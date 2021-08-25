Управленческий баланс: зачем он вам нужен и чем отличается от бухгалтерского

Управленческим балансом, как правило, пренебрегают. А ведь он является «третьим китом» в управленческом учете«, наряду с отчетами о финансовых результатах и движении денежных средств.

Почему такое неуважение к управленческому балансу?

Потому что это баланс. Собственники бояться всего, где есть слово «баланс» — для них это нечто бухгалтерское, а значит страшное, сложное, и вообще непонятное.

Вторая причина — «ну есть же два других отчета, там все есть». То есть, непонимание того факта, что эти три отчета дают разные данные. И в управленческом балансе как раз отражаются те данные, которых в ОДДС и ОФР попросту нет.

А это значит, что «третьим китом» нельзя пренебрегать. Наоборот, он очень нужен, и если решили внедрять управленческий учет — обязательно внедряйте и составление управленческого баланса. В противном случае, весь ваш управленческий учет будет просто еще одной повинностью для бухгалтерии, финансовой службы, и остальных подразделений. И тратой их (и вашего) времени.

Как перестать бояться управленческий баланс

Рассказывает Инга Аблизина, финансовый директор на аутсорсе из «Нескучных финансов».

По ее словам, путать бухгалтерский и управленческий балансы могут только люди, сами далекие от финансов. Из-за того, что бухучет — это пересечение и отношений бизнеса и государства, бухгалтерский баланс содержит те цифры и данные, которые хочет видеть государство (в лице той же ФНС). Укажете что-то не так — будет штраф.

Еще один момент, как уже было сказано выше — для непосвященного в тонкости бухгалтерии человека бухгалтерский баланс выглядит страшно, без преувеличений.

Но управленческий учет в отношениях бизнеса с государством не участвует, это — внутренний инструмент предприятия. И он не отражает тех цифр, которые кто-то хочет видеть. Только те, которые есть на самом деле. А это, как говорится, «две большие разницы».

«В отличие от бухгалтерского, управленческий баланс легко адаптируется под реалии и масштаб конкретного бизнеса. Все статьи бухгалтерского баланса, которые для вас неактуальны, можете из управленческого смело выбрасывать» — говорит Инга.

А что он вообще показывает, этот управленческий баланс?

Как метко заметила Инга, управленческий баланс — это «фотография бизнеса». Он отражает его финансовое состояние в момент составления.

Он дает ответы на следующие вопросы:

Сколько в данный момент можно вывести дивидендов. Да, сведения о чистой прибыли есть в отчете о финансовых результатах. А о кредиторке? Их там нет. Зато в балансе — есть.

ОФР показывает хорошую прибыль. А по факту денег мало. Куда они подевались? Это тоже подскажет управленческий баланс. Как правило, они в запасах и дебиторке.

Кому по факту принадлежит компания? Да, конечно, учредителям, которые поименованы ЕГРЮЛ или акционерам, которые поименованы в реестре акционеров. А если задолженность у компании такая, что все это может вскоре сменить хозяина? Да, все правильно, это тоже скажет управленческий баланс.

Тот же вопрос и по богатству компании. Вроде бы, на счетах много денег, есть недвижимость, транспорт, еще куча имущества. Вот только если все это куплено в кредит — это может стать собственностью кредитора. Ответ — да, в управленческом балансе.

Управленческий баланс, как и любой баланс должен сойтись. Если этого не происходит — где-то ошибка. И она может быть и в других отчетах, ОФР или ОДДС.

С необходимостью УБ разобрались. Как его внедрить?

Для внедрения управленческого баланса важны три ключевых составляющих:

статьи;

источники;

сроки формирования источников и самого отчета.

Статьи — берутся из бухгалтерского баланса. Но все, что нашего бизнеса не касается — не берем.

«Например, раздел бухгалтерского баланса „Внеоборотные активы“ содержит много ненужного. Все, что для вашего бизнеса неактуально, смело выбрасывайте. Распространенная ситуация — когда в итоге остаются только „Основные средства“. Если их нет, значит, и эта статья вам не нужна. Когда они появятся, например, купите станки, — тогда и добавите» — рассказывает Инга.

Тот же НДС. Если у вас упрощенка — вам эта статья не нужна.

Поможет со внедрением УБ такой инструмент, как операционные таблицы. Вот самые распространенные:

«Учет товаров/запасов на складе» — сколько купили или произвели, сколько продали, сколько осталось. то же самое в отношении сырья.

«Дебиторская и кредиторская задолженность» — сколько должны нам, сколько должны мы.

«Зарплатная ведомость» — сколько должны работникам.

«Учет финансовой деятельности» — сколько должны банкам и другим кредиторам.

«Учет налогов» — сколько должны государству.

«Лист учета сделок» — сколько нам должны покупатели, если в отношениях с ними используем рассрочку или постоплату.

«Сведения об остатке денег на счетах и в кассе берутся из отчета ДДС. О чистой прибыли, которая тоже отражается в управленческом балансе, — из Отчета о финансовых результатах. По этой причине баланс и собирается самым последним. Без готовых ДДС и ОФР он будет неполным» — советует Инга.

В какие сроки сдавать баланс и остальные отчеты?

Относительно сроков Инга сказала, что лучше все три отчета собственнику предоставлять в один день. Как правило, это делают с 1-го по 5-е число нового месяца. Вам это даст возможность и время их подготовить, а владельцу бизнеса — проанализировать и принять определенные решения.

«А вот над таблицами, на основе которых формируется баланс, нужно работать в ежедневном режиме: как только появился повод внести изменения в любую из них, это должно быть сделано» — резюмирует Инга.

Хотите узнать больше? Подписывайтесь на наши каналы и соцсети: