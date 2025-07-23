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Как рассчитать коэффициент финансирования: формула по балансу

Как рассчитать коэффициент финансирования: формула по балансу

Коэффициент финансирования отражает соотношение собственного и заемного капитала компании, влияя на ее финансовую устойчивость. Как рассчитать его с помощью формулы и какие значения показателя будут благоприятны для компании.

Что такое коэффициент финансирования

Коэффициент финансирования (КФ) — это показатель финансовой устойчивости компании. Простыми словами, он отражает, какие средства преобладают в компании — собственные или привлеченные.

  • Привлеченные средства, например, деньги инвесторов, позволяют бизнесу развиваться быстрее.

  • Собственные средства влияют на независимость компании. Чем больше своих денег, тем стабильнее компания и привлекательнее для инвесторов, а также партнеров, поставщиков, клиентов.

Оба варианта важны для стратегического планирования, но их нужно правильно сочетать. Оптимальное значение коэффициента — не менее единицы

Нормативные значения КФ

При расчете КФ следует опираться на данные бухгалтерского баланса. Форма 0710001 утверждена приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н (ФСБУ 4/2023). Бухстандарт применяется с отчетности за 2025 год.

Коэффициент финансирования еще называют «показателем платежеспособности». Его находят по формуле:

Кф = Кс / Кз

где:

  • Кф — коэффициент финансирования;

  • Кс — собственный капитал.

  • Кз — заемный капитал.

Формула для расчета Кф включает эти сведения из бухгалтерского баланса:

  • Собственный капитал — строка 1300 баланса: итоги раздела III «Капитал и резервы» (сумма строк 1310–1370).

  • Заемный капитал — строка 1400 итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства», а также строки 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие краткосрочные обязательства».

Законодательство не устанавливает нормативные значения КФ — в разных направлениях деятельности этот экономический показатель может отличаться. Но на практике придерживаются значения не менее 1.

  • Менее 1 — в капитале преобладают привлеченные средства. Финансовое положение бизнеса шаткое. Ситуация характерна для бизнеса, который существует не более трех лет.

  • Равно или более 1 — компания уверенно себя чувствует на рынке и устойчива к финансовым рискам. Угроза банкротства минимальна.

Например, в строительстве привлечение заемных средств — это норма. Даже если показатель падает ниже единицы, это не говорит о финансовой нестабильности. В то же время заемщики и кредитные организации могут отказать в финансировании бизнеса, в котором основную часть капитала составляют привлеченные средства.

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Расчет коэффициента финансирования по балансу

Как рассчитать коэффициент финансирования? Допустим, в 2024 году данные бухгалтерского баланса ООО «ПромЛаб» выглядят так:

Наименование показателя

Код

Отраженные суммы, руб.

Итого по разделу III «Капитал и резервы»  

1300

5 000 000

Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства» 

1400

900 000

Заемные средства

1510

1 850 000

Кредиторская задолженность

1520

1 250 000

Прочие краткосрочные обязательства

1550

300 000

Рассчитаем коэффициент финансирования по формуле

1. Найдем сумму строк 1400, 1510, 1520 и 1550:

  • 900 000 + 1 850 000 + 1 250 000 + 300 000 = 4 300 000 руб.

2. Вычислим соотношение Кс и Кз:

  • 5 000 000 / 4 300 000 = 1,16

Вывод. Значение КФ выше единицы. Значит, компания не зависит от внешнего финансирования и ей не грозит банкротство.

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Зачем нужен коэффициент финансирования

Знание КФ помогает бизнесу улучшить свою деятельность и стать интереснее для потенциальных инвесторов. КФ лежит в основе финансового анализа. 

  • Коэффициент показывает, насколько компания зависит от заемных средств. 

  • Банки и инвесторы охотнее сотрудничают с компаниями, у которых КФ не менее 1.

  • Бизнесу проще анализировать структуру капитала и влиять на свою финансовую устойчивость с учетом прошлого опыта.

  • Определение коэффициента финансирования в динамике прошлых периодов показывает, как компания управляет своими финансами и насколько эффективно привлекает внешние средства.

  • При низком коэффициенте финансирования компания может разработать финансовую стратегию, чтобы добиться идеального соотношения Кс и Кз.

Рекомендации

Коэффициент финансирования — не единственный экономический показатель, который должны определять компании. Кроме него, уделять внимание следует расчету и контролю текущей ликвидности, рентабельности продаж, ROA, ROE, оборачиваемости активов, денежных потоков, чистой прибыли и др.

  1. Определяйте коэффициент финансирования не реже чем один раз в год. А лучше — ежеквартально, особенно в периоды привлечения заемных средств. 

  2. При финансовом анализе учитывайте не только значение, но и структуру заемных обязательств. Краткосрочные и долгосрочные долги влияют на устойчивость по-разному. 

  3. Рассчитывайте коэффициент финансирования и используйте его в переговорах с инвесторами. Демонстрация устойчивого соотношения собственного и заемного капитала повышает шансы на получение финансирования.

  4. При КФ ниже 1 — пересмотрите финансовую модель. Возможно, стоит сократить долю заемных средств, реинвестировать прибыль или нарастить долю собственных средств в общем капитале.

  5. Внедрите систему внутреннего мониторинга финансовых рисков, чтобы предупреждать потенциальные проблемы заранее.

Доверьте финансовые вопросы специалистам КСК ГРУПП — помощь в получении кредитов юрлицам, разработка финансовой стратегии, привлечение дополнительных источников финансирования. Получите четкие рекомендации специалистов по управлению имеющихся денежных ресурсов. 

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