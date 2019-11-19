Различные трактовки термина «аутстаффинг»

Если вы уже интересовались темой кадровой оптимизации, то наверняка не раз встречали на просторах Интернета такой термин, как «аутстаффинг». Слово для наших ушей непривычное, поэтому многие компании на своих сайтах стараются разъяснять его значение. Однако единообразие в терминологии так и не прослеживается, в том числе и из-за того, что каждый трактует по-своему.

Как первопроходец российского аутстаффинга, Lexintel берет на себя смелость расставить, наконец, все точки над i.

Этимология слова

Начнем с того, что само слово «аутстаффинг» или «outstaffing», хоть и выглядит английским, в действительности таковым не является. Это неологизм, составленный из английских «out» (вне, наружу) и «staff» (персонал). Таким образом, получаем «персонал извне» или «персонал за пределами», то есть персонал, который находится вне штата рассматриваемой компании.

Базовое значение

Термин широко используется в странах постсоветского пространства, но это вовсе не означает, что практика «внештатного персонала» не знакома западным бизнесменам. Напротив — аутстаффинг родился именно на основе распространенного в США и Европе кадрового решения.

Заключается это решение в том, что сотрудники компании-заказчика официально переводятся в штат компании-исполнителя.

То есть переоформляются на компанию, которая впредь будет вести всю кадровую рутину: отслеживать расписание, заниматься больничными и отпусками, зарплатой и налогами.

Фактически сотрудники продолжают работать на своем обычном рабочем месте, выполняют задачи компании-заказчика и не чувствуют принципиальной разницы, но вот по документам оформлены они теперь в специализированной компании, которая снимает с компании-заказчика хлопоты кадрового делопроизводства и охраны труда, равно как и львиную долю ответственности. Но не все так просто...

Переломный момент

Вот здесь и начинается путаница в терминологии! Вышеописанное решение — частая практика за границей. Однако в России пока не существует чёткой законодательной основы, которая позволяла бы перевести уже работающих сотрудников в аутстаффинговую компанию, не ущемив их законные права.

Лидеры рынка постепенно двигаются в сторону развития аутстаффинга в его полноценном значении, но на сегодняшний день такая система еще качественно не функционирует. Именно по причине несовершенства законодательной основы, аутстаффинг в России зачастую вынужден иметь вид так называемого «temporary staffing». Это и приводит к смешению понятий.

«Temporary staffing» — это когда компании-клиенту при необходимости предоставляются временные сотрудники, изначально оформленные в штате компании-исполнителя (агентства). Обычно это требуется на период высокого сезона, сезона отпусков, какой-либо проектной работы или же точечно на смену сотруднику, который ушел в отпуск/на больничный/в декрет. Временный персонал подбирается с учетом запроса клиента и обладает соответствующей квалификацией.

Компания-исполнитель не просто осуществляет подбор временного персонала, она также ведет кадровое делопроизводство, отслеживает расписание предоставленного персонала, платит зарплату сотрудникам и рассчитывает все налоги, несет определенную ответственность.

Таким образом, достигается практически тот же самый эффект, что от «изначального» аутстаффинга — заказчик не занимается кадровой рутиной, а фокусируется на бизнесе.

Подведем итоги

Итак, сегодня мы поняли, что: