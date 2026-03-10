Маркетплейсы в 2026 году: почему продавцам становится сложнее зарабатывать

Ещё несколько лет назад маркетплейсы воспринимались многими компаниями как быстрый канал роста: достаточно было разместить товар, настроить рекламу и следить за остатками.
Сегодня ситуация изменилась. Рынок онлайн-площадок становится более зрелым, конкуренция усиливается, комиссии растут, а алгоритмы ранжирования и правила промо становятся сложнее. В результате продавцам приходится управлять не отдельными инструментами, а всей системой продаж.
Разберёмся, какие изменения происходят на маркетплейсах и почему всё больше компаний пересматривают свои стратегии работы с площадками.
Маркетплейсы переходят в режим «взрослого» рынка
В 2026 году ключевые российские площадки — Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет — фактически становятся полноценными экосистемами со своей экономикой и внутренними правилами.
Это проявляется сразу в нескольких тенденциях:
растёт конкуренция внутри категорий;
увеличиваются комиссии и расходы на логистику;
повышается стоимость рекламного трафика;
меняются правила продвижения и ранжирования товаров.
В таких условиях продавцам уже недостаточно просто управлять карточками товаров или рекламой — требуется системный подход к продажам.
Почему многие продавцы теряют маржу
Одна из главных проблем — непонимание полной экономики продаж на маркетплейсах.
Классическая ошибка — оценивать прибыльность только по цене продажи и комиссии площадки.
На практике на результат влияют десятки факторов:
стоимость логистики и хранения;
расходы на рекламу;
возвраты и списания;
штрафы и операционные потери;
участие в промо-акциях.
Без точной финансовой модели продавцы могут увеличивать оборот, но при этом фактически терять прибыль.
Управление ассортиментом становится стратегической задачей
С ростом конкуренции ассортиментная стратегия начинает играть ключевую роль.
Компании сталкиваются с несколькими типичными задачами:
определение ролей товаров внутри категории;
управление жизненным циклом SKU;
запуск новинок;
распределение ассортимента между площадками.
При неправильном подходе ассортимент может создавать дополнительные риски — от низкой оборачиваемости до потери позиций в поиске.
Почему ценовые стратегии становятся сложнее
Ещё один фактор — ценовая конкуренция между площадками.
Маркетплейсы активно сравнивают цены на товары между собой.
Это приводит к появлению таких механизмов, как:
индекс цен;
автоматические алгоритмы сравнения стоимости;
влияние цен на ранжирование товаров.
Если продавец не учитывает эти механизмы, его товары могут терять позиции в выдаче даже при стабильных продажах.
Логистика и операционные процессы напрямую влияют на продажи
На маркетплейсах всё большее значение приобретают операционные показатели:
скорость доставки;
уровень возвратов;
качество исполнения заказов;
стабильность поставок.
Эти параметры влияют не только на удовлетворённость покупателей, но и на ранжирование товаров внутри площадки.
Роль данных и автоматизации
В условиях растущей сложности рынка продавцы всё чаще используют:
автоматизацию аналитики;
системы управления ассортиментом;
инструменты контроля цен;
алгоритмы прогнозирования продаж.
Кроме того, активно внедряются решения на основе искусственного интеллекта — от генерации контента до анализа спроса.
Почему продавцам важно понимать логику площадок
Маркетплейсы принимают решения на основе собственных алгоритмов и экономических моделей.
Поэтому успешные продавцы стараются понимать:
приоритеты категорий;
принципы ранжирования товаров;
экономику платформ;
правила взаимодействия с площадками.
Это позволяет выстраивать более устойчивые стратегии продаж и избегать типичных ошибок.
Где подробнее разобрать стратегии работы с маркетплейсами
Эти вопросы сейчас активно обсуждаются внутри e-commerce-сообщества.
Например, 17 марта пройдёт онлайн-встреча, посвящённая стратегиям продаж на маркетплейсах в 2026 году.
На ней планируют разобрать:
экономику площадок и принципы их работы;
управление ассортиментом и ценообразованием;
влияние логистики на продажи;
подходы к финансовому моделированию и юнит-экономике.
Участники смогут задать вопросы и обсудить практические кейсы работы с маркетплейсами.
Подробнее о программе и зарегистрироваться
Почему эта тема становится всё более актуальной
Маркетплейсы продолжают расти и постепенно превращаются в полноценную инфраструктуру электронной торговли.
Но вместе с ростом возможностей увеличивается и сложность работы с ними.
Поэтому компаниям, которые хотят масштабировать продажи на площадках, приходится переходить от тактического управления рекламой и карточками товаров к системной стратегии — с учётом экономики, логистики и алгоритмов платформ.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJLhLnM
Начать дискуссию