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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вебинар «Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Как выбрать витрину данных и организовать технологическое подключение в налоговом мониторинге»

В условиях масштабной налоговой реформы и ужесточения контроля со стороны ФНС риски выездных и камеральных проверок бизнеса увеличиваются. Единственный законный способ полностью исключить камеральные и выездные проверки — переход на налоговый мониторинг.