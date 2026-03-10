Маркетплейсы в 2026 году: почему продавцам становится сложнее зарабатывать

Ещё несколько лет назад маркетплейсы воспринимались многими компаниями как быстрый канал роста: достаточно было разместить товар, настроить рекламу и следить за остатками.

Сегодня ситуация изменилась. Рынок онлайн-площадок становится более зрелым, конкуренция усиливается, комиссии растут, а алгоритмы ранжирования и правила промо становятся сложнее. В результате продавцам приходится управлять не отдельными инструментами, а всей системой продаж.

Разберёмся, какие изменения происходят на маркетплейсах и почему всё больше компаний пересматривают свои стратегии работы с площадками.