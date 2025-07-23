Что такое коэффициент финансирования
Коэффициент финансирования (КФ) — это показатель финансовой устойчивости компании. Простыми словами, он отражает, какие средства преобладают в компании — собственные или привлеченные.
Привлеченные средства, например, деньги инвесторов, позволяют бизнесу развиваться быстрее.
Собственные средства влияют на независимость компании. Чем больше своих денег, тем стабильнее компания и привлекательнее для инвесторов, а также партнеров, поставщиков, клиентов.
Оба варианта важны для стратегического планирования, но их нужно правильно сочетать. Оптимальное значение коэффициента — не менее единицы.
Нормативные значения КФ
При расчете КФ следует опираться на данные бухгалтерского баланса. Форма 0710001 утверждена приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н (ФСБУ 4/2023). Бухстандарт применяется с отчетности за 2025 год.
Коэффициент финансирования еще называют «показателем платежеспособности». Его находят по формуле:
Кф = Кс / Кз
где:
Кф — коэффициент финансирования;
Кс — собственный капитал.
Кз — заемный капитал.
Формула для расчета Кф включает эти сведения из бухгалтерского баланса:
Собственный капитал — строка 1300 баланса: итоги раздела III «Капитал и резервы» (сумма строк 1310–1370).
Заемный капитал — строка 1400 итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства», а также строки 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие краткосрочные обязательства».
Законодательство не устанавливает нормативные значения КФ — в разных направлениях деятельности этот экономический показатель может отличаться. Но на практике придерживаются значения не менее 1.
Менее 1 — в капитале преобладают привлеченные средства. Финансовое положение бизнеса шаткое. Ситуация характерна для бизнеса, который существует не более трех лет.
Равно или более 1 — компания уверенно себя чувствует на рынке и устойчива к финансовым рискам. Угроза банкротства минимальна.
Например, в строительстве привлечение заемных средств — это норма. Даже если показатель падает ниже единицы, это не говорит о финансовой нестабильности. В то же время заемщики и кредитные организации могут отказать в финансировании бизнеса, в котором основную часть капитала составляют привлеченные средства.
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Расчет коэффициента финансирования по балансу
Как рассчитать коэффициент финансирования? Допустим, в 2024 году данные бухгалтерского баланса ООО «ПромЛаб» выглядят так:
Наименование показателя
Код
Отраженные суммы, руб.
Итого по разделу III «Капитал и резервы»
1300
5 000 000
Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»
1400
900 000
Заемные средства
1510
1 850 000
Кредиторская задолженность
1520
1 250 000
Прочие краткосрочные обязательства
1550
300 000
Рассчитаем коэффициент финансирования по формуле
1. Найдем сумму строк 1400, 1510, 1520 и 1550:
900 000 + 1 850 000 + 1 250 000 + 300 000 = 4 300 000 руб.
2. Вычислим соотношение Кс и Кз:
5 000 000 / 4 300 000 = 1,16
Вывод. Значение КФ выше единицы. Значит, компания не зависит от внешнего финансирования и ей не грозит банкротство.
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Зачем нужен коэффициент финансирования
Знание КФ помогает бизнесу улучшить свою деятельность и стать интереснее для потенциальных инвесторов. КФ лежит в основе финансового анализа.
Коэффициент показывает, насколько компания зависит от заемных средств.
Банки и инвесторы охотнее сотрудничают с компаниями, у которых КФ не менее 1.
Бизнесу проще анализировать структуру капитала и влиять на свою финансовую устойчивость с учетом прошлого опыта.
Определение коэффициента финансирования в динамике прошлых периодов показывает, как компания управляет своими финансами и насколько эффективно привлекает внешние средства.
При низком коэффициенте финансирования компания может разработать финансовую стратегию, чтобы добиться идеального соотношения Кс и Кз.
Рекомендации
Коэффициент финансирования — не единственный экономический показатель, который должны определять компании. Кроме него, уделять внимание следует расчету и контролю текущей ликвидности, рентабельности продаж, ROA, ROE, оборачиваемости активов, денежных потоков, чистой прибыли и др.
Определяйте коэффициент финансирования не реже чем один раз в год. А лучше — ежеквартально, особенно в периоды привлечения заемных средств.
При финансовом анализе учитывайте не только значение, но и структуру заемных обязательств. Краткосрочные и долгосрочные долги влияют на устойчивость по-разному.
Рассчитывайте коэффициент финансирования и используйте его в переговорах с инвесторами. Демонстрация устойчивого соотношения собственного и заемного капитала повышает шансы на получение финансирования.
При КФ ниже 1 — пересмотрите финансовую модель. Возможно, стоит сократить долю заемных средств, реинвестировать прибыль или нарастить долю собственных средств в общем капитале.
Внедрите систему внутреннего мониторинга финансовых рисков, чтобы предупреждать потенциальные проблемы заранее.
Доверьте финансовые вопросы специалистам КСК ГРУПП — помощь в получении кредитов юрлицам, разработка финансовой стратегии, привлечение дополнительных источников финансирования. Получите четкие рекомендации специалистов по управлению имеющихся денежных ресурсов.
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