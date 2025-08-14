Почему сигма и почему их шесть

Сигма (σ) — буква греческого алфавита, в математике она используется для обозначения стандартного отклонения. Применительно к концепции Six Sigma, чем больше сигм — тем меньше дефектов и ошибок, и наоборот.

Сам метод Six Sigma был создан компанией Motorola в конце 1980-х годов и нацелен на максимальное приближение реальных характеристик продукта к идеальным показателям качества. Идея 6 сигм заключается в следующем: если ограничиться шестью уровнями отклонений от идеала, то достигается практически безупречное качество при минимуме дефектов.

Почему именно 6 сигм? Сама цифра «шесть» — это условность, однако по мнению создателей концепции такое деление степени отклонения подходит для большинства процессов. Чтобы было понятней, каждый уровень сигм лучше представить в виде шкалы, которую используют для оценки, сколько ошибок или дефектов может быть в процессе.

Количество сигм Количество дефектов на 1 млн возможностей Доля дефектов от общего числа возможных 6σ 3,4 0,00034% 5σ 230 0,023% 4σ 6210 0,621% 3σ 66 800 6,68% 2σ 308 000 30,8% 1σ 690 000 69%

Например, 1 сигма — это слишком большое количество ошибок (690 000 дефектов на 1 млн операций), которое говорит о необходимости улучшений. 6 сигм, напротив, считается самым хорошим уровнем: ошибок здесь практически нет. А уровни сигм от 2 до 5 — промежуточные, при которых есть потенциал для улучшений.