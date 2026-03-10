КПП ОСНО моб
🔴 Вебинар: Управленческий баланс: как бухгалтер может помочь собственнику →
КСК ГРУПП
Маркетплейсы
Маркетплейсы в 2026 году: почему продавцам становится сложнее зарабатывать

Маркетплейсы в 2026 году: почему продавцам становится сложнее зарабатывать

Маркетплейсы переходят в режим «взрослого» рынка: усиливается конкуренция, растут комиссии и стоимость рекламы, меняются правила продвижения. Разбираем, как устроена экономика площадок и какие стратегии позволяют продавцам сохранять прибыль и масштабировать продажи.

Ещё несколько лет назад маркетплейсы воспринимались многими компаниями как быстрый канал роста: достаточно было разместить товар, настроить рекламу и следить за остатками.

Сегодня ситуация изменилась. Рынок онлайн-площадок становится более зрелым, конкуренция усиливается, комиссии растут, а алгоритмы ранжирования и правила промо становятся сложнее. В результате продавцам приходится управлять не отдельными инструментами, а всей системой продаж.

Разберёмся, какие изменения происходят на маркетплейсах и почему всё больше компаний пересматривают свои стратегии работы с площадками.

Маркетплейсы переходят в режим «взрослого» рынка

В 2026 году ключевые российские площадки — Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет — фактически становятся полноценными экосистемами со своей экономикой и внутренними правилами.

Это проявляется сразу в нескольких тенденциях:

  • растёт конкуренция внутри категорий;

  • увеличиваются комиссии и расходы на логистику;

  • повышается стоимость рекламного трафика;

  • меняются правила продвижения и ранжирования товаров.

В таких условиях продавцам уже недостаточно просто управлять карточками товаров или рекламой — требуется системный подход к продажам.

Почему многие продавцы теряют маржу

Одна из главных проблем — непонимание полной экономики продаж на маркетплейсах.

Классическая ошибка — оценивать прибыльность только по цене продажи и комиссии площадки.

На практике на результат влияют десятки факторов:

  • стоимость логистики и хранения;

  • расходы на рекламу;

  • возвраты и списания;

  • штрафы и операционные потери;

  • участие в промо-акциях.

Без точной финансовой модели продавцы могут увеличивать оборот, но при этом фактически терять прибыль.

Управление ассортиментом становится стратегической задачей

С ростом конкуренции ассортиментная стратегия начинает играть ключевую роль.

Компании сталкиваются с несколькими типичными задачами:

  • определение ролей товаров внутри категории;

  • управление жизненным циклом SKU;

  • запуск новинок;

  • распределение ассортимента между площадками.

При неправильном подходе ассортимент может создавать дополнительные риски — от низкой оборачиваемости до потери позиций в поиске.

Почему ценовые стратегии становятся сложнее

Ещё один фактор — ценовая конкуренция между площадками.

Маркетплейсы активно сравнивают цены на товары между собой.

Это приводит к появлению таких механизмов, как:

  • индекс цен;

  • автоматические алгоритмы сравнения стоимости;

  • влияние цен на ранжирование товаров.

Если продавец не учитывает эти механизмы, его товары могут терять позиции в выдаче даже при стабильных продажах.

Логистика и операционные процессы напрямую влияют на продажи

На маркетплейсах всё большее значение приобретают операционные показатели:

  • скорость доставки;

  • уровень возвратов;

  • качество исполнения заказов;

  • стабильность поставок.

Эти параметры влияют не только на удовлетворённость покупателей, но и на ранжирование товаров внутри площадки.

Роль данных и автоматизации

В условиях растущей сложности рынка продавцы всё чаще используют:

  • автоматизацию аналитики;

  • системы управления ассортиментом;

  • инструменты контроля цен;

  • алгоритмы прогнозирования продаж.

Кроме того, активно внедряются решения на основе искусственного интеллекта — от генерации контента до анализа спроса.

Почему продавцам важно понимать логику площадок

Маркетплейсы принимают решения на основе собственных алгоритмов и экономических моделей.

Поэтому успешные продавцы стараются понимать:

  • приоритеты категорий;

  • принципы ранжирования товаров;

  • экономику платформ;

  • правила взаимодействия с площадками.

Это позволяет выстраивать более устойчивые стратегии продаж и избегать типичных ошибок.

Где подробнее разобрать стратегии работы с маркетплейсами

Эти вопросы сейчас активно обсуждаются внутри e-commerce-сообщества.

Например, 17 марта пройдёт онлайн-встреча, посвящённая стратегиям продаж на маркетплейсах в 2026 году.

На ней планируют разобрать:

  • экономику площадок и принципы их работы;

  • управление ассортиментом и ценообразованием;

  • влияние логистики на продажи;

  • подходы к финансовому моделированию и юнит-экономике.

Участники смогут задать вопросы и обсудить практические кейсы работы с маркетплейсами.

Подробнее о программе и зарегистрироваться

Почему эта тема становится всё более актуальной

Маркетплейсы продолжают расти и постепенно превращаются в полноценную инфраструктуру электронной торговли.

Но вместе с ростом возможностей увеличивается и сложность работы с ними.

Поэтому компаниям, которые хотят масштабировать продажи на площадках, приходится переходить от тактического управления рекламой и карточками товаров к системной стратегии — с учётом экономики, логистики и алгоритмов платформ.

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJLhLnM

Информации об авторе

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

лидер рынка комплексного бизнес-консультирования

51 373 подписчика409 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3