Бизнес растет — должны расширяться и знания по управлению финансами

Сегодня мы дадим вам советы как автоматизировать управление деньгами.

Если вы думаете, что управлять деньгами просто: доходы должны быть больше расходов, то вы заблуждаетесь. Такой подход давно устарел.

С ростом компании увеличивается число возможных денежных потоков и возможностей для инвестиций, а значит и процесс контроля за всеми потоками должен стать более детальным и скрупулезным.

Наши советы, как управлять деньгами:

1. Структурируйте имеющиеся статьи ваших доходов и расходов.

Компания, которая выходит на стадию активного роста часто приходится расширять ассортимент, выводить товары на новые рынки или переключаться между разными сегментами потребителей (от физлиц до юрлиц).

Все эти активности влекут за собой разные потоки доходов и расходов, чтобы за всем уследить нужно:

Сегментировать клиентскую базу и разделить денежные потоки идущие от физических и юридических лиц. И закрепить для каждого свои статьи доходов и расходов.

Проведите классификацию продуктов или услуг. Теперь вам будет проще анализировать какие товары/услуги пользуются большим спросом, а от каких лучше избавиться.

Ведите учет не только переменных расходов, но и постоянных отдельно по каждому подразделению, даже если это подразделение не относится к производству или продаже. Так вы поймете, кто помогает приносить доход, а кто только тянет бизнес ко дну.

2. Автоматизируйте финансовое управление.

Никто сейчас не ведет учет вручную, даже Excel сдает свои позиции. На арену выходят системы автоматизированного учета — 1С, SAP и другие.

Крупные компании используют комплексные ERP-системы, основной модуль которых заточен под управление финансами. Благодаря таким системам можно:

управлять движением денег

следить за ходом выполнения работы

вести учет финансов по разным категориям

хранить данные за большой период времени

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3. Улучшайте аналитическую отчетность с помощью DWH.

Если вы продаете физическим лицам, то корпоративное хранилище данных даст вам возможность:

вести учет по всей клиентской базе

сформировать портрет идеального клиента

вести учет всех совершенных операций

Для того, чтобы принять верное решение в DWH создано большое количество различных вариантов формирования отчетных данных. Аналитик с опытом работы в такой системе заменит целый отдел экономистов и финансистов, привыкших работать «по старинке».

4. Не бойтесь использовать банковские сервисы

Современные банки постоянно добавляют новые решения для бизнеса в свои пакеты услуг. Не стесняйтесь ими пользоваться.

Все финансы под одной учеткой . Удобное решение для руководства, мгновенное переключение с личных финансов на корпоративные.

Модуль бизнес-аналитики . Банковское приложение на основе совершенных операций самостоятельно проанализирует вашу деятельность, выдаст показательные графики и диаграммы. Можно контролировать и планировать денежные потоки.

Мультибанк . Аккумулирует все ваши расчетные счета открытые в разных банках.

Онлайн-бухгалтерия . Внеся в систему ряд данных программа рассчитает вам сумму налогов к уплате и подготовит отчетные документы.

Налоговый календарь . Всегда под рукой важные даты уплаты налогов и отчетности.

Валютный контроль . Помогает контролировать все экспортно-импортные операции и систематизировать работу с партнерами по всему миру.

Проверка надежности контрагента . Внеся некоторые данные о своем контрагенте в систему можно узнать о его долгах и проанализировать надежность, а уже потом принимать решение о заключении контракта.

Мобильный банкинг . Контроль расходов и доходов компании из любой точки земного шара.

Если вы хотите погрузиться в тему управления финансов, тогда вам нужно на курс «Управление финансами».

5. Бухгалтерия на аутсорсинге.

Западные страны уже давно используют аутсорсинг, особенно если дело касается ведения учета в небольшой организации. Содержать собственного бухгалтера там просто не выгодно.

В чем плюсы аутсорса:

не нужно платить зарплату бухгалтеру, а приходящий бухгалтер стоит в разы дешевле;

определенный срок выполнения всех задач;

финансовая ответственность компании, которая ведет ваш учет за ошибки;

заинтересованность компаний в качественном выполнении работы.

Минусы аутсорса:

не всегда есть возможность отследить срочный запрос;

нет физического контроля над исполнителем, все на доверии.

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6. Проводите cost-benefit analysis

Если компания планирует внедрять новые сервисы, то может быть необходима интеграция учетных систем или модернизация IT архитектуры, изменения в бизнес-процессах или приобретение нового программного обеспечения.

Чтобы понять окупятся ли затраты на проведение таких мероприятий лучше провести cost-benefit analysis. Основной целью такого анализа являются:

возможность до принятия решения проанализировать возможные доходы и планируемые расходы;

возможность доказать, что доходы будут выше расходов и изменения оправданы;

Чтобы провести такой анализ потребуется:

использовать в расчете все прямые и косвенные расходы

определить точку безубыточности

установить точку плановой прибыли

провести оптимистичный и пессимистичный прогноз доходов и расходов

Анализ даст вам возможность понять окупятся ли затраты и в какой срок, будет ли проект рентабельным и прибыльным.

Если проведенный анализ демонстрирует, что окупаемость проекта наступит не раньше чем через 2-3 года, то нужно провести корректировку финансовой модели, так как это слишком долгий срок.

А если высокая маржинальность проекта помешает компании быть на уровне с конкурентами, то советуем дождаться лучших условий для реализации проекта.

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