Что выгоднее: КЭДО или бумага? Подскажет калькулятор затрат на кадровый документооборот от LDM

Пока одни компании стараются как можно быстрее перейти на электронный кадровый документооборот, другие совсем не спешат отказываться от бумаги, ведь многим кажется, что перевод документов в цифру — это дополнительные расходы.

А что насчет вашей компании? Знаете ли вы, какой вариант выгоднее для вашей организации? Спойлер: не спешите с выводами, лучше сначала воспользуйтесь нашим калькулятором.

Один из популярных мифов о кадровом электронном документообороте (КЭДО) звучит так: «КЭДО — это дорого».

Действительно, на первый взгляд кажется, что внедрение новой системы и покупка лицензий — дорогое удовольствие, но делать однозначные выводы без предварительных расчетов не стоит, сначала сравните текущие расходы на кадровый документооборот и предполагаемые расходы на КЭДО.

Из чего на самом деле складывается стоимость кадрового документооборота на бумаге

Стоимость бумажного документооборота в кадрах не равна только закупке бумаги на месяц. На итоговую стоимость бумажного кадрового документооборота влияют:

Затраты на бумагу . Тут все просто и понятно — чем больше документов, тем больше упаковок бумаги уходит каждый месяц.

Затраты на печать — стоимость картриджей, техобслуживания и ремонта принтеров.

Затраты на доставку документов . Если в компании работает много удаленных сотрудников, то на логистику, почтовые отправки и работу курьеров уходит немало денег.

Затраты на организацию и ведение архива. Некоторые кадровые документы надо хранить от 50 до 75 лет, так что выбрасывать из уравнения стоимость архива нельзя. Чем крупнее компания, тем больше места нужно для бумажных документов — иногда под архив приходится выделять даже отдельные помещения и здания.

На общее количество документов влияет показатель текучести персонала: чем он выше, тем чаще кадровику приходится формировать пакеты документов по сотруднику.

От чего зависит стоимость системы КЭДО

Стоимость КЭДО состоит из:

Затрат на внедрение и первичную настройку решения — эти расходы «одноразовые», поэтому их можно разделить на предполагаемое количество лет работы системы в компании.

Стоимости лицензий на работу в системе КЭДО — за них уже придется платить ежегодно, лицензии для кадровых специалистов стоят дороже лицензий для рядовых сотрудников.

У электронного документооборота есть преимущество перед бумажным: работникам больше не нужно тратить время на ручное подписание документов да и кадровики могут сосредоточиться на действительно важных задачах вместо того, чтобы контролировать, получил сотрудник бумажный документ или нет.

Но что же в итоге выгоднее компании — КЭДО или классический документооборот на бумаге? Чтобы не тратить время на ручные расчеты, воспользуйтесь калькулятором для сравнения затрат от LANIT Document Management.

Как сравнить затраты на кадровый документооборот в калькуляторе от LDM

Бесплатный калькулятор посчитает за вас расходы на оба вида кадрового документооборота и покажет, сколько вы сможете сэкономить (или нет) на КЭДО.

Откройте страницу калькулятора. Укажите данные по своей компании: количество сотрудников и количество кадровиков, показатель текучести персонала, среднее количество документов на одного сотрудника. Сделайте выбор в пользу того или иного варианта, основываясь на реальных цифрах.

Пример. Компания со штатом 700 сотрудников и текучестью персонала 30% в год тратит ~2,5 млн ₽ на прямые и косвенные расходы, связанные с документооборотом. Система КЭДО же компании обойдется всего 665 тыс. ₽. Выходит неплохая экономия бюджета.

В формулу расчета затрат на бумажный кадровый документооборот мы уже «зашили» среднюю стоимость пачки бумаги, печати, логистики и хранения документов. Сюда же вошли ресурсы кадровика, которые он тратит на оформление бумажных документов. Если вы хотите доработать расчет и добавить в него дополнительные косвенные расходы вашей компании — просто оставьте заявку и мы вышлем вам калькулятор на электронную почту.

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