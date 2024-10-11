Цифровизация HR-процессов: готовые решения или разработка с нуля

В этой статье рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов, чтобы помочь вам определиться, какой из них соответствует требованиям вашего бизнеса.
Собственная разработка
Создание собственной программы с нуля имеет определенные преимущества и недостатки — расскажем, какие.
Плюсы:
Контроль над данными. Собственная разработка обеспечивает независимость компании от сторонних разработчиков. Для многих компаний, в которых надежность — одна из базовых ценностей, это важный аспект.
Индивидуальные настройки. Система собрана под конкретные требования и задачи компании. Не нужно подстраиваться под готовые решения и искать наиболее подходящее.
Отсутствие абонентской платы. Обычно коробочные решения оплачиваются раз в год, реже — раз в месяц. Собственная разработка вас от этого избавит, но есть и обратная сторона.
Минусы:
Большие затраты. Разработка собственной HR-системы — это длительный и затратный процесс. Неизвестно, сколько по итогу уйдет денег, чтобы система была удобной и эффективной.
Организация команды и ее содержание. Для создания и поддержки работы собственной системы нужна команда IT-специалистов, аналитиков и руководителей проектов. Это может быть проблематично для компаний, у которых нет соответствующих специалистов или они сильно загружены. Вам может потребоваться содержать команду для поддержки и дальнейшего развития решения.
Трудозатратное развитие продукта. При самостоятельной разработке сложно успевать за тенденциями рынка с точки зрения технологий и законодательных изменений, так как это требует постоянного мониторинга и быстрого реагирования, а также финансовых вложений.
LDM.КЭДО
Система для обмена кадровыми электронными документами между работодателем и сотрудниками
Готовое решение
Готовое решение подходит и крупному, и среднему бизнесу из любых отраслей.
Каждый клиент может найти идеальное решение, главное — сформулировать требования к функционалу, предусмотреть рост вашей компании и учесть возможные изменения ваших бизнес-процессов и законодательства.
Минусы:
Затраты. Внедрение готового решения требует начальных вложений, включая стоимость подписки, которая зависит от количества сотрудников и кадровых работников.
Зависимость от вендора. Некоторых пугает, что вендор может увеличивать стоимость ежегодной подписки и поддержки.
Плюсы:
Разнообразие решений. На рынке представлено множество продуктов под любые требования и бюджеты. Можно выбрать систему, которая будет полностью соответствовать потребностям вашей компании.
Долгосрочная инвестиция. Системы от проверенных вендоров регулярно обновляются, улучшаются и адаптируются с учетом запросов клиентов, трендов и обновлений законодательства. В условиях конкурентного рынка клиенты могут выбирать решения по выгодной стоимости.
Простота внедрения. Готовые решения предлагают открытый API, модули интеграции с Госключом, и другими необходимыми для вашей компании информационными системами, такими как 1С.
Бесплатный тестовый доступ. Разработчики предоставляют возможность получить бесплатную демонстрацию или тест-драйв, что позволяет оценить продукт перед покупкой: насколько понятный там интерфейс, есть ли необходимые функции.
Технологические обновления. Разработчики учитывают развитие технологии и потребности рынка, быстро вносят изменения и адаптируют систему.
Безопасность данных. Мы рекомендуем внедрять кадровый электронный документооборот внутри локальной сети (on-premise), так как это гарантирует безопасность чувствительных персональных данных.
Выбор
Выбирая готовое решение, вы получаете уверенность в том, что ваша система кадрового электронного документооборота поддерживается профессионалами, которые следят за актуальностью функционала, и будет развиваться в соответствии с требованиями законодательства и с учетом технологического прогресса.
Например, продукт LDM.КЭДО объединяет в себе все преимущества готового решения и индивидуальной разработки. Система с low-code/no-code инструментами позволяет заказчикам дорабатывать и настраивать решение без участия разработчиков.
Вендор делает акцент на безопасности персональных данных, предлагая размещения на собственных серверах заказчика. Присоединяйтесь к числу компаний, уже оценивших преимущества LDM.КЭДО, и сделайте шаг к цифровому будущему!
LDM.КЭДО
Система для обмена кадровыми электронными документами между работодателем и сотрудниками
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