процессе. 

Количество сигм

Количество дефектов на 1 млн возможностей

Доля дефектов от общего числа возможных

3,4

0,00034%

230

0,023%

6210

0,621%

66 800

6,68%

308 000

30,8%

690 000

69%

Например, 1 сигма — это слишком большое количество ошибок (690 000 дефектов на 1 млн операций), которое говорит о необходимости улучшений. 6 сигм, напротив, считается самым хорошим уровнем: ошибок здесь практически нет. А уровни сигм от 2 до 5 — промежуточные, при которых есть потенциал для улучшений.

Основные принципы метода шести сигм

Как и любая другая методология, Six Sigma основывается на нескольких фундаментальных принципах. Основные принципы метода шесть сигм — качество процессов, фокус на удовлетворенность клиентов, установка конкретных целей, корпоративная культура и мотивация и принятие обоснованных решений. Рассмотрим каждый из основных принципов подробнее.

Качество процессов

Методология 6 сигм предполагает установление процессов и последующее управление ими с учетом потребностей аудитории. Причем критически важно определить основные показатели и методы управления, а также исключить не имеющие ценности для клиента шаги. В результате это помогает сделать акцент на том, что реально влияет на эффективность бизнеса. 

Можно сказать, что принцип качества процессов лежит в самой основе методологии — сокращение количества дефектов и отклонений повышает общую производительность и улучшает качество конечного продукта или услуги. Принцип реализуется через выявление и устранение причин дефектов, а также через постоянное совершенствование процессов. 

Фокус на удовлетворенность клиентов

Ключевая цель клиента — получение качественных товаров и услуг. За этим скрываются ожидания относительно оптимальной стоимости товара или услуги, долговечности (если приобретается товар), безопасности, хорошего сервиса. Цель бизнеса — вовремя распознать потребности аудитории, чтобы определить стандарты качества.

Для этого нужны регулярный анализ обратной связи и оперативные действия. А все улучшения направляются на повышение качества продукции и услуг, сокращение затрат и увеличение степени удовлетворенности клиентов.

Установка конкретных целей

Для внедрения концепции Six Sigma нужно формулировать цели таким образом, чтобы они были четкими, измеримыми и реалистичными. Конкретность и измеримость целей способствуют созданию эффективного плана действий и позволяют отслеживать прогресс на каждом из этапов реализации.

Для этого определяются конкретные показатели для каждого процесса. Они выступают индикаторами прогресса и используются для анализа данных.

Корпоративная культура и мотивация

Одна из ключевых составляющих успешной реализации концепции шести сигм — сильная корпоративная культура и высокий уровень мотивации сотрудников. Каждый сотрудник вносит свой вклад в общее дело, и его участие оказывает непосредственное влияние на качество продукции или оказываемых услуг. Результат — максимальное удовлетворение потребностей клиентов.

Принятие обоснованных решений

Еще один фундаментальный принцип 6 сигм — принятие обоснованных решений. Он означает, что совершение любых действий и принятие любых решений должно происходить исключительно на основе надежных и точных данных. Это позволит избежать субъективизма и интуитивных предположений, приводящих к ошибкам и снижению эффективности.

Оптимизация процессов, повышение качества продукции или услуг, минимизация дефектов и брака — задачи, которые могут возникать перед любым бизнесом. Компания «КСК ГРУПП» поможет в решении широкого спектра проблем по различным направлениям, включая аудит, консалтинг, финансы и инвестиции, право и автоматизацию бизнеса. В команде «КСК ГРУПП» — 150 профессиональных консультантов высокой квалификации, которые успешно реализуют сложнейшие проекты.

Плюсы и минусы методики

Основные преимущества подхода:

  • Повышение качества. Методология шести сигм помогает минимизировать частоту ошибок и добиваться стабильно высокого уровня качества.

  • Ориентация на клиента. Six Sigma обеспечивает рост удовлетворенности клиентов за счет максимального соответствия их потребностям и ожиданиям.

  • Снижение затрат. Улучшение процессов обеспечивает сокращение количества брака и ошибок. Как следствие, уменьшаются издержки.

  • Пошаговый подход. Методология характеризуется четкой структурой, благодаря чему процесс улучшения становится понятным и легко контролируемым.

  • Универсальность Six Sigma. Методология применяется в различных сферах — от производства и финансов до IT и логистики.

