Роль финансового директора все еще окутана тайнами, стереотипами и заблуждениями. Вплоть до того, что его функции перекладывают на главного бухгалтера. Давайте разберемся, кто это такой и чем занимается.

Финансовый директор (финдир, CFO) — это один из руководителей, который отвечает за финансовые потоки, стратегию и достижение целей по прибыли.

Некоторые считают таких специалистов правой рукой генерального директора, потому что управленческие решения принимают с учетом рекомендаций финдира. Главная задача CFO — помогать бизнесу расти и увеличивать прибыль. Для этого выполняется ряд задач, о которых поговорим далее.

1. Диагностика бизнес-процессов

Работа начинается с диагностики бизнес-процессов. Финдир забирается в потаенные уголки бизнеса и собирает показатели, о которых собственник раньше даже не задумывался.

Появляется набор ключевых метрик, которые ложатся в основу отчетов. Без учета этих метрик, отчеты могут быть бесполезны, т.к. не покажут в чем проблема. С ними дальше работают, чтобы держать руку на пульсе, вовремя реагировать на проблемы и находить точки роста.

Дело не ограничивается подсчетом выручки, расходов и прибыли. CFO работает с:

направлениями;

рентабельностью;

коэффициентами финансового анализа;

каналами продаж;

запасами;

проектами;

дебиторской и кредиторской задолженностями;

и с другими показателями.

Если у фирмы несколько торговых точек или производств, то показатели также считают отдельно по подразделениям.

У Дениса три точки на строительных рынках. Ежемесячная чистая прибыль — 200 000 руб. Финдир оцифровывает бизнес в целом и по каждой точке.

Выясняется, что две точки приносят прибыль по 200 000 руб., а третья работает в убыток на 200 000 руб. Уже на этом этапе появляется возможность увеличить прибыль в 2 раза, закрыв убыточную точку.

То есть на начальном этапе финдир закладывает основу учета и будущих управленческих отчетов. Без этого в будущем придется все переделывать, вносить корректировки и терять возможности из-за сбора некачественной информации.

2. Оцифровка бизнеса и автоматизация учет

Чтобы иметь доступ к показателям в режиме реального времени, финдир создает систему управленческого учета (УУ). В отличие от бухгалтерского и налогового учета, УУ не ограничен правилами и стандартами, создается под потребности организации.

Какие задачи решает финдир:

создает формы отчетов для каждого отдела;

налаживает постоянный сбор и систематизацию данных;

выбирает инструменты для построения отчетов — электронные таблицы или специальные сервисы;

внедряет необходимые контуры учета и планирования;

создает форму единой отчетности, по которой можно делать выводы о состоянии бизнеса и принимать решения.

Типовой набор отчетов:

Отчет о движении денежных средств (ОДДС).

Отчет о прибылях и убытках (ОПиУ).

Управленческий баланс.

Отчет о дебиторской и кредиторской задолженностях.

Финдир автоматизирует управленческий учет, чтобы быстрее и качественнее собирать данные, больше времени уделять анализу и снизить нагрузку на сотрудников. Для этого применяются специальные сервисы.

Например, компании работают с сервисом КУБ24 ФинДиректор — комплексным инструментом управленческого учета. Он автоматизирует сбор данных и построение отчетов, анализирует информацию и указывает на проблемные места. В одном окне можно ознакомиться с ключевыми бизнес-метриками и сделать выводы о результативности.

3. Анализирует данные

Финансовый директор регулярно изучает отчеты, проводит вертикальный, горизонтальный и факторный анализ, чтобы выявить неприятные зарождающиеся тенденции и узкие горлышки, о которых писали в статье «Как найти узкое место в бизнесе».

Так обнаруживаются неэффективные расходы, направления, проекты, сотрудники и т.п. Это позволяет исправлять проблемы и расширять бутылочные горлышки, что приводит к росту прибыли.

4. Делает выводы по результатам анализа

По результатам анализа финдир делает выводы:

что изменить, чтобы увеличить прибыль. Например, сократить неэффективные расходы и заменить сотрудников, чья статистика хуже, чем у коллег;

почему снизилась выручка или выросли расходы;

почему выросло количество просрочек по отгрузкам;

что оптимизировать, чтобы повысить эффективность;

и другие.

Выводы выносятся на обсуждение руководителю, после которых принимаются управленческие решения и составляются планы на будущие периоды.

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5. Планирует деятельность

Основываясь на выводах анализа и данных прошлых периодов CFO планирует деятельность будущих периодов, ставит реалистичные, но при этом амбициозные цели.

