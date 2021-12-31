Как правильно нанять на работу сотрудника из СНГ

Правила приема на работу иностранных граждан различаются в зависимости от того, из какой страны приезжает в Россию будущий сотрудник. В этой статье мы раскроем все тонкости найма работников из стран СНГ.

Выходцев из стран Содружества Независимых Государств можно разделить на две группы:

работающие по патенту , «безвизовые» — граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Украины (в т.ч. ДНР и ЛНР);

, «безвизовые» — граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Украины (в т.ч. ДНР и ЛНР); работающие без патента — граждане стран ЕАЭС, то есть Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении.

Отдельным пунктом стоит выделить Туркменистан — граждане этой страны оформляются по рабочей визе. Как нанимать на работу «визовых» иностранцев мы рассказали тут.

Как трудоустроить «безвизового» иностранца по патенту

Патент — это разрешение на работу для граждан «безвизовых» стран. Выдается на срок до 1 года, после чего патент можно один раз продлить при наличии трудового договора, а затем каждый год необходимо будет оформлять новый.

Важно: место оформления патента должно совпадать с фактическим регионом работы!

Обычно оформлением патента на работу будущий сотрудник занимается самостоятельно. Задача работодателя — проверить наличие документа, его сроки и подлинность.

Алгоритм найма на работу сотрудника по патенту:

1. Проверяем у будущего работника наличие действующего патента на работу в соответствующем регионе, а также все следующие документы: наличие оригинала паспорта, миграционной карты, действующего миграционного учета, наличие ДМС и всех авансовых платежей НДФЛ по патенту (важно смотреть на сроки оплаты, оплата должна быть произведена за 1 день до даты, указанной на оборотной стороне патента, п. 4, ст. 227.1 НК РФ). Это обязательные документы, без которых нельзя принимать иностранного сотрудника на работу;

2. При возможности ставим иностранного гражданина на миграционный учет. Зарегистрировать по месту пребывания может собственник жилого помещения или организация, имеющая помещения, предназначенные для проживания (общежития, гостиницы и т.д.). Сделать это необходимо в течение 7 рабочих дней с даты въезда в РФ. Постановка на миграционный учет — не обязанность работодателя;

Для граждан Таджикистана более продолжительный срок для регистрации — в течение 15 дней с даты въезда в РФ.

3. Заключаем с иностранным гражданином трудовой договор, перед подписанием ТД не забываем ознакомить сотрудника с ЛНА (локально-нормативными актами) организации под роспись (ч. 3 ст. 68 ТК РФ);

4.Уведомляем УВМ ГУ МВД России о заключении трудового договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора;

5. Издаем приказ о приеме на работу, сдаем отчет СЗВ-ТД, оформляем личную карточку работника, заполняем трудовую книжку в электронном или бумажном виде, начинаем начислять заработную плату.

Список документов, необходимых иностранному гражданину для трудоустройства:

паспорт;

миграционная карта с целью въезда «работа»;

регистрация в регионе, где сотрудник будет работать;

патент на работу, оформленный в том регионе, где мигрант будет работать, платежные поручения, подтверждающие своевременную оплату НДФЛ;

действующий полис ДМС (оформляется при подаче документов для оформления патента);

СНИЛС (если его нет, то оформляет работодатель);

ИНН (если есть);

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, если ТД заключается впервые).

Оформляем сотрудника из страны ЕАЭС

Граждане Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении могут работать на территории России практически на тех же условиях, что и россияне. Им необходима только постановка на миграционный учет, а также ДМС (ст. 327.3 ТК РФ).

Алгоритм следующий:

1. При возможности ставим иностранного гражданина на миграционный учет. Зарегистрировать по месту пребывания может собственник жилого помещения или организация, имеющая помещения, предназначенные для проживания (общежития, гостиницы и т.д.). Сделать это необходимо в течение 30 дней с даты въезда в РФ. Постановка на миграционный учет — не обязанность работодателя. В данном случае работники обычно занимаются регистрацией самостоятельно;

2. Заключаем с иностранным гражданином трудовой договор, не забываем ознакомить с ЛНА;

3.Уведомляем УВМ ГУ МВД России о заключении трудового договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора;

4. Издаем приказ о приеме на работу, сдаем отчет СЗВ-ТД, оформляем личную карточку работника, заполняем трудовую книжку в электронном или бумажном виде, начинаем начислять заработную плату.

Список документов, необходимых иностранному гражданину для трудоустройства:

паспорт;

регистрация в регионе, где сотрудник будет работать;

действующий полис ДМС (иностранный гражданин оформляет сам у одного из страховых брокеров);

СНИЛС (делает работник, обращаясь в ПФР);

ИНН (если есть);

трудовая книжка (если есть).

Можно ли упростить процесс найма работников из СНГ

Чаще всего потребность в иностранных работниках из СНГ, особенно из Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, возникает в таких сферах как строительство, пищевая промышленность, складские комплексы, ритейл, клининг. Несмотря на распространенность найма выходцев из СНГ в нашей стране, для работодателя существуют риски от штрафов до приостановки деятельности компании в случае, если иностранные граждане оформлены неправильно.

За одного неправильно оформленного иностранного сотрудника штраф достигает 1 миллиона рублей на компанию.

Чтобы избежать рисков и трудностей, рекомендуем обратить внимание на услуги профессионалов. В отношении иностранных сотрудников существуют легальные решения, позволяющие сократить расходы и исключить штрафы: от аутстаффинга и аутсорсинга персонала до делегирования кадрового делопроизводства, а также подбора и предоставления сотрудников из-за рубежа.