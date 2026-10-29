Что подготовить к разговору об управленческих и финансовых рисках: три рабочих списка

Вопрос эксперту становится точнее, когда за ним стоит собранная фактура. Это особенно заметно в темах, где пересекаются учёт, управление и интересы собственника. Вместо общего «у нас есть риски» полезнее подготовить небольшой рабочий список по конкретному процессу.
Ниже — три таких списка. Они помогут сформулировать вопросы к ноябрьским вебинарам КСК ГРУПП и определить, кому из коллег стоит подключиться.
Список №1. Сделки и исходные данные для обсуждения ТЦО
Начните с описания операций, которые требуют внимания. Зафиксируйте участников, предмет сделки, порядок расчёта цены и документы, на которые опирается команда. Не стоит заранее подменять анализ выводом о наличии или отсутствии налогового риска: задача списка — показать факты и пробелы в данных.
Условия. Что именно поставляется или выполняется, как распределены функции сторон?
Цена. Каким способом она определяется и где это зафиксировано?
Информация. Кто хранит расчёты и может пояснить исходные предпосылки?
Вопрос. Что финансовая команда хочет уточнить у специалиста?
Список удобнее готовить вместе с сотрудником, который знает коммерческую сторону операций. Бухгалтерские данные и условия договора отвечают на разные вопросы; для предметного обсуждения полезны оба источника.
Список №2. Повторяющаяся конфликтная ситуация
Когда рабочее обсуждение регулярно заканчивается противостоянием, полезно разобрать один эпизод. Выберите ситуацию, которую можно описать через действия и договорённости, без характеристик личности участников.
Задача. О каком результате договорились первоначально?
Полномочия. Кто принимает решение, а кто отвечает за исполнение?
Изменение. На каком шаге возникло расхождение ожиданий?
Реакция. Что сделали участники и к какому результату это привело?
Так появляется материал для разговора о границах ответственности и управленческих инструментах. Формулировка «все сопротивляются» слишком широка; последовательность событий позволяет увидеть, что именно нужно уточнить.
Список №3. Финансовые отклонения, требующие объяснения
Необычный расход или низкая маржинальность могут иметь разные причины. Чтобы не смешивать факт и предположение, фиксируйте отклонения отдельно от возможных объяснений.
Наблюдение. Какой показатель или операция вызвали вопрос?
Период. Когда возникло отклонение и с чем его сравнивают?
Источник. В каких документах или данных оно отражено?
Проверка. Что уже уточнили, а что остаётся неизвестным?
Наличие отклонения ещё не означает, что обнаружено мошенничество. Собранная фактура нужна, чтобы корректно поставить задачу дальнейшего анализа. Если требуется глубокая проверка, отдельно обсуждаются её цели, объём и необходимые материалы.
Общий принцип трёх списков: сначала описываем ситуацию и источники данных, затем формулируем вопрос. Это помогает использовать время встречи для разбора сути.
Кому передать списки внутри компании
Вопросы ТЦО обсудите с финансовой и налоговой командой. Разбор конфликтной ситуации полезно готовить руководителю вместе с HR. Финансовые отклонения — с сотрудниками, которые отвечают за соответствующие данные и процессы. Не требуется собирать большой отчёт: достаточно понятного описания одной задачи и перечня того, что нужно уточнить.
Где подробнее обсудим эти темы в ноябре
Приглашаем на бесплатные онлайн-вебинары КСК ГРУПП. Время всех встреч — 10:00–12:00 МСК.
3 ноября · Трансфертное ценообразование 2026–2027: к чему готовиться?
Обсудим изменения правил ТЦО, контроль цен при импорте из ЕАЭС и выводы судебной практики. Эксперт: Эльдар Зиатдинов.
17 ноября · Как сохранить лидерство в корпоративных играх и конфликтах
Разберём скрытые сценарии давления на руководителя и инструменты работы с тревогой и конфликтами в команде. Эксперт: Вера Ильина.
24 ноября · Форензик как разновидность проверки деятельности Компании
Рассмотрим признаки финансовых злоупотреблений и искажений отчётности, процедуру форензик и реальные кейсы. Эксперт: Ирина Михеева.
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