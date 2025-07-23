Нормативные значения КФ

При расчете КФ следует опираться на данные бухгалтерского баланса. Форма 0710001 утверждена приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н (ФСБУ 4/2023). Бухстандарт применяется с отчетности за 2025 год.

Коэффициент финансирования еще называют «показателем платежеспособности». Его находят по формуле:

Кф = Кс / Кз

где:

Кф — коэффициент финансирования;

Кс — собственный капитал.

Кз — заемный капитал.

Формула для расчета Кф включает эти сведения из бухгалтерского баланса:

Собственный капитал — строка 1300 баланса: итоги раздела III «Капитал и резервы» (сумма строк 1310–1370).

Заемный капитал — строка 1400 итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства», а также строки 1510 «Заемные средства», 1520 «Кредиторская задолженность», 1550 «Прочие краткосрочные обязательства».

Законодательство не устанавливает нормативные значения КФ — в разных направлениях деятельности этот экономический показатель может отличаться. Но на практике придерживаются значения не менее 1.

Менее 1 — в капитале преобладают привлеченные средства. Финансовое положение бизнеса шаткое. Ситуация характерна для бизнеса, который существует не более трех лет.

Равно или более 1 — компания уверенно себя чувствует на рынке и устойчива к финансовым рискам. Угроза банкротства минимальна.

Например, в строительстве привлечение заемных средств — это норма. Даже если показатель падает ниже единицы, это не говорит о финансовой нестабильности. В то же время заемщики и кредитные организации могут отказать в финансировании бизнеса, в котором основную часть капитала составляют привлеченные средства.