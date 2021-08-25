Управленческий баланс: зачем он вам нужен и чем отличается от бухгалтерского

Управленческим балансом, как правило, пренебрегают. А ведь он является «третьим китом» в управленческом учете«, наряду с отчетами о финансовых результатах и движении денежных средств.
Почему такое неуважение к управленческому балансу?
Потому что это баланс. Собственники бояться всего, где есть слово «баланс» — для них это нечто бухгалтерское, а значит страшное, сложное, и вообще непонятное.
Вторая причина — «ну есть же два других отчета, там все есть». То есть, непонимание того факта, что эти три отчета дают разные данные. И в управленческом балансе как раз отражаются те данные, которых в ОДДС и ОФР попросту нет.
А это значит, что «третьим китом» нельзя пренебрегать. Наоборот, он очень нужен, и если решили внедрять управленческий учет — обязательно внедряйте и составление управленческого баланса. В противном случае, весь ваш управленческий учет будет просто еще одной повинностью для бухгалтерии, финансовой службы, и остальных подразделений. И тратой их (и вашего) времени.
Как перестать бояться управленческий баланс
Рассказывает Инга Аблизина, финансовый директор на аутсорсе из «Нескучных финансов».
По ее словам, путать бухгалтерский и управленческий балансы могут только люди, сами далекие от финансов. Из-за того, что бухучет — это пересечение и отношений бизнеса и государства, бухгалтерский баланс содержит те цифры и данные, которые хочет видеть государство (в лице той же ФНС). Укажете что-то не так — будет штраф.
Еще один момент, как уже было сказано выше — для непосвященного в тонкости бухгалтерии человека бухгалтерский баланс выглядит страшно, без преувеличений.
Но управленческий учет в отношениях бизнеса с государством не участвует, это — внутренний инструмент предприятия. И он не отражает тех цифр, которые кто-то хочет видеть. Только те, которые есть на самом деле. А это, как говорится, «две большие разницы».
«В отличие от бухгалтерского, управленческий баланс легко адаптируется под реалии и масштаб конкретного бизнеса. Все статьи бухгалтерского баланса, которые для вас неактуальны, можете из управленческого смело выбрасывать» — говорит Инга.
А что он вообще показывает, этот управленческий баланс?
Как метко заметила Инга, управленческий баланс — это «фотография бизнеса». Он отражает его финансовое состояние в момент составления.
Он дает ответы на следующие вопросы:
- Сколько в данный момент можно вывести дивидендов. Да, сведения о чистой прибыли есть в отчете о финансовых результатах. А о кредиторке? Их там нет. Зато в балансе — есть.
- ОФР показывает хорошую прибыль. А по факту денег мало. Куда они подевались? Это тоже подскажет управленческий баланс. Как правило, они в запасах и дебиторке.
- Кому по факту принадлежит компания? Да, конечно, учредителям, которые поименованы ЕГРЮЛ или акционерам, которые поименованы в реестре акционеров. А если задолженность у компании такая, что все это может вскоре сменить хозяина? Да, все правильно, это тоже скажет управленческий баланс.
- Тот же вопрос и по богатству компании. Вроде бы, на счетах много денег, есть недвижимость, транспорт, еще куча имущества. Вот только если все это куплено в кредит — это может стать собственностью кредитора. Ответ — да, в управленческом балансе.
- Управленческий баланс, как и любой баланс должен сойтись. Если этого не происходит — где-то ошибка. И она может быть и в других отчетах, ОФР или ОДДС.
С необходимостью УБ разобрались. Как его внедрить?
Для внедрения управленческого баланса важны три ключевых составляющих:
- статьи;
- источники;
- сроки формирования источников и самого отчета.
Статьи — берутся из бухгалтерского баланса. Но все, что нашего бизнеса не касается — не берем.
«Например, раздел бухгалтерского баланса „Внеоборотные активы“ содержит много ненужного. Все, что для вашего бизнеса неактуально, смело выбрасывайте. Распространенная ситуация — когда в итоге остаются только „Основные средства“. Если их нет, значит, и эта статья вам не нужна. Когда они появятся, например, купите станки, — тогда и добавите» — рассказывает Инга.
Тот же НДС. Если у вас упрощенка — вам эта статья не нужна.
Поможет со внедрением УБ такой инструмент, как операционные таблицы. Вот самые распространенные:
- «Учет товаров/запасов на складе» — сколько купили или произвели, сколько продали, сколько осталось. то же самое в отношении сырья.
- «Дебиторская и кредиторская задолженность» — сколько должны нам, сколько должны мы.
- «Зарплатная ведомость» — сколько должны работникам.
- «Учет финансовой деятельности» — сколько должны банкам и другим кредиторам.
- «Учет налогов» — сколько должны государству.
- «Лист учета сделок» — сколько нам должны покупатели, если в отношениях с ними используем рассрочку или постоплату.
«Сведения об остатке денег на счетах и в кассе берутся из отчета ДДС. О чистой прибыли, которая тоже отражается в управленческом балансе, — из Отчета о финансовых результатах. По этой причине баланс и собирается самым последним. Без готовых ДДС и ОФР он будет неполным» — советует Инга.
В какие сроки сдавать баланс и остальные отчеты?
Относительно сроков Инга сказала, что лучше все три отчета собственнику предоставлять в один день. Как правило, это делают с 1-го по 5-е число нового месяца. Вам это даст возможность и время их подготовить, а владельцу бизнеса — проанализировать и принять определенные решения.
«А вот над таблицами, на основе которых формируется баланс, нужно работать в ежедневном режиме: как только появился повод внести изменения в любую из них, это должно быть сделано» — резюмирует Инга.
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