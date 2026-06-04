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КСК ГРУПП
Налоговый мониторинг
Вебинар «Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Как выбрать витрину данных и организовать технологическое подключение в налоговом мониторинге»

Вебинар «Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Как выбрать витрину данных и организовать технологическое подключение в налоговом мониторинге»

В условиях масштабной налоговой реформы и ужесточения контроля со стороны ФНС риски выездных и камеральных проверок бизнеса увеличиваются. Единственный законный способ полностью исключить камеральные и выездные проверки — переход на налоговый мониторинг.

Кому интересно принять участие в вебинаре

  • Собственникам — защитить активы и убрать налоговую неопределенность.

  • Главным бухгалтерам и фин. директорам — перестать жить в режиме бесконечных требований ФНС и перевести контроль в автоматический режим.

Основные тематические блоки

  • Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Тенденции и перспективы.

  • Критерии участия.

  • Разбор документов, необходимых для участия с практическими примерами.

  • Создание СВК и матрицы рисков, правила и ошибки.

  • Цифровизация в НМ: инструменты и тенденции.

  • На что обратить внимание при выборе витрины данных НМ.

  • Как строится проект по внедрению витрины данных.

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Эксперты

  • Александр Бекетов, Руководитель проектов КСК ГРУПП.

  • Бутенок Юлия, Эксперт по продукту Визор.

Длительность: 2 часа.

Дата проведения: 09.06.2026.

Время: 10:00–12:00.

Формат: онлайн.

Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля

Вебинар для собственников, главных бухгалтеров и финансовых директоров. 9 июня в 10:00 МСК

Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFGtE6fT

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