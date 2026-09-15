Как выбрать аудитора для ОЗОФР: что проверить до заключения договора

Для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР) одного сравнения коммерческих предложений недостаточно. Важно проверить допуск аудитора, определить применимый порядок отбора и заранее продумать корпоративное утверждение кандидатуры.
На что обратить внимание?
1. Реестр аудиторов. Проверьте, включена ли аудиторская организация в специализированный реестр Банка России для оказания услуг ОЗОФР.
2. Порядок отбора. Определите, какие требования применяются к вашей организации и как они отражены во внутренних документах. Отбор исполнителя и утверждение его кандидатуры — разные этапы.
3. Техническое задание. Зафиксируйте объем проверки, сроки и ожидаемые результаты, чтобы предложения участников можно было сопоставить.
4. Критерии оценки. Помимо цены, предусмотрите оценку опыта, квалификации команды и деловой репутации.
5. Ответственные и календарь. Согласуйте участие финансовой службы, юристов, корпоративного блока и закупок. Заранее определите, кто готовит документы и сопровождает дальнейшее утверждение аудитора.
В новой статье КСК ГРУПП разобрали различия между ОЗО и ОЗОФР, требования к выбору аудитора, разъяснения Банка России и практический алгоритм подготовки открытого конкурса.
Реклама: «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFJ7YyZB