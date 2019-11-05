Богатый бухгалтер VS бедный бухгалтер

Холивар всех времен и народов из предыдущего моего поста натолкнул на следующий рассказ. Истории реальные. Спойлер: одинаковые профессии приносят совершенно разные доходы.

«Вон идёт, сейчас нажмёт пару клавиш и получит свои 60 тысяч» — перешёптывались коллеги, улыбаясь сквозь зубы приехавшей на пару часов в светлый и просторный офис главбуху Светлане.

Светлана всегда на позитиве, дружелюбна и открыта, готова помочь советом своим сотрудникам. Работа в её бухгалтерии отлажена и не требует её постоянного участия. Ей действительно остаётся только сформировать отчеты и проверить их на контрольные соотношения.

Также, по договорённости с собственниками она готовит для них некоторые отчеты о финансовых результатах Компании за истёкший месяц.

И вот через пару часов Светлана уже машет ручкой и мчит дальше по своим бухгалтерским делам. Она ведёт ещё два аналогичных клиента.

А в это время в соседнем районе города неотложка везёт Инну в психоневрологический диспансер. Её забрали прямо из офиса с «вертолетами». Кроме того, она потеряла память.

Прошла неделя и память постепенно восстановилась. И первое, что сделала Инна, — позвонила директору, и попросила привезти ей её ноутбук, и она успеет сдать все отчеты. После этого она позвонила матери, узнать как там её сын.

Инна трудится бухгалтером в одном лице. Ведёт 21 контору, принадлежащую собственникам. На неё же зарегистрировано ИП, чтобы владельцы всегда имели доступ к наличке.

Инна пробовала подойти к собственникам с вопросом о помощнице, на что получила жёсткий отказ. Ведь при приёме на работу с ней был уговор, что больше в бухгалтерии никого не будет. Ведь она и так получает 60 тысяч!

Поэтому Инна почти сутками на работе. В то время как в соседнем кабинете собственник с друзьями употребляет алкоголь и стреляет из воздушки по мишеням. Благо офис находится в подвале.

Светлана, тем временем, всегда на связи, кроме дней её отпуска. Инна забыла, когда была в отпуске. Как и забыла, когда в последний раз была хоть на каком-то семинаре. В то время как Светлана регулярно учится всему, что помогает автоматизировать и оптимизировать её работу, а также держит руку на пульсе закона.

Светлана знает, за что именно платят ей клиенты и делает особый упор на прокачке именно этих навыков. Ведь на этапе собеседования она виртуозно показывает свои навыки работы с ценами, себестоимостью и прочими важными для бизнеса категориями. После такого у владельцев нет вопросов к стоимости её услуг и они соглашаются на все условия организации её работы в их компании.

Инна на собеседовании соглашается на все условия, которые плюсует владелец. Ведь ей некуда деваться, у неё же сын и ипотека с кредитом за машину. Хотя у Светланы двое детей и муж программист-фрилансер с непостоянным доходом. Но об этом мало кто знает, потому что это никак на работе не сказывается.

У Светланы жизнь бьет ключом, баланс работы и семьи, она счастлива и строит амбициозные планы. У Инны в планах закрыть кредиты и хоть как-то сохранить здоровье.

Основано на реальных событиях, имена изменены, совпадения случайны.