«Почему не сделал?» или 5 горячих вопросов руководителей об исполнительской дисциплине

Если сотрудники регулярно не укладываются в дедлайны и список невыполненных поручений только растет — пора поработать над исполнительской дисциплиной. В статье отвечаем на популярные вопросы по теме.

Что такое исполнительская дисциплина и кто за нее отвечает

Исполнительская дисциплина — это метрика, показывающая насколько эффективно и своевременно сотрудники выполняют задачи и поручения руководителя.

Проще говоря, под исполнительской дисциплиной понимают то, как сотрудник относится к задачам: делает все вовремя или даже опережая график, утопает в горящих дедлайнах, или вообще забывает о каких-то поручениях.

Уровень исполнительской дисциплины сотрудника влияет на работу отдела, и как следствие, на итоговый результат работы организации. Это похоже на снежный ком: один сотрудник сделал свою задачу с опозданием → его коллега задержался со своей частью → руководитель сдал отчет позже, чем надо → и так далее. Понятно, что от одного сгоревшего дедлайна компания вряд ли придет в упадок, но если подобные ситуации будут происходить регулярно, ни к чему хорошему это не приведет.

За уровень исполнительской дисциплины обычно отвечают руководители — групп, отделов, департаментов. Они отслеживают процент задач, выполненных с опозданием, анализируют причины снижения исполнительской дисциплины, проводят мероприятия по повышению эффективности.

Но это совсем не значит, что сотрудникам нет смысла работать над своими показателями самостоятельно — во многих системах электронного документооборота (СЭД) есть инструменты, позволяющие быстро увидеть, что у тебя с эффективностью.

Эти же системы напоминают о задаче, рассылая уведомления на почту и в мессенджеры.

Можно ли связать KPI сотрудников с показателями исполнительской дисциплины

Да, так делать можно. Как правило, так поступают, если у сотрудников компании есть проблемы с тайм-менеджментом. В этом случае выбор исполнительской дисциплины в качестве ключевого показателя эффективности вполне логичен.

Перед тем, как ввести новый KPI, разрабатывают локально-нормативный акт — положении о KPI — или дополняют коллективный договор.

В документе закрепляют способ расчета коэффициента исполнительской дисциплины и целевые планки показателя для разных отделов, а также дополняют систему мотивации сотрудников.

Важно! Работодатель не может ухудшить условия оплаты труда сотрудников в одностороннем порядке или вводить штрафы за невыполнение KPI. Но за поддержание высокого уровня исполнительской дисциплины можно выплачивать премии и надбавки.

Коэффициент исполнительской дисциплины считается по формуле:

К исп. дис. = ((Ки × 1) + (Кнс × 0,5) + (Кни × 0)) / Oз × 100 (%),

где:

Кнс — количество задач, выполненных с нарушением сроков,

Кни — количество невыполненных задач,

Оз — общее количество задач за период.

Какие инструменты помогают контролировать исполнительскую дисциплину

Подсчитывать и контролировать уровень исполнительской дисциплины могут как руководители, так и сами сотрудники. Разница лишь в том, что сотрудник обычно знает данные только по себе, а руководитель может проанализировать показатели каждого подчиненного по отдельности или сразу по всему отделу.

Удобнее всего не считать цифры вручную, а передать рутину системе электронного документооборота. Например, у LDM.Express есть готовые виджеты, которые показывают пользователю системы сколько задач он передал коллегам, сколько задач выполнено вовремя и сколько задач зависло.

Соблюдать дедлайны по задачам поможет виджет, который показывает загрузку — команды или одного сотрудника. Ведь зачастую задержки возникают не из-за плохой работы, а из-за слишком большой загруженности.

Еще один полезный инструмент для планирования и контроля выполнения задач — канбан-доска. Она представляет собой таблицу с тремя основными колонками: «Надо сделать», «Делаю», «Выполнено» — по ним «двигается» каждая задача сотрудника.

Канбан-доска позволяет визуализировать ход работы над конкретным поручением, что в итоге помогает отслеживать зависшие задачи.

При необходимости руководитель может сформировать отчет о состоянии выданных поручений, в котором указываются все задачи за выбранный период, их дедлайн и фактическая дата исполнения.

Что мешает сотрудникам выполнять поручения в срок

Причины низкой исполнительской дисциплины могут быть разными, личная безответственность и низкая квалификация сотрудника — далеко не самые частые из них.

Почему сотрудник не сделал задачу вовремя Как исправить ситуацию Руководитель неправильно сформулировал задачу Использовать стандартные шаблоны-брифы и формулировать задачи по методике SMART Срок поручения нереалистичный Проанализировать сроки выполнения предыдущих аналогичных заданий и ставить дедлайны «по-среднему». Закладывать в срок вероятность форс-мажора и тщательнее планировать общую загрузку отдела. Сотрудник перегружен задачами Сравнить количество задач в месяц со средними показателями других сотрудников отдела. Вместе с сотрудником оценить общее количество часов, необходимое для выполнения задач в месяц. Если сотрудник действительно перегружен, перераспределить поручения. Отсутствие прозрачной и удобной системы планирования в компании Если проблема в том, что задач много и они приходят в разные каналы (на почту, в мессенджеры, CRM), стоит изменить правила постановки поручений: выбрать единый канал (например, таск-менеджер) и научить всех участников процесса работать в нем.