  • Опора на точные и достоверные данные. Решения принимаются на основе проверенных фактов и анализа данных, а не на интуиции или предположениях. 

При этом у методологии есть ряд недостатков:

  • Длительный срок реализации. Внедрение 6 сигм требует времени. Из-за необходимости анализа, тестирования и пошагового подхода рассчитывать на моментальный результат не приходится.

  • Зависимость от сотрудников и руководства. Методология требует высокого уровня вовлеченности и дисциплины. 

  • Высокая стоимость. Six Sigma — не самое экономичное решение: сбор данных, обучение, привлечение консультантов влекут за собой существенные расходы.

  • Отсутствие гибкости. Подход характеризуется излишней формализацией. При постоянно изменяющихся условиях это может стать препятствием для инноваций.

  • Высокие требования к качеству данных. Неточности и ошибки влекут за собой принятие неэффективных решений.

Методология шести сигм

Методология 6 сигм предлагает два подхода — DMADV (или DFSS) и DMAIC, и каждый из можно охарактеризовать формулой «Планируй — Делай — Проверь — Исправь». Главное различие заключается в том, что алгоритм DMADV используется при создании чего-то нового, а DMAIC — при улучшении процесса.

Алгоритм DMADV (DFSS)

Итак, этот алгоритм подойдет, если ваша задача — создание чего-то нового, например, нового продукта или нового процесса. Как работает DMADV (define, measure, analyze, design, verify):

  • Определите, что нужно (Define). Сформулируйте цель, проанализируйте потребности клиентов и определите ключевые параметры качества.

  • Измерьте возможности (Measure). Проведите оценку имеющихся ресурсов и навыков, выявите возможные риски.

  • Выполните анализ альтернатив (Analyze). Создайте несколько подходящих решений и выберите оптимальное.

  • Разработайте итоговый проект (Design). Подготовьте детальный план и инструкции, адаптируйте производство.

  • Проведите проверку и доработку (Verify). Протестируйте продукт или решение, устраните выявленные проблемы, внедрите в массовое производство.

Алгоритм DMAIC

Если задача — улучшить уже существующий процесс, например, повысить качество или сократить затраты на производство, используется алгоритм DMAIC (define, measure, analyze, improve, control). 

  • Выявите проблему, которую нужно решить (Define). Сформулируйте, что не так, поставьте цель, определите, что именно нуждается в улучшении.

  • Оцените текущее состояние (Measure). Проведите сбор данных, определите показатели, убедитесь в надежности системы измерений.

  • Проанализируйте причины (Analyze). Выявите предпосылки возникновения проблемы, используя аналитику.

  • Улучшите процесс (Improve). Разработайте решения, проведите тестирования, внедрите то, что показало эффективность.

  • Проконтролируйте процесс (Control). Разработайте систему мониторинга, проведите обучение сотрудников, создайте инструкции.

Система «поясов» в Six Sigma

Система «поясов» в Six Sigma — это иерархия уровней квалификации, которая была заимствована из системы ранжирования в боевых искусствах. В частности, из карате, где разные цвета поясов символизируют уровень мастерства и опыта:

  • Лидер. Контролирует все аспекты изменений, определяет приоритеты, ставит цели, распределяет ресурсы. 

  • Спонсор (чемпион). Отвечает за стратегию, принимает важные управленческие решения, определяет направления и процессы, требующие изменений. Также чемпион выступает посредником в разрешении конфликтов и споров.

  • Мастер. Делится своим опытом и выступает в роли наставника для других членов команды, помогает выявлять и решать возникающие проблемы. 

  • Черный пояс. Осуществляет непосредственное руководство командой, обеспечение планирование, разработку. Также задачи черного пояса — контроль и анализ различных элементов.

  • Зеленый пояс. Выполняет задачи, направленные на повышение общей продуктивности и эффективности процессов. 

  • Белый пояс. Новички, выполняющие поручаемые им задачи.

Методология шести сигм предполагает, что каждый из членов команды проходит путь от «белого пояса» к «мастеру». Здесь также прослеживается аналогия с боевыми искусствами, в которых приемы осваиваются постепенно.

Как внедрить шесть сигм в бизнес или производство

Итак, главные цели, которые ставятся при внедрении 6 сигм — это улучшение качества продукта или услуги, минимизация издержек, повышение удовлетворенности клиентов и сокращение сроков проекта. Исходя из этих целей определяется жизненный цикл проекта, который состоит из пяти этапов.