Планы бывают оперативные и долгосрочные (стратегии).

Первые рассчитаны на неделю, месяц или квартал, чтобы можно было ориентироваться «здесь и сейчас». Вторые охватывают год и более длительные периоды. Они ориентированы на реализацию проектов и оценку эффективности инвестиций.

Какие документы составляет финансовый директор для планирования:

Платежный календарь.

Бюджет движения денег.

Бюджет доходов и расходов.

Прогнозный баланс.

Еще разрабатывается финансовая модель — это комплексный отчет, который представляет собой план по организации в целом. Цель всех документов — определить, к каким показателям стремится компания и сколько ресурсов понадобится для достижения целей.

По составленным планам CFO определяет и расставляет по вероятности наступления потенциальные риски. Для каждого разрабатывается порядок действий, чтобы минимизировать негативные последствия.

6. Контролирует достижение целей

На составлении планов работа не заканчивается. Финансовый директор контролирует ключевые показатели в динамике и отслеживает отклонения, чтобы оперативно принимать решения, если что-то пошло не так. Также контролирует, чтобы все действовали в рамках выделенного бюджета и не тратили лишнего.

Если видно, что статья расходов растет опережающими темпами, финдиректор анализирует процессы и ищет причины. Предупредительные действия позволяют найти и устранить сложности еще до того, как они ухудшат финансовую устойчивость.

Некоторые блоки нуждаются в постоянном контроле. Например, финдиректор всегда следит за кредиторкой и дебиторкой, чтобы определять допустимые отсрочки для клиентов. Также нужно смотреть за неснижаемым остатком запасов, чтобы не остаться без товаров и при этом не «заморозить» излишек оборотки.

Не менее важно проверять платежный календарь и достаточность денег на обязательные платежи, чтобы не попасть в кассовый разрыв. Бизнес должен его избегать, чтобы не испортить отношения с поставщиками и кредиторами.

В совокупности это обеспечивает бизнесу стабильность, развитие и финансовую устойчивость.

7. Помогает принимать управленческие решения

Финансовый директор для генерального или собственника — как навигатор, который просчитает оптимальный путь к цели и поможет избежать потери денег. У него найдутся ответы на многие вопросы:

как повысить маржинальность;

что сделать для увеличения рентабельности;

в какое направление стоит вкладывать деньги;

стоит ли сейчас расширять штат;

какая должна быть минимальная рентабельность по каждому проекту;

стоит ли сейчас закупать новое оборудование;

какой товар нужно вывести из ассортимента, а на какой поднять цены;

и другие.

Все ответы финдир подтверждает цифрами и фактами. Собственники получают управляемый бизнес, в котором уменьшается неопределенность и растет процент выполнения планов.

На один вопрос финдир может предложить 2–3 решения с планами действий и последствиями. Каждое оценивается с позиции рисков и потенциальных выгод.

Чем не должен заниматься финдиректор

Финансовый директор — не универсальный боец, который занимается всем подряд, что хоть как-то связано с финансами. Но в некоторых компаниях так и делают: загружают специалиста всем подряд — кто-то по незнанию, другие из-за экономии. Даже главных бухгалтеров делают финдирами, хотя это совершенно разные специализации.

Чтобы не нагружать специалиста лишними задачами, которые отвлекают от основной цели, знайте, чем он не должен заниматься:

Бухгалтерским и налоговым учетом.

Выполнением планов по продажам.

Операционкой по сбору первички, получению кредитов в банке и т. п.

Юридическими вопросами.

Приемом и увольнением сотрудников.

Финдир не должен самостоятельно принимать управленческие решения. Он дает информацию, оцифрованную базу и ключевые выводы, которые упрощают выбор правильных вариантов. Последнее слово остается за генеральным директором или собственником предприятия.

Хороший финансовый директор — дорогое удовольствие для малого бизнеса. Поэтому предприниматели пользуются альтернативой — аутсорсингом финдиректора, который по доступной стоимости управляет финансами.

Если вы хотите принимать решения на основе цифр и увеличить прибыль компании, то приглашаем вас на бесплатную консультацию. Мы, проект КУБ24, уже ведем управленческий учет более 100 компаниям из разных сфер бизнеса. Наши финансовые директора оцифровывают бизнес клиентов, находят узкие горлышки и точки роста прибыли. На встрече обсудим текущие задачи вашего бизнеса и какие решения мы можем вам порекомендовать.

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