Мошенничество при приеме на работу в 2023, как не попасть в руки к недобросовестным работодателям

Если вы находитесь в поиске работы и неожиданно получили очень заманчивое предложение, это еще не повод открывать шампанское, ведь по ту сторону экрана могут оказаться мошенники.

Развитие интернета, социальных сетей, удаленная работа стали нормой жизни. В то же время они стали драйвером не только позитивных изменений, но и новых схем мошенничества при трудоустройстве, ведь устраиваясь на удаленную работу, часто сотрудник даже не видит своего работодателя. Общение происходит по почте или в мессенджерах, что дает еще больше возможностей для обмана.

Сегодня поговорим о том, как распознать подозрительные схемы при трудоустройстве и избежать обмана.

Популярные мошеннические схемы при трудоустройстве

Мошенники сегодня стали максимально изощренными и тщательно маскируются под известных работодателей. Например, вы можете получить предложение с популярного сайта по поиску работы, пройти собеседование в ZOOM или Яндекс.Телемост, заполнить анкету «на сайте работодателя» и даже выйти на работу, например на платформу Bitrix24. Все это создает иллюзию честной работы в хорошей компании, но потом оказывается, что от вас нужно не только время и труд, но и нечто большее.

Платные семинары и курсы

Если деятельность связана с использованием специальных программ, вас могут попросить пройти вводный или продвинутый курс по использованию ПО, чтобы начать работать в этой компании.

Конечно, курс будет платный, ведь работодатели уверяют, что бесплатные ресурсы в этом случае не подойдут. Потенциальный работодатель может обещать компенсацию расходов после прохождения курса, но вряд ли вы дождетесь этих денег. Для создания иллюзии честности вас отправят учиться в компанию, не связанную с организацией работодателя, хотя все это звенья одной мошеннической цепи.

Просьба вложить свои деньги это сигнал к тому, чтобы вы задумались о ситуации. Честный работодатель еще до приема на работу озвучит требования по конкретным навыками, в том числе по работе с ПО. И если у вас таковых нет, то скорее всего, просто откажет в трудоустройстве.

Если потребуются узкие знания, то работодатель отправит на обучение, но уже за счет компании, а не за ваши личные деньги.

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Подготовка к трудоустройству в хорошую компанию

Некоторые крупные фирмы нанимают сотрудников только по результатам вступительного тестирования, доказывающего вашу компетентность.

Мошенники предлагают вам, естественно за деньги, подготовиться к такому тестированию и гарантируют последующее трудоустройство, так как «они являются непосредственными партнерами вашего будущего работодателя и знают как вас обучить». Вы платите за некие курсы, возможно, вас даже чему-то обучают, но никто не гарантирует, что вас возьмут на работу в случае, если тестирование будет провалено.

Найдем вам работу за ваши деньги

Схема выглядит очень правдоподобно — создается рекрутинговое агентство, которое обещает найти вам отличную работу в сжатые сроки. Эта услуга платная. Причем, чем больше оплата, тем короче сроки поиска.

Правда, есть один нюанс — специфика работы рекрутинговых компаний полностью противоположная, за поиск кандидатов платит исключительно работодатель, а не потенциальный сотрудник.

Если вам предлагают классную работу, но сначала вы должны заплатить деньги — бегите, это мошенники.

Купите себе рабочие инструменты

Еще одна популярная схема. Вам сообщают, что вы приняты на работу, но нужно приобрести рабочий инструмент — ноутбук, шуруповерт, что угодно. Конечно, приобрести его нужно только на сайте партнеров компании и работодатель компенсирует затраты в первую зарплату. Нужно ли объяснять, что сайт партнеров будет подставной, а никакой компенсации вы не дождетесь?

Пересылка товаров

Удаленной работой, на которую может устроиться человек без опыта и стажа, может стать пересылка товаров по почте. Вы должны получить товар, проверить его и отправить дальше.

Проблема кроется в том, что зачастую вас просят удалить часть упаковки или сопроводительные документы. В этом случае вы становитесь жертвой мошеннической схемы, в которой фигурируют товары, оплаченные, например, украденными кредитками, но пришедшие на ваш адрес.

В конце месяца вы вряд ли получите зарплату, да и новые посылки будут приходить реже, а вот сотрудники полиции могут заглянуть к вам и задать много неприятных вопросов.

Перепродажа товаров

Это уже не схема с пересылкой, а предложение стать частью малого бизнеса! Все просто — вы покупаете товары (электронику, модную одежду и тп.) за половину стоимости и реализуете ее за полную цену. Сами товары до покупки вы не увидите, а предоплату внесете. И тут все очень тривиально, или вы не получите никаких товаров, или очень дешевую подделку, которую потом не продадите даже за полцены.

Фишинг

Вам предлагают работу и просят заполнить анкету со всеми вашими данными — паспорт, домашний адрес, банковские реквизиты, ИНН, СНИЛС и т.п. Потом эти данные могут быть использованы для дальнейших мошеннических операций — «звонков из банков», микрозаймов и прочих.

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Как узнать мошенников и не попасться на их уловки при приеме на работу

1. Честный работодатель не будет требовать с вас денег.

Работодатель, который дорожит своей репутацией не будет заставлять вас нести убытки — будь то обучение, покупка оборудования, уплата пошлины или что-то еще. Требование заплатить до трудоустройства верный признак мошенников.

2. Честный работодатель требователен к соискателю.

Если вы быстро устроились на высокооплачиваемую и сложную работу пройдя одно простое собеседование, где даже не проверили ваши компетенции — задумайтесь, в чем подвох. Возможно вы попали в ловушку с рекрутерами, которые провели одно собеседование и гарантировали вам должность.

Проверьте данные рекрутингового агентства по отзывам в интернете и посмотрите, нет ли историй с мошенническими схемами.

3. Мошенники часто используют фишинг.

Мошенники часто копируют сайты компаний или известных агентств по поиску сотрудников и ведут переписку с соискателями с адресов, которые очень напоминают корпоративные, но размещенные на фишинговых доменах или обычном mail.ru.

Используйте антивирусные программы и специальные инструменты, которые уберегут вас от перехода по вредоносным и мошенническим ссылкам.

4. Где вас нашел работодатель.

Если вы не искали работу, но получили заманчивое предложение, возникает вопрос, а откуда о вас узнали? Не мошенники ли это? Если же вы ищите работу и оставляете свои контакты для связи, то мошенники могут прислать вам предложение наряду с порядочным работодателем и очень важно распознать именно ложное предложение.

5. Не раскрывайте сразу свои данные.

Обычно трудовой договор с вами подписывают в первый рабочий день, заранее сообщать все свои данные не нужно.

6. Не стесняйтесь советоваться.

Если у вас есть подозрения, то не стесняйтесь показать свою переписку с HR человеку, которому вы доверяете. Иногда свежий взгляд помогает распознать мошенников.

7. Перепроверьте будущего работодателя.

Если вы знаете кого-то, кто уже работает в компании, откуда вы получили предложение, то спросите, действительно, ли есть такая вакансия, почему она свободна, какие условия работы.

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