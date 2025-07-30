Чем продукт отличается от проекта

Слова «проект» и «продукт» часто употребляются рядом, но это два разных понятия. Они связаны между собой, но выполняют разные роли.

Проект — ограничен по времени и направлен на создание уникального результата: продукта, услуги или решения. У проекта есть четкое начало и конец, ограниченные ресурсы и конкретная цель.

Продукт — результат проекта или серии проектов. По сути — это то, что получает конечный пользователь (сайт, приложение, товар, услуга). Продукт может существовать годами, его фокус — на развитии, улучшении, удержании пользователей.

Например, продукт онлайн-магазина — приложение для оформления заказов. Для развития продукта платформа может создавать партнерские коллаборации, выпускать релизы, апгрейдить модули и т.д. Такие проекты могут быть краткосрочными или долгосрочными.