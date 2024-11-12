Как понять, что вашей компании нужна СЭД

СЭД систематизируют делопроизводство компании и решают сразу несколько задач. Основные из них:

Организация структуры документооборота внутри организации.

СЭД избавит вас от кучи бумаг, забитых документами шкафов, архивов-лабиринтов и ошибок, которые возникают в силу человеческого фактора. Все письма, акты, соглашения и договоры хранятся в электронном формате внутри системы. Каждое уполномоченное лицо будет иметь доступ к документам с любого устройства.

Поиск документации стал проще: необходимо лишь задать нужные параметры, а единая база исключит дубли.

Ускорение бизнес-процессов.

Работать с электронными документами куда быстрее, чем с бумажными. Например, чтобы выслать бумажную документацию, необходимо привлечь курьера или обратиться на почту. В то время как отправка или получение электронного файла займет пару минут. Кроме того в СЭД можно сразу изучить полученный договор или соглашение, оперативно внести правки и подписать. Так вы сэкономите время сотрудников, которое они потратят на более важные задачи.

Сокращение административных расходов.

При бумажном делопроизводстве необходимо регулярно выделять бюджет на закупку бумаги, печатей, логистику и сопутствующие расходы. В случае с СЭД вы тратитесь только на внедрение самой системы, приобретение лицензии и подписки, электронный документооборот осуществляется бесплатно.

Четкая маршрутизация и безопасность.

В СЭД документы не теряются, вы можете отслеживать статус файлов на каждом этапе маршрутизации. Передача данных происходит по защищенным каналам связи, что исключает риск утечки информации в руки злоумышленников.