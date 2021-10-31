Как нанять на работу сотрудника-иностранца из «визовой» страны

В одной из прошлых статей мы начали рассказывать о том, что необходимо знать о трудоустройстве иностранных сотрудников в российскую компанию. В этом материале мы продолжаем знакомить вас со всеми тонкостями данного процесса.

Напомним, что этапы приема на работу иностранца и список необходимых документов отличаются в зависимости от того, гражданином какой страны является будущий работник:

«Визовые» иностранцы — граждане стран, с которыми у России действует визовый режим. Например, США, Китай, Великобритания, Турция и т.д.;

Работающие по патенту, «безвизовые» — граждане Таджикистана, Узбекистана, Молдавии, Азербайджана, Украины (в т.ч. ДНР и ЛНР);

Работающие без патента — выходцы из стран ЕАЭС, то есть граждане Беларуси, Киргизии, Казахстана и Армении.

Как трудоустроить иностранца из «визовой» страны

Алгоритм действий при найме иностранного сотрудника из страны, с которой у России действует визовый режим, выглядит следующим образом:

Получаем разрешение на привлечение и использование иностранных работников на компанию. Для этого необходимо подать заявление в ОВТМ УВМ ГУ МВД России); Получаем индивидуальное разрешение на работу для иностранного гражданина в территориальном подразделении ОВТМ УВМ ГУ МВД России; Оформляем приглашение на въезд в Россию для сотрудника. Заявление подается в форме анкеты установленного образца в бумажном варианте, либо в электронном виде на портале государственных услуг; Сотрудник получает однократную рабочую визу на основании приглашения в Консульском отделе России в своей стране; При возможности ставим иностранного гражданина на миграционный учет. Зарегистрировать по месту пребывания может собственник жилого помещения или организация, имеющая помещения, предназначенные для проживания (общежития, гостиницы и т.д.). Сделать это необходимо в течение 7 рабочих дней с даты въезда в РФ. Постановка на миграционный учет — не обязанность работодателя; Продлеваем визу на срок действия разрешения на работу путем подачи пакета документов установленного образца в территориальное подразделение УВМ МВД России; Заключаем с иностранным гражданином трудовой договор, перед подписанием ТД не забываем ознакомить сотрудника с ЛНА (локально-нормативными актами) организации под роспись (ч. 3 ст. 68 ТК РФ); Уведомляем УВМ ГУ МВД России о заключении трудового договора с иностранным гражданином в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора; Издаем приказ о приеме на работу, сдаем отчет СЗВ-ТД, оформляем личную карточку работника, заполняем трудовую книжку в электронном или бумажном виде, начинаем начислять заработную плату.

Список документов, необходимых «визовому» иностранцу для трудоустройства

Согласно ст. 327.3 ТК РФ, потребуется следующий пакет документов:

паспорт;

рабочая виза;

миграционная карта с целью въезда «работа»;

разрешение на работу;

регистрация в регионе, где сотрудник будет работать;

действующий полис ДМС (оформляется при подаче документов для оформления разрешения на работу);

СНИЛС (если его нет, то необходимо оформить путем обращения в ПФР России);

ИНН (если его нет, то необходимо оформить путем обращения в ФНС России);

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, если ТД заключается впервые).

Оформление в компании иностранного работника из «визовой» страны — трудоемкий процесс, в котором легко совершить ошибку. Именно эта категория иностранцев подразумевает наибольшее количество разрешительных документов, без которых нанять иностранца не удастся, или же компания получит крупный штраф (от 400 тыс. до 1 млн. рублей за одного неправильно оформленного иностранного сотрудника).

Чтобы избежать рисков и трудностей, рекомендуем обратить внимание на услуги профессионалов. В отношении иностранных сотрудников существуют легальные решения, позволяющие сократить расходы и исключить штрафы: от аутстаффинга и аутсорсинга персонала до делегирования кадрового делопроизводства.