IT-системы, бюджетирование и маркетинг: Михаил Меркулов на РБК-ТВ о судьбе иностранных активов
Эксперт КСК ГРУПП — об управленческих рисках при передаче иностранных компаний во временное управление. Публикуем фрагмент выступления на РБК-ТВ.
При разрыве связей с международной группой компания может столкнуться с потерей инструментов, на которых строилась её ежедневная работа. Для финансовой и управленческой команды особенно чувствительны доступ к данным, аналитике и системам бюджетирования.
Эти зависимости в программе «ЧЭЗ» на РБК-ТВ разобрал Михаил Меркулов, директор практики «Организационное развитие» КСК ГРУПП. Эксперт принял участие в обсуждении передачи иностранных компаний во временное управление.
Какие управленческие инструменты могут оказаться под угрозой
Михаил Меркулов выделил несколько элементов работы бизнеса, связанных с материнской компанией:
системы бизнес-аналитики и оперативного сбора данных;
управленческие панели показателей;
инструменты бюджетирования;
связи с поставщиками и доступ к специализированному оборудованию;
бренд и маркетинговые компетенции.
По оценке эксперта, утрата сразу нескольких таких элементов может ослабить компанию. При этом новому руководству необходимо освоить внутренние процессы и понять логику работы бизнеса.
Почему вопрос касается не только финансовой службы
Планирование связано с тем, как компания продаёт, закупает и получает информацию о своих результатах. В выступлении Михаил отдельно остановился на маркетинге: часть локальных команд ранее работала с материалами и подходами, которые предоставляла международная группа.
Для читателя из этого обсуждения следует практический вопрос: какие функции компания способна выполнять самостоятельно, а какие зависят от внешней поддержки? Его полезно рассматривать совместно с руководителями финансового, IT- и коммерческого направлений.
Что влияет на продолжительность переходного периода
Отвечая ведущим, Михаил Меркулов связал неопределённость вокруг активов с ходом переговоров и различием между коммерческими и государственными приоритетами. Среди значимых обстоятельств он назвал социальные риски, в том числе связанные с занятостью.
Эти критерии актуальны не только для Москвы.