Определить цель

Первый этап — это определение цели проекта, границ и ожидаемых результатов. Также здесь нужно проанализировать потребности.

Например, компания занимается производством и продажей пластиковых окон и хочет увеличить долю рынка за счет повышения качества своего продукта. В первую очередь нужно определить, что заинтересованными сторонами в процессе являются руководство, сотрудники, поставщики, клиенты и конкуренты. Для покупателей важное значение имеют качество окон, скорость доставки, цена и уровень сервиса. 

В настоящее время качество и производительность не соответствуют требованиям покупателей, а основной проблемой считается больше количество дефектов. Показатель хорошего результата — сокращение дефектов, увеличение производительности и повышение удовлетворенности покупателей.

Понять уровень проблем

Второй этап — измерение текущего состояния процессов, которые предстоит улучшить. Чтобы решить эту задачу, предстоит определиться, какие данные потребуются, как их собрать и проанализировать.

Если вернуться к примеру с окнами, то на этом этапе анализируют процесс производства, собирают данные о производительности. Нужно понять, какая информация потребуется (типы дефектов, количество брака) и каким образом ее собрать. Также проверяют, насколько собранная информация актуальна и достоверна.

Проверить показатели

На следующем — третьем — этапе анализируют собранную информацию, выявляют причины, которые негативно сказываются на производительности.

Для этого определяют, какие сложности существуют на данный момент, как они влияют на удовлетворенность клиента и как связаны с задачами проекта. Также предстоит понять, какие составляющие процесса реально улучшить и как это можно сделать.

Улучшить показатели

Методология шести сигм предполагает не просто исправление ошибок, а улучшение, чтобы ошибки больше не повторялись. Поэтому после определения факторов, которые воздействуют на качество и удовлетворенность клиентов, приступают к разработке мероприятий. Найденные решения обязательно проверяют на практике, причем неоднократно. 

Стабилизировать изменения

Заключительный этап направлен на закрепление достигнутых результатов и предотвращение возврата к прежнему состоянию. Создают процедуры мониторинга и контроля ключевых показателей, внедряют новые стандарты. Обязательное условие — регулярное проведение анализа текущих данных.

Примеры успешного применения концепции 6 сигм

Концепцию Six Sigma применяют многие известные компании как за рубежом, так и в России.

General Electric (GE)

GE была одной из первых крупнейших компаний, применивших Six Sigma. Под руководством Джека Уэлча GE внедрила 6 сигм в конце 1990-х годов. Компании удалось добиться значительного сокращения затрат и существенного роста прибыли. Методология в результате была интегрирована во все аспекты бизнеса — от производства до обслуживания клиентов.

«Уралсиб»

Внедрение 6 сигм банком «Уралсиб» позволило на 32% улучшить эффективность использования ресурсов. Также в два раза увеличили скорость отправки денежных переводов.

Главное

  1. Lean Six Sigma — это особый метод организации бизнес-процессов, который позволяет повысить производительность за счет устранения потерь, снижения вариаций и повышения точности выполняемых операций.

  2. Основные принципы шесть сигм — качество процессов, фокус на удовлетворенность клиентов, установка конкретных целей, корпоративная культура и мотивация и принятие обоснованных решений. 

  3. Методология 6 сигм предлагает два подхода DMADV (или DFSS) и DMAIC. Алгоритм DMADV используется при создании чего-то нового, а DMAIC — при улучшении процесса.

  4. Система «поясов» в 6 сигм — это система ранжирования, аналогичная системе поясов в восточных единоборствах. Она включает несколько уровней, каждый из которых обозначает определенный уровень знаний, навыков и обязанностей.

  5. Жизненный цикл проекта в Six Sigma состоит из пяти этапов: определение цели, понимание уровня проблем, проверка показателей, улучшение показателей и стабилизация изменений.

Компания «КСК ГРУПП» возьмет на себя решение любой бизнес-задачи в области аудита, налогов, права, финансов. Отправляйте заявку, и специалисты компании проанализируют вашу ситуацию и предложат оптимальное решение.

Проведем бесплатную консультацию и защитим от доначисления налогов

Оценим корректность налоговых отчислений

Запишитесь на консультацию

Заполните форму и мы свяжемся с вами:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Читайте также:

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJ5yafa

Информации об авторе

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

Профессиональные решения для развития бизнеса

43 951 подписчик383 поста

Комментарии

4
Главная Главбух PRO Премиум