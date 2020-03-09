ИП и аутстаффинг: стоит ли предпринимателю нанимать людей по системе аутстаффинга

Практически перед каждым индивидуальным предпринимателем в определенный момент встает вопрос - стоит ли брать себе в помощь сотрудников. Перспектива снять с себя часть задач и освободить время кажется очень заманчивой.

Но ИП без сотрудников и ИП с сотрудниками - это две совершенно разные ситуации. Содержать работников в штате накладно - всего один человек добавляет индивидуальному предпринимателю более семи дополнительных форм отчетности, которые необходимо регулярно подавать в госорганы.

По этой причине целесообразно будет предложить индивидуальным предпринимателям услуги аутстаффинга . И чтобы не быть голословными, мы готовы предоставить конкретные доказательства преимуществ такого решения.

Простая отчетность

Индивидуальный предприниматель, работающий сам на себя и не имеющий сотрудников в штате, сдает отчетность по выбранной системе налогообложения и делает ежегодные фиксированные взносы на будущую пенсию и на обязательное медицинское страхование.

Как только под руководством предпринимателя оказывается хотя бы один сотрудник, количество обязательных форм отчетности и дополнительных кадровых манипуляций резко возрастает. Сюда добавляются:

Сдача отчетности по налогу на доходы физических лиц (6-НДФЛ ежеквартально и 2-НДФЛ ежегодно);

Сдача отчетности по страховым взносам за сотрудника (СЗВ-М, РСВ-1, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ);

Сдача отчетности по электронным трудовым книжкам, которая стала обязательна с начала 2020 года (СЗВ-ТД каждый месяц);

Оформление зарплатной банковской карты для каждого сотрудника;

Оформление СНИЛС для выплаты зарплаты;

Начисление и выплата зарплаты;

Валютный контроль, если в штате есть хотя бы один сотрудник-иностранец.

Кроме того, закрыть ИП так же просто, как без штата сотрудников, у предпринимателя с работниками не получится. Если ИП без сотрудников просто подает заявление и ожидает закрытия, то ИП с сотрудниками должен сначала сдать всю ликвидационную отчетность в ПФР и ФСС, а затем после закрытия сдать еще и отчетность в ФНС (НДФЛ и УСН).

Таким образом, преимущество сотрудничества с аутстаффинговой компанией очевидно: ИП заключает договор с подрядчиком, получает необходимых ему работников и легально ведет простую форму отчетности как ИП без сотрудников.

Нет переплаты бухгалтеру

Бухгалтер, занимающийся ведением сотрудников в штате (то есть нагруженный еще и кадровой работой), будет брать за свои услуги гораздо более высокую цену, нежели бухгалтер, помогающий простому ИП без сотрудников.

Вы можете возразить - ведь услуги аутстаффинговой компании тоже стоят денег. Возможно, свой бухгалтер, нагруженный кадрами, все таки обойдется дешевле?

По нашей практике - это не так.

Нагрузка своего бухгалтера кадровой работой может сказаться не только на стоимости его услуг, но и на их качестве. Бухгалтер и специалист по кадрам - это разные профессии! Тему, почему не стоит нагружать бухгалтера кадровой работой, мы затрагивали в этой статье . Соответственно, бухгалтер не сможет полноценно вести кадры, учитывая все нюансы кадрового ремесла.

Чем платить бухгалтеру дополнительные деньги, лучше взять сотрудников у аутстаффиговой компании, в которой работает целый штат профессионалов в сфере кадрового делопроизводства.

Не придется рисковать своим имуществом

Ни для кого не секрет, что имущество ИП - это его собственное имущество как физического лица. Квартира, автомобиль, бытовая техника и прочее - все это может быть конфисковано, если на ИП выпишут непосильно большой штраф.

А штраф действительно может быть немалым и составлять до 400 000 р. за одного неправильно оформленного сотрудника в штате.

Кроме того, к индивидуальным предпринимателям без сотрудников налоговая относится довольно лояльно. Их не часто навещают госорганы с проверками , ошибки в отчетностях легко исправляются.

Если ИП оформляет договор с аустаффинговой компанией, то юридически он так и остается предпринимателем без сотрудников. На руках у ИП имеется договор с подрядчиком, а потому все кадровые вопросы автоматически уходят от ИП к специалистам аустаффинговой компании.

Аутстаффинг или работа «в черную»?

После всего вышесказанного индивидуальному предпринимателю, наверняка, придет в голову вопрос - а не проще ли работать «в черную», не оформляя людей в штат, а просто выплачивая им зарплату в конверте? Или же нанять сотрудников на неполную ставку , чтобы хотя бы уменьшить себе налоговое бремя?

Давайте взвесим риски:

ИП несет ответственность своим собственным имуществом. В случае выявления нарушений санкции могут быть наложены на квартиру или машину предпринимателя;

Так как ИП зачастую работает с небольшим количеством сотрудников, а бизнес-процессы проще и прозрачнее, чем у крупных компаний, отследить нарушение для налоговой не составит труда;

Работа сотрудников на неполной ставке - это красная тряпка для проверяющих. Такую схему нелегального снижения налогов заметно сразу, а значит госорганы обязательно начнут тщательную проверку ИП, в ходе которой высок риск заработать не один штраф.

Репутация предпринимателя в глазах госорганов складывается из многих факторов, которые связаны между собой. Например, если к ИП есть вопросы со стороны трудинспекции, то и налоговая будет