Одна из самых «болезненных» причин опозданий с задачами — некорректное ТЗ. Например, ведущий эйчар ставит начинающему рекрутеру задачу с таким текстом: «3 подходящих кандидата на вакансию копирайтера». Опытный рекрутер сразу начнет задавать уточняющие вопросы:

Какие требования к кандидату? Где найти профиль должности?

К какой дате необходимо закончить поиск?

Какими каналами поиск можно пользоваться, где разместить вакансию?

Начинающий сотрудник, скорее всего, сразу ринется в бой и сначала подберет нерелевантные резюме, а затем потратит много времени на уточнения всех нюансов. Чтобы этого избежать, мы рекомендуем ставить сотрудникам SMART-задачи.

LDM.Express Российская система электронного документооборота Получить презентацию

Постановка задач по методике SMART

Согласно методике SMART, задача должна быть:

S — Specific — Конкретной . Это значит, что название задачи должно четко описывать необходимое от сотрудника действие — «Подобрать трех релевантных кандидатов на вакансию копирайтера».

M — Measurable — Измеримой . Для результата работы должны быть критерии оценки — «Релевантность оценим по тому, насколько кандидаты соответствуют основным требованиям в вакансии».

A — Achievable — Достижимой . Сотрудник должен иметь все возможности для того, чтобы выполнить задачу, она не должна быть нереалистичной — «Можешь воспользоваться любыми job-сайтами и разместить там вакансию с рекламой».

R — Relevant — Значимой . Сотрудник должен понимать, для чего ему поручили эту задачу.

T — Time-bounded — Ограниченной по времени. У задачи должен быть дедлайн, о котором сотрудник знает с самого начала — «Мы начнем проводить собеседования с 25 апреля, поэтому я жду от тебя резюме до этой даты». Если дедлайн нестрогий, об этом стоит написать в тексте поручения.

Такая формулировка поможет и руководителю четко сформулировать требования к сотруднику, и сотруднику без проблем выполнить задачу вовремя.

Как руководителю анализировать процент исполнительской дисциплины

Для начала стоит определиться с тем, какое значение коэффициента исполнительской дисциплины считать достижимым и успешным. Обычно градация выстраивается таким образом:

от 0 до 50% — большинство поручений выполняют с опозданием, нужно понять, в чем дело и срочно принять меры;

от 50 до 70% — слабые результаты, руководителю надо поработать над исполнительской дисциплиной отдела;

от 70 до 90% — хороший уровень исполнительской дисциплины, руководитель может поработать с некоторыми сотрудниками индивидуально;

от 90 до 100% — отличные показатели, можно ни о чем не волноваться.

Если проценты считает система электронного документооборота или таск-трекер, то низкий уровень исполнительской дисциплины не всегда соответствует реальному положению дел в компании. Например, когда команда только начинает пользоваться специальными программами, есть вероятность, что сотрудники фактически будут выполнять задания вовремя, не отмечая этого в системе — тогда показатель будет занижен. Если это ваш случай, поговорите с сотрудниками и объясните, почему важно фиксировать свою занятость и дату окончания работы над поручением.

СЭД позволяют детализировать статистику по каждому сотруднику в разрезе задач. Так можно быстро выяснить с каким типом поручений обычно возникают сложности.

Исполнительскую дисциплину следует оценивать регулярно, например, ежемесячно формировать отчет по своему отделу. Эта практика позволит сравнивать и оценивать показатель в динамике, а также понимать, работают ли выбранные организационные меры.

Еще один полезный инструмент — анализ загрузки сотрудников. Постоянная высокая нагрузка приводит к усталости и выгоранию, поэтому важно оперативно реагировать на рост количества задач каждого работника. Например, оптимизировать бизнес-процессы или перераспределить задачи.

Чтобы дедлайны не сгорали, а сотрудники не выгорали, цифровизируйте работу с документами с помощью системы электронного документооборота LDM.Express. В СЭД удобно согласовывать, хранить и искать любые типы документов, а также:

делегировать задачи и перенаправлять поручения;

отслеживать все изменения в документе;

настраивать маршрут, этапы и статус согласования;

отправлять сообщения с контролем исполнения;

настраивать уведомления;

автоматически формировать отчеты об исполнительской дисциплине;

мониторить ход выполнения поручений в режиме реального времени с помощью виджетов;

пользоваться канбан-доской.

Оставьте заявку на демонстрацию LDM.Express и узнайте больше о том, как можно отслеживать исполнительскую дисциплину в вашей компании.

LDM.Express Российская система электронного документооборота Получить презентацию

Реклама: ООО «ЛАНИТ-ТЕХНОЛОГИИ», ИНН 7717152779, erid: LjN8K6TvC