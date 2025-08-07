Как подать уведомление о начале предпринимательской деятельности с 1 сентября 2025

Способы подачи уведомления

Уведомление подается в уполномоченный государственный орган — зависит от вида деятельности. Например, это может быть Роспотребнадзор, Роструд, Ространснадзор, МЧС. Все уполномоченные органы перечислены в п. 4 Правил из постановления № 725.

Направить уведомление можно через один из порталов:

Госуслуги;

региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Если бизнес прекращает деятельность, то уведомление нужно подать в аналогичном порядке в день фактического прекращения (п. 11 Правил).

Для подконтрольных силовым ведомствам структур действуют особые правила. Так, если контролирующим органом является ФСБ или органы внешней разведки, то уведомление подается одним из способов:

На бумаге. Предоставить лично в местное отделение ведомства или отправить заказным письмом с описью вложения. Уведомление подается в двух экземплярах.

В электронной форме с УКЭП.

Форма уведомления для подачи в силовые ведомства закреплена в Приложении № 2 Правил.

После регистрации у бизнеса появится индивидуальная карточка в едином реестре уведомлений с ключевыми сведениями:

номер уведомления и дата регистрации;

наименование юрлица или ФИО ИП;

дата постановки на учет в ФНС;

ИНН, ОГРН, список кодов деятельности по ОКВЭД2;

адрес.

Карточка юрлица и карточка ИП в едином реестре уведомлений

Данные об организации или ИП открыты для публичного просмотра. В течение 10 дней со дня регистрации уведомления информация о бизнесе появится на сайте уполномоченного контролирующего органа.