Цифровизация HR-процессов: готовые решения или разработка с нуля

Переход от традиционного бумажного документооборота к цифровым решениям не только экономит время и ресурсы, но и повышает эффективность управления персоналом. Осознав это, компания задается вопросом: выбрать готовое решение или разработать систему кадрового электронного документооборота (КЭДО) с нуля.

В этой статье рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов, чтобы помочь вам определиться, какой из них соответствует требованиям вашего бизнеса.

Собственная разработка

Создание собственной программы с нуля имеет определенные преимущества и недостатки — расскажем, какие.

Плюсы:

Контроль над данными . Собственная разработка обеспечивает независимость компании от сторонних разработчиков. Для многих компаний, в которых надежность — одна из базовых ценностей, это важный аспект.

Индивидуальные настройки . Система собрана под конкретные требования и задачи компании. Не нужно подстраиваться под готовые решения и искать наиболее подходящее.

Отсутствие абонентской платы. Обычно коробочные решения оплачиваются раз в год, реже — раз в месяц. Собственная разработка вас от этого избавит, но есть и обратная сторона.

Минусы:

Большие затраты . Разработка собственной HR-системы — это длительный и затратный процесс. Неизвестно, сколько по итогу уйдет денег, чтобы система была удобной и эффективной.

Организация команды и ее содержание . Для создания и поддержки работы собственной системы нужна команда IT-специалистов, аналитиков и руководителей проектов. Это может быть проблематично для компаний, у которых нет соответствующих специалистов или они сильно загружены. Вам может потребоваться содержать команду для поддержки и дальнейшего развития решения.

Трудозатратное развитие продукта. При самостоятельной разработке сложно успевать за тенденциями рынка с точки зрения технологий и законодательных изменений, так как это требует постоянного мониторинга и быстрого реагирования, а также финансовых вложений.

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Готовое решение

Готовое решение подходит и крупному, и среднему бизнесу из любых отраслей.

Каждый клиент может найти идеальное решение, главное — сформулировать требования к функционалу, предусмотреть рост вашей компании и учесть возможные изменения ваших бизнес-процессов и законодательства.

Минусы:

Затраты . Внедрение готового решения требует начальных вложений, включая стоимость подписки, которая зависит от количества сотрудников и кадровых работников.

Зависимость от вендора. Некоторых пугает, что вендор может увеличивать стоимость ежегодной подписки и поддержки.

Плюсы:

Разнообразие решений . На рынке представлено множество продуктов под любые требования и бюджеты. Можно выбрать систему, которая будет полностью соответствовать потребностям вашей компании.

Долгосрочная инвестиция . Системы от проверенных вендоров регулярно обновляются, улучшаются и адаптируются с учетом запросов клиентов, трендов и обновлений законодательства. В условиях конкурентного рынка клиенты могут выбирать решения по выгодной стоимости.

Простота внедрения . Готовые решения предлагают открытый API, модули интеграции с Госключом, и другими необходимыми для вашей компании информационными системами, такими как 1С.

Бесплатный тестовый доступ . Разработчики предоставляют возможность получить бесплатную демонстрацию или тест-драйв, что позволяет оценить продукт перед покупкой: насколько понятный там интерфейс, есть ли необходимые функции.

Технологические обновления . Разработчики учитывают развитие технологии и потребности рынка, быстро вносят изменения и адаптируют систему.

Безопасность данных. Мы рекомендуем внедрять кадровый электронный документооборот внутри локальной сети (on-premise), так как это гарантирует безопасность чувствительных персональных данных.

Выбор

Выбирая готовое решение, вы получаете уверенность в том, что ваша система кадрового электронного документооборота поддерживается профессионалами, которые следят за актуальностью функционала, и будет развиваться в соответствии с требованиями законодательства и с учетом технологического прогресса.

Например, продукт LDM.КЭДО объединяет в себе все преимущества готового решения и индивидуальной разработки. Система с low-code/no-code инструментами позволяет заказчикам дорабатывать и настраивать решение без участия разработчиков.

Вендор делает акцент на безопасности персональных данных, предлагая размещения на собственных серверах заказчика. Присоединяйтесь к числу компаний, уже оценивших преимущества LDM.КЭДО, и сделайте шаг к цифровому будущему!

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