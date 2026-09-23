IT-системы, бюджетирование и маркетинг: Михаил Меркулов на РБК-ТВ о судьбе иностранных активов

Эксперт КСК ГРУПП — об управленческих рисках при передаче иностранных компаний во временное управление. Публикуем фрагмент выступления на РБК-ТВ.

При разрыве связей с международной группой компания может столкнуться с потерей инструментов, на которых строилась её ежедневная работа. Для финансовой и управленческой команды особенно чувствительны доступ к данным, аналитике и системам бюджетирования.

Эти зависимости в программе «ЧЭЗ» на РБК-ТВ разобрал Михаил Меркулов, директор практики «Организационное развитие» КСК ГРУПП. Эксперт принял участие в обсуждении передачи иностранных компаний во временное управление.

Фрагмент эфира от 18 сентября 2026 года — 5 минут 43 секунды.

Какие управленческие инструменты могут оказаться под угрозой

Михаил Меркулов выделил несколько элементов работы бизнеса, связанных с материнской компанией:

системы бизнес-аналитики и оперативного сбора данных;

управленческие панели показателей;

инструменты бюджетирования;

связи с поставщиками и доступ к специализированному оборудованию;

бренд и маркетинговые компетенции.

По оценке эксперта, утрата сразу нескольких таких элементов может ослабить компанию. При этом новому руководству необходимо освоить внутренние процессы и понять логику работы бизнеса.

Почему вопрос касается не только финансовой службы

Планирование связано с тем, как компания продаёт, закупает и получает информацию о своих результатах. В выступлении Михаил отдельно остановился на маркетинге: часть локальных команд ранее работала с материалами и подходами, которые предоставляла международная группа.

Для читателя из этого обсуждения следует практический вопрос: какие функции компания способна выполнять самостоятельно, а какие зависят от внешней поддержки? Его полезно рассматривать совместно с руководителями финансового, IT- и коммерческого направлений.

Что влияет на продолжительность переходного периода

Отвечая ведущим, Михаил Меркулов связал неопределённость вокруг активов с ходом переговоров и различием между коммерческими и государственными приоритетами. Среди значимых обстоятельств он назвал социальные риски, в том числе связанные с занятостью.