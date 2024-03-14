Как отличить хорошего финансового директора на аутсорсинге от плохого

Финансовый директор как топливо для двигателя — помогает набирать обороты и разгонять автомобиль. Но топливо бывает плохим и хорошим. Ошибетесь с выбором — и здравствуй капитальный ремонт. Рассказываем, на что ориентироваться при выборе финансового директора. Не важно куда выбираете в штат или внешнего, внештатный финансовый директор.

В российской деловой практике сложился стереотип, что с задачами финансиста справится бухгалтер. В чем-то их функции действительно схожи, но есть и существенная разница. Если кратко, то бухгалтер систематизирует данные прошлых периодов, а финансовый директор еще и прогнозирует будущее.

Найм первого попавшегося специалиста — не выход. Он не принесет пользы и не приблизит к достижению стратегических целей. Поэтому вы, будучи руководителем, должны отличать хорошего финдира от плохого.

Признаки плохого финансового директора

В качестве примера рассмотрим Светлану Петровну, которая семь лет работала главным бухгалтером оптовой организации. Она решила, что пора на повышение — стать финансовым директором. И ведь функции схожи — считай, составляй отчеты и показывай руководителю.

Думает только про отчеты

Светлану Петровну назначали финдиром в штате. Начинается месяц, и в блокноте появляется ключевая задача: получить данные от всех подразделений компании, чтобы подготовить 3 отчета: отчет о движении денежных средств (ОДДС), отчет о прибылях и убытках (ОПиУ) и баланс.

По окончанию месяца она получила от бухгалтера сводку по хозяйственным операциям из 1С, и данные из других подразделений и вручную готовит красивые таблички в Excel. Месяцы сменяют друг друга, Светлана Петровна гордится полнотой отчетов и что они готовы к 10 числу каждого месяца. Также создано впечатление у руководства, что с подготовкой отчетов справится только она. Тем самым «привязала» к себе работодателя.

Вот только компания как приносила 600 тысяч чистой прибыли, так и осталась на этом уровне. А все потому, что финансовый директор сфокусирован на красоте и своевременности отчетов.

Она не занимается анализом отчетов, считая, что это задача руководства, а ее задача предоставить отчеты.

Плохо оценивает риски

Светлана Петровна — консерватор, во всем следует правилу «семь раз отмерь — один раз отрежь». Это не плохо и тоже обеспечивает рост, хоть и медленный. Но бизнес — это принятие решений, которые связаны с риском.

Наша героиня боится ответственности за потери и не рискует, поэтому рассматривает только 100% варианты.

За год компания упустила возможность стать лидером в одном из двух направлениях! А все потому, что неудача сулила сокращение прибыли на 10–15%.

Другая крайность — бросаться во все стороны без оценки последствий. Это еще губительнее для компании, чем подход Светланы Петровны. Пара-тройка провалов способны привести к банкротству. Если финдир не умеет оценивать и управлять рисками — это плохой специалист.

Рутина, рутина и опять рутина

Светлана Петровна не занимается изменением бизнес-процессов, нет правил и регламентов для отделов компаний по сбору и предоставлению ей данных. В итоге чтобы подготовить и сдать отчет вовремя, она в дни перед сдачей отчета, засиживается допоздна. Эта привычка осталась со времен работы бухгалтером. Как следствие все время тратится на сбор данных и подготовку отчетов, а на анализ данных и формирования гипотез и предложений времени не остается.

Участвуя в собраниях руководителей отделов, она иногда предлагает собственные идеи. Но плохо доносит суть и не может обосновать свои предложения. В результате инициативы так и остаются в воздухе, и не помогает бизнесу двигаться вперед.

План есть, результата нет

Руководитель и собственник планируют в следующем году увеличить выручку и прибыль на 40–50%. Наш финансист готовит очередные таблички с прогнозными показателями по месяцам, которые дадут нужный результат по году.

Все красиво, но нет привязки к данным прошлого года, нет учета сезонности, расходы растут пропорционально выручке, хотя это не коррелирует с реальной ситуацией в бизнесе.

Например, новый менеджер по продажам делает минимум продаж несколько месяцев, пока не выйдет на нужный объем.

Получается, что план есть, но он бесполезный, для галочки.

И вместо того, чтобы в течении месяца контролировать достижение плана, сравнение плана и факта делается только по итогам месяца и только фиксируется отставание от плана, без анализа причин невыполнения плана.

В следствии того, что изначально не был разработан пошаговый план действий для подразделений компании, то каждый отдел что-то делает, но это не согласовано и хаотично, в результате прирост выручки есть, но до достижения плана далеко.

К концу года плановые показатели не достигнуты. Финансист сетует, что так сложились рыночные обстоятельства. Возможно, удастся достичь цели в следующем году.

Отличия хорошего финансового директора

Владимир Иванович — полная противоположность Светланы Петровны. Он обучался на экономиста, начинал работу в аудиторской компании, затем прошел курсы повышения квалификации на финансового директора, работал финансовым директором в разных компаниях. Сейчас работает в компании, которая оказывает услугу финансового директора на аутсорсинге.

Прекрасно понимает, что задачи финансиста не ограничиваются отчетами — его задача находить точки роста выручки и прибыли, предлагать бизнес-решения, обосновывать их и контролировать достижение цели. Хороший финансовый директор — это как ваш партнер, который заинтересован в успехе компании.

Ориентирован на результат

Для Владимира Ивановича отчеты — одна из задач, а не конечный результат работы. Поэтому он с первых дней занимается внедрением финансовых систем управления, чтобы максимально автоматизировать сбор данных и построение отчетов. Это позволяет ему самому, как финансовому эксперту, в дальнейшем не тратить на это время.

Он не ограничивается классическими тремя отчетами (ДДС, ОПиУ и Баланс), а дополняет их отчетами, которые помогут решить имеющиеся в компании проблемы или помогут расти быстрее.

Например, платежный календарь, отчеты по продажам, отчеты для бизнес-планирования и финансового прогнозирования.

Выстраивает бизнес процессы по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью, чтобы компания не попадала в кассовые разрывы и не замораживала деньги в дебиторке.

Анализу данных выделяется наибольшее количество времени. Анализирует полученные данные, делает анализ финансовой отчетности, чтобы найти проблемные места и точки роста.

На основе результатов разрабатывает рекомендации, которые выведут бизнес на новый уровень. Если нужно привлечь деньги в бизнес, то делает анализ инвестиционных возможностей и расчет эффективности привлеченных денег.

В начале каждого месяца руководитель получает отчеты, интерпретацию анализа и рекомендации. Это упрощает принятие управленческих решений, т.к. они основаны на фактических данных.

Владимир Иванович контролирует одни показатели ежедневно, другие еженедельно, если что-то начинает отставать от плановых показателей, то начинает разбираться в причинах этого и может скорректировать запланированные шаги.

Стратегическое мышление

Владимир Иванович помогает не только в тактических решениях на дистанции 2–3 месяцев. Он выявляет глобальные тенденции и предлагает вектор долгосрочного развития. Умеет планировать ключевые показатели на пару лет вперед и предлагает варианты достижения целей.

Параллельно определяет долгосрочные проблемы — например, которые могут произойти из-за рыночной ситуации или устаревания оборудования. Поэтому компания плавно огибает трудности без потерь.

Иными словами, руководитель — пилот гоночного болида, а финансовый директор — штурман, который отвечает за маршрут и предупреждает о резких поворотах. С таким тандемом больше шансов дойти до желаемой цели.

Организация сильной команды

Владимир редко составляет отчет самостоятельно. Он получает их в готовом виде, чтобы проанализировать данные и сделать выводы. Компания не привязана к специалисту — еще в первые месяцы он автоматизировал формирование отчета ДДС, ОПиУ и баланса. Система продолжит работать даже после его ухода.

Но главное — он мотивировал сотрудников отделов обеспечивать качество и полноту финансовой информации. Донес важность задачи, чтобы компания непрерывно агрегировала важные данные, а также внедрил мотивационную часть не только для продажников, но и других отделов продаж.

Хороший финансовый директор стоит дороже

Плохой финансовый директор стоит порядка 60–80 тысяч рублей в месяц. В погоне за экономией задумайтесь: это стоимость таблиц, которые не приносят пользы. Да, они будут красивыми и отразят текущую ситуацию в компании, но не упростят принятие управленческих решений, поиск точек роста и нарастающих проблем.

Хороший финансист автоматизирует финансовый учет, который будет работать и без него. Он нацелен приносить пользу компании. Результат его работы — не таблицы, а рекомендации по улучшению деятельности.

Опытный финансовый директор в штате стоит в 2–3 раза дороже, но многократно окупает затраты в долгосрочной перспективе. Решите, что для вас важнее: красивые таблицы за 60 тысяч или реальная польза, которая приведет к росту выручки и прибыли.

Где найти хорошего финансового директора

Зарплата хорошего финансового директора стоит 150–200 тысяч рублей в месяц и это без учета налогов на зарплату. Такая сумма не по карману малому бизнесу. Что же делать если нужен финансист, а такой суммы на него нет?

Есть простое решение — аутсорсинг финансовых услуг. То есть вы получаете эксперта по финансам на аутсорсинге. Многие компании малого и среднего бизнеса уже пользуются аутсорсингом бухгалтерского учета. Финансовый учет на аутсорсинге сегодня становится все более популярным, поэтому и вы можете передать функции финансового директора также на аутсорсинг.

Плюсы от работы с удаленным финансовым директором такие же, как и с аутсорсингом бухгалтерских услуг.

Стоимость финдира на аутсорсе меньше, чем зарплата штатного финансиста. Зарплатные налоги платить не нужно. Конфиденциальность прописана в договоре. В договоре определяются функционал, который входит в услуги финансового консультанта. Например, перечень отчетов, анализ бизнес-показателей, которые формируются на аутсорсинге.

Есть предприниматели, которые опасаются отдавать финучет на аутсорсинг из-за ощущения, что придется раскрыть внутренние бизнес-процессы. Рекомендуем прочитать об этом в нашей статье «7 страхов предпринимателя связанных с аутсорсингом финансового директора»

КУБ24 предлагает услугу финансового директора на аутсорсе. Предлагаем организовать встречу с нашим финансовым экспертом, где мы расскажем о нашей технологии ведения финансового учета на аутсорсинге и ответим на все имеющиеся у вас вопросы. Переходите на наш сайт КУБ24 финдиректор на аутсоринге и оставляйте заявку на встречу.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал где мы рассказываем про финансовый учет, какие показатели нужно отслеживать и рассказываем кейсы, которые мы решаем.

Реклама: ООО «КУБ», ИНН 9705052396, erid: LjN8KK9CC