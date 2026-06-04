Вебинар «Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Как выбрать витрину данных и организовать технологическое подключение в налоговом мониторинге»

Кому интересно принять участие в вебинаре
Собственникам — защитить активы и убрать налоговую неопределенность.
Главным бухгалтерам и фин. директорам — перестать жить в режиме бесконечных требований ФНС и перевести контроль в автоматический режим.
Основные тематические блоки
Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля. Тенденции и перспективы.
Критерии участия.
Разбор документов, необходимых для участия с практическими примерами.
Создание СВК и матрицы рисков, правила и ошибки.
Цифровизация в НМ: инструменты и тенденции.
На что обратить внимание при выборе витрины данных НМ.
Как строится проект по внедрению витрины данных.
Эксперты
Александр Бекетов, Руководитель проектов КСК ГРУПП.
Бутенок Юлия, Эксперт по продукту Визор.
Длительность: 2 часа.
Дата проведения: 09.06.2026.
Время: 10:00–12:00.
Формат: онлайн.
Налоговый мониторинг, как форма налогового контроля
Вебинар для собственников, главных бухгалтеров и финансовых директоров. 9 июня в 10:00 МСК
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