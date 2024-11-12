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Как понять, что вашей компании нужна СЭД

Ведение любого бизнеса сопровождается документооборотом — начиная с договоров, заканчивая актами выполненных работ, счетами, отчетами и т.д. Можно делать это в привычном бумажном варианте, тратя дополнительное время и деньги на канцелярию и логистику. А можно перейти на систему электронного документооборота и управлять всеми документами в цифровом формате.

В статье расскажем, что такое СЭД, какие проблемы она решает и каким компаниям необходима. Также мы составили для вас чек-лист по переходу на систему электронного документооборота.

Что такое СЭД

Система электронного документооборота (или СЭД) — это комплексное решение, которое отвечает за делопроизводство компании.

В СЭД можно создавать, согласовывать и подписывать документы в электронном виде. Также в системе ведется архив и учет входящей, исходящей документации.

Большинство процессов в системах электронного документооборота автоматизировано. Передача документации занимает буквально пару секунд. По итогу у каждой стороны будет подписанный экземпляр документа, который имеет такую же юридическую значимость, как и его бумажная версия.

Какие проблемы решает СЭД

СЭД систематизируют делопроизводство компании и решают сразу несколько задач. Основные из них:

  • Организация структуры документооборота внутри организации.

СЭД избавит вас от кучи бумаг, забитых документами шкафов, архивов-лабиринтов и ошибок, которые возникают в силу человеческого фактора. Все письма, акты, соглашения и договоры хранятся в электронном формате внутри системы. Каждое уполномоченное лицо будет иметь доступ к документам с любого устройства.

Поиск документации стал проще: необходимо лишь задать нужные параметры, а единая база исключит дубли.

  • Ускорение бизнес-процессов.

Работать с электронными документами куда быстрее, чем с бумажными. Например, чтобы выслать бумажную документацию, необходимо привлечь курьера или обратиться на почту. В то время как отправка или получение электронного файла займет пару минут. Кроме того в СЭД можно сразу изучить полученный договор или соглашение, оперативно внести правки и подписать. Так вы сэкономите время сотрудников, которое они потратят на более важные задачи.

  • Сокращение административных расходов.

При бумажном делопроизводстве необходимо регулярно выделять бюджет на закупку бумаги, печатей, логистику и сопутствующие расходы. В случае с СЭД вы тратитесь только на внедрение самой системы, приобретение лицензии и подписки, электронный документооборот осуществляется бесплатно.

  • Четкая маршрутизация и безопасность.

В СЭД документы не теряются, вы можете отслеживать статус файлов на каждом этапе маршрутизации. Передача данных происходит по защищенным каналам связи, что исключает риск утечки информации в руки злоумышленников.

Когда стоит задуматься о переходе

В 2023 году на электронный документооборот в обязательном порядке перешли бюджетные организации, а также компании, которые занимаются оборотом маркированных товаров и участвуют в госзакупках по закону 44-ФЗ.

СЭД будет полезна как крупным холдингам, так и небольшим предприятиям, чтобы оптимизировать процесс обмена документацией и упростить работу персонала.

Внедрение системы — необязательная процедура, однако о ней следует задуматься, если:

  • компания работает с большим потоком входящих, исходящих и внутренних документов, обработка которых отнимает много времени;

  • тормозится процедура принятия решений в силу длительного прохождения документации;

  • регулярно растет количество отчетных форм;

  • у предприятия есть проблемы с информационной безопасностью.

Чек-лист: как перейти на СЭД

Мы составили для вас чек-лист, в котором описали процесс перехода на СЭД по пунктам.

  1. Сформируйте единое видение в компании предпосылок к замене системы. Это может быть список или слайд, который согласует директор или утвердит комитет.

  2. Выделите ответственного сотрудника за проект по внедрению системы. Процедура выбора новой системы — длительный процесс и им нужно управлять, как проектом.

  3. Разработайте сценарий выбора нового решения. Как формируется воронка потенциальных вендоров, как отбирается шорт-лист, по каким критериям сравниваются продукты, как принимается решение.

  4. Составьте реестр ФТ и НФТ, разбейте требования на блоки/домены, расставьте приоритеты. Важно выделить обязательные требования и желательные/перспективные. У каждого функционального домена должен быть свой ответственный от бизнеса.

  5. Учитывайте при сравнении продуктов не только их текущую функциональность, но и дорожную карту на 6–12 месяцев. Некоторые вендоры готовы включать дорожную карту в обязательства по договору.

  6. Нагрузочное тестирование в качестве этапа проекта всегда долго и дорого. В качестве альтернативы можно запросить готовые отчеты о НТ у вендора.

  7. Определитесь с подходом к проекту внедрения. Например, внедрение под ключ, внедрение коробки и доработок, внедрение платформы и затем создание бизнес-решений собственными силами.

  8. Если планируете внедрять одно из коробочных решений, оцените возможность сокращения трудозатрат на доработку за счет адаптации бизнес-процессов в сторону «коробочных».

  9. Уделите особое внимание подходу к миграции документов из старой системы, если такая была. По возможности все старое лучше оставить там, где оно лежит.

  10. Обязательно считайте стоимость владения системой минимум на 3 года, желательно на 5 лет.

Решение LDM.Документооборот

LDM.Документооборот — это масштабируемая система электронного документооборота для средних и крупных организаций. Комплексное решение позволяет настраивать и дорабатывать продукт под потребности компании.

Возможности LDM.Документооборот:

  • Согласование документов;

  • Делегирование задач;

  • Контроль поручений;

  • Формирование отчетов;

  • Архив документов;

  • Система уведомлений;

  • Виджеты — инструменты оперативного отслеживания и управления задачами.

Внедрение LDM.Документооборот

Существует два варианта установки LDM.Документооборот. Формат внедрения выбирается с учетом специфики компании и необходимого функционала.

  1. Типовое внедрение — для организаций с простой структурой, чьи бизнес-процессы реализуются в рамках типовой настройки;

  2. Проектное внедрение — для организаций, которым требуется настройка и интеграция с текущей системой.

Вместо выводов

Бумажный документооборот, хоть и привычный для большинства компаний, несет в себе множество издержек, как трудовых, так и финансовых. Чтобы систематизировать работу с документами и исключить возникновение ошибок, можно перейти на СЭД.

Система электронного документооборота позволит навести порядок в делопроизводстве организации, упростить многие бизнес-процессы и сократить расходы. Благодаря четкой маршрутизации документы не потеряются и не застопорятся в процессе согласования. Все данные внутри системы шифруются, что исключает риск несанкционированного доступа.  

При переходе на систему электронного документооборота обращайте внимание не только на ее функционал, но и безопасность, от которой зависит сохранность критически важной информации. 

Оцените возможности LDM.Документооборот на практике

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