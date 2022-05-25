Предлагаем разобраться, какую отчетность сдавать по ООО на УСН даже если в нем нет работников, чтобы не «налететь» на штрафы.

Начнем с того, что все ООО, включая ООО «без работников» сдают как налоговую отчетность, так и отчеты во внебюджетные фонды, а также годовую бухгалтерскую отчетность.

Отчетность в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС)

Организации представляют отчетность в ИФНС по месту нахождения.

Декларация по УСН

Отчетность является обязательной для представления ООО на УСН.

Налоговую декларацию по УСН сдают — не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК). Декларация составляется по итогам налогового периода, которым для УСН является — календарный год (п. 1 ст. 346.19 НК)

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерскую отчетность нужно сдавать — не позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом (п. 1 ст. 15, п. 2 ст. 18 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Расчет по страховым взносам

Расчет по страховым взносам является обязательным для представления. Организации без сотрудников подают нулевую форму отчетности.

Расчёт по страховым взносам нужно сдавать — не позднее30-го числа месяца, следующего за кварталом, полугодием, девятью месяцами, годом (п. 7 ст. 431 НК).

Крайний срок в 2022 году — 04 мая, 01 августа, 31 октября и 30 января 2023 года.

6-НДФЛ

Расчет по форме 6-НДФЛ заполняется налоговыми агентами на основании учета начисленных и выплаченных физическим лицам доходов.

Если организация является налоговым агентом, в таком случае, расчет по форме 6-НДФЛ нужно будет сдать — не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным периодом — это первый квартал, полугодие, девять месяцев.

Крайний срок в 2022 году — 04 мая, 01 августа, 31 октября. Отчет за год сдают — не позднее 1 марта года, следующего за отчетным (п. 2 ст. 230 НК).

Но если же организация не выплачивает и не начисляет в пользу физических лиц доходы, то она не является налоговым агентом. Следовательно, у нее отсутствует обязанность по представлению нулевой налоговой отчетности по форме 6-НДФЛ (письма ФНС от 01.08.2016 № БС-4-11/13984, от 04.05.2016 № БС-4-11/7928@).

Важно! За несвое­вре­мен­ную сдачу от­чет­но­сти в ИФНС предусмотрен не толь­ко штраф (п. 1 ст. 119, п. 1, 1.2 ст. 126 НК), а также в неко­то­рых слу­ча­ях возможна и бло­ки­ров­ка бан­ков­ских сче­тов (пп. 1 п. 3 ст. 76 НК).

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Отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)

Отчет СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ сдают в территориальное отделение ПФР по месту регистрации. Отчетность является обязательной для представления любой организацией. Представление нулевой отчетности не предусмотрено действующим законодательством.

Если в организации есть только директор, который также является единственным учредителем и не получает зарплату, то в отчете указывают сведения о таком директоре-учредителе. Для целей пенсионного страхования он будет считается застрахованным лицом.

СЗВ-М

Сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М подаются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным месяцем (п. 2.2 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

СЗВ-СТАЖ

Сведения о стаже застрахованных лиц СЗВ-СТАЖ нужно представлять — ежегодноне позднее 1 марта года, следующего за отчетным (подп. 10 п. 2 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Важно! За несвоевременную сдачу отчётности СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ предусмотрен штраф: для организации — 500 рублей за каждое застрахованное лицо (ст. 17 за­ко­на от 01.04.1996 N 27-ФЗ);

на руководителя — от 300 до 500 рублей (ст. 15.33.2 КоАП).

Отчетность в Фонд социального страхования (ФСС)

Форма 4-ФСС

Отчет сдаётся в территориальный орган ФСС по месту регистрации организации.

Форма 4-ФСС по взносам на «травматизм» подается — ежеквартально. Сроки сдачи отчета будут зависеть от формы представления.

В бумажном виде — не позднее 20 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Крайний срок в 2022 году — 20 апреля, 20 июля, 20 октября и 20 января 2023 года.

В электронном виде — не позднее 25 число месяца, следующего за отчетным кварталом. Крайний срок в 2022 году — 25 апреля, 25 июля, 25 октября и 25 января 2023 года.

Организации без сотрудников подают нулевую форму отчетности.

Итоги

Итак, подведем итоги, ООО на УСН сдает следующую отчетность:

в ИФНС: декларацию по УСН, бухгалтерскую отчетность, расчет по страховым взносам, 6-НДФЛ (в случае начисленных и выплаченных физическим лицам доходов);

в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ;

В ФСС: 4-ФСС.

Таким образом, ООО на УСН без работников подает различную отчетность практически ежемесячно. Пропуски сроков подачи отчетности влекут штрафные санкции.

Несмотря на простоту открытия компании, соблюдение множества различных сроков и форм отчетности — неотъемлемая часть предпринимательской деятельности. Чтобы не отвлекаться от ведения бизнеса и не наделать ошибок при самостоятельной подаче документов, можно обратиться к профессионалам.

Автор: Марина Шилова, директор налоговой практики ЮК «Лекс Альянс».