Как подать уведомление о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025

Новый порядок подачи уведомлений
С 1 сентября 2025 года ИП и организации обязаны будут подавать уведомления о начале предпринимательской деятельности по новым правилам. Изменения затрагивают не все, а только некоторые виды деятельности.
Таблица 1. Нормативная база
Параметры
Постановление правительства от 16.07.2009 № 584
Постановление правительства от 27.05.2025 № 725
Сроки действия
16 июля 2009 — 31 августа 2025
1 сентября 2025 — 31 августа 2031
Количество видов деятельности
90
60
Ключевое изменение: если деятельность ИП или организации подпадает под требования постановления № 725, то с 1 сентября 2025 года нужно уведомлять госорганы по новым правилам. Сократилось количество наименований работ и услуг — их остается 60 (вместо 90).
Наименования видов деятельности
Определенные работы и услуги, требующие подачи уведомления, перечислены в Приложении № 1 постановления № 725. Перечень сокращен на три десятка позиций. В частности из него исключили:
гостиничные услуги и обеспечение временного проживания;
услуги по перевозкам пассажиров и багажа;
Производство пищевой продукции (мясной, морепродуктов, чая, кофе, детского питания и т.д.). Но другие разрешительные документы по этим видам деятельности останутся, например для подтверждения санитарной безопасности.
В перечне определены не только конкретные товары и услуги, но и указаны коды по ОКВЭД.
Способы подачи уведомления
Уведомление подается в уполномоченный государственный орган — зависит от вида деятельности. Например, это может быть Роспотребнадзор, Роструд, Ространснадзор, МЧС. Все уполномоченные органы перечислены в п. 4 Правил из постановления № 725.
Направить уведомление можно через один из порталов:
Госуслуги;
региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Если бизнес прекращает деятельность, то уведомление нужно подать в аналогичном порядке в день фактического прекращения (п. 11 Правил).
Для подконтрольных силовым ведомствам структур действуют особые правила. Так, если контролирующим органом является ФСБ или органы внешней разведки, то уведомление подается одним из способов:
На бумаге. Предоставить лично в местное отделение ведомства или отправить заказным письмом с описью вложения. Уведомление подается в двух экземплярах.
В электронной форме с УКЭП.
Форма уведомления для подачи в силовые ведомства закреплена в Приложении № 2 Правил.
После регистрации у бизнеса появится индивидуальная карточка в едином реестре уведомлений с ключевыми сведениями:
номер уведомления и дата регистрации;
наименование юрлица или ФИО ИП;
дата постановки на учет в ФНС;
ИНН, ОГРН, список кодов деятельности по ОКВЭД2;
адрес.
Данные об организации или ИП открыты для публичного просмотра. В течение 10 дней со дня регистрации уведомления информация о бизнесе появится на сайте уполномоченного контролирующего органа.
Подготовка документов, автоматизация процессов, бухгалтерский учет, аудит, налоги — все это вызывает сложности в бизнесе и сопровождается рисками. Доверьте специалистам КСК ГРУПП локальную задачу или обратитесь за комплексной помощью. В компании работает 150 экспертов, которые специализируются на 15 направлениях консалтинга и аудита — бухгалтерская отчетность, строительство, оценка, регистрация бизнеса за рубежом, производство, маркетинг. Специалисты разработают индивидуальную стратегию по запросу бизнеса и дадут первые рекомендации.
Уведомление об изменениях при осуществлении предпринимательской деятельности
Разберемся, что делать бизнесу, если произошли изменения, как и в каких случаях извещать уполномоченные органы.
Если меняется местонахождение юрлица, место жительства ИП или происходит реорганизация юрлица, то отдельно подавать сведения не нужно. Они автоматически подтянутся в единый реестр из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Сообщить профильному ведомству нужно, когда меняется фактическое место ведения бизнеса. Уведомление подается через «Госуслуги» или региональный портал.
Как это выглядит на практике:
У ИП или юрлица меняется фактическое место осуществления деятельности.
Руководитель или его представитель подает уведомление с новым адресом ведения бизнеса.
Старое уведомление аннулируется, сведения в реестре обновляются.
Если изменения произошли в бизнесе, который должен отчитываться в органы ФСБ или СВР, то нужно подать в ведомство заявление в произвольной форме и приложить копии документов, свидетельствующие об изменениях.
Подать заявление можно в бумажной или электронной форме с УКЭП (п. 18 Правил). Заявление подается в случаях, которые обозначены в ч. 6 ст. 8 закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ:
организация меняет место нахождения или место ведения предпринимательской деятельности;
ИП переезжает на новое место жительства;
происходит реорганизация юрлица;
бизнес закрывается (прекращает предпринимательскую деятельность).
Административная ответственность
С 27 июня 2025 года увеличены штрафы для организаций и ИП, которые нарушают правила подачи уведомлений. Раньше бизнесу грозил штраф только за непредоставление уведомления или указание недостоверных сведений.
Обновленная версия ст. 19.7.5-1 КоАП вводит новые составы нарушений и размеры штрафов. В частности — за ведение деятельности без уведомления и неподачу заявления об изменениях (если бизнес обязан был сообщить об этих изменениях).
Таблица 2. Штрафы по ст. 19.7.5-1 до и после 27 июня 2025 года:
Нарушение
Было
Стало
Ссылка на КоАП
Бизнес не подал уведомление либо ведет деятельность без уведомления
Компания или ИП указали недостоверные данные либо не сообщили об изменениях
Повторное нарушение по ч. 1, 2 ст. 19.7.5 КоАП
_________
Важно! с 27 июня 2025 года также изменился срок давности привлечения к ответственности по ст. 19.7.5 КоАП. Теперь срок давности — 1 год (до внесения поправок срок давности составлял 3 месяца).
Часто задаваемые вопросы
Как подать уведомление о начале предпринимательской деятельности через «Госуслуги»?
Подать уведомление может только ИП, руководитель или сотрудник организации. Профиль физлица на «Госуслугах» для этого не подходит. У сотрудника должна быть МЧД с полномочиями на отправку заявлений.
Укажите цель подачи заявления.
Выберите коды ОКВЭД.
Добавьте дату начала деятельности.
Подпишите и отправьте заявление.
Сейчас «Госуслуги» предлагают выбрать деятельность из перечня постановления № 584 (он актуален до 31 августа 2025). С 1 сентября 2025 года наименование товаров и услуг нужно будет указывать по перечню из постановления № 725.
В какие сроки подать уведомление в Роспотребнадзор?
ИП и организации должны направить уведомление в Роспотребнадзор (равно как и в другие уполномоченные органы) до того, как начнут продавать товары или оказывать услуги.
Подавая уведомление, бизнес тем самым подтверждает, что соблюдает нормы законодательства. По сути — сообщает, что у него все в порядке: помещение, оборудование, условия работы, санитарная безопасность, у всех сотрудников оформлены медицинские книжки (если они обязаны проходить медосмотр по закону).
Кто не должен уведомлять о начале предпринимательской деятельности?
До 31 августа 2025 года ИП и организации не уведомляют контролирующие органы, если их вида деятельности нет в Приложении 1 постановления № 584. А уже с 1 сентября следует руководствоваться перечнем из постановления № 725.
Новый список сократили на 30 позиций. Например, отпадает обязанность подавать уведомления у бизнеса в сфере гостиничных услуг, пассажирских перевозок, производителей детского питания. Перед открытием бизнеса убедитесь, что ваш вид деятельности не входит в утвержденный перечень.
Рекомендации
Проверьте, включена ли ваша деятельность в обновленный перечень из постановления № 725. Уведомления подают не все, а только те, у кого открыты определенные ОКВЭДы.
Убедитесь, что данные о бизнесе актуальны в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. Если сведения некорректны, это может затормозить регистрацию.
Подайте уведомление через «Госуслуги» или региональный портал. Исключение — организации, подконтрольные силовым ведомствам (ФСБ, СВР). В последнем случае уведомление нужно предоставить на бумаге (или заказным письмом) или в электронной форме с УКЭП.
Повторно уведомьте уполномоченный орган при смене фактического адреса ведения бизнеса. В случае закрытия направьте уведомление о прекращении деятельности в день фактического прекращения.
Компания «КСК ГРУПП» оказывает помощь по подготовке документов, регистрации бизнеса, юридическим вопросам. Квалифицированные консультанты закроют любую задачу или проект по направлениям аудит, оценка, налоги, право, финансы, автоматизация. Аудиторско-консалтинговая группа включает 15 направлений под единым брендом. Грамотная поддержка снизит риски штрафов и претензий от контролеров.
