Что подготовить к разговору об управленческих и финансовых рисках: три рабочих списка

Вопрос эксперту становится точнее, когда за ним стоит собранная фактура. Это особенно заметно в темах, где пересекаются учёт, управление и интересы собственника. Вместо общего «у нас есть риски» полезнее подготовить небольшой рабочий список по конкретному процессу.

Ниже — три таких списка. Они помогут сформулировать вопросы к ноябрьским вебинарам КСК ГРУПП и определить, кому из коллег стоит подключиться.