Как выбрать аудитора для ОЗОФР: что проверить до заключения договора

При подготовке к аудиту бухгалтерия собирает отчетность и документы. Но до начала проверки компании предстоит отдельная задача — организовать выбор аудиторской организации.

Для общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗОФР) одного сравнения коммерческих предложений недостаточно. Важно проверить допуск аудитора, определить применимый порядок отбора и заранее продумать корпоративное утверждение кандидатуры.

На что обратить внимание?

1. Реестр аудиторов. Проверьте, включена ли аудиторская организация в специализированный реестр Банка России для оказания услуг ОЗОФР.

2. Порядок отбора. Определите, какие требования применяются к вашей организации и как они отражены во внутренних документах. Отбор исполнителя и утверждение его кандидатуры — разные этапы.

3. Техническое задание. Зафиксируйте объем проверки, сроки и ожидаемые результаты, чтобы предложения участников можно было сопоставить.

4. Критерии оценки. Помимо цены, предусмотрите оценку опыта, квалификации команды и деловой репутации.

5. Ответственные и календарь. Согласуйте участие финансовой службы, юристов, корпоративного блока и закупок. Заранее определите, кто готовит документы и сопровождает дальнейшее утверждение аудитора.

В новой статье КСК ГРУПП разобрали различия между ОЗО и ОЗОФР, требования к выбору аудитора, разъяснения Банка России и практический алгоритм подготовки открытого конкурса. Читать статью полностью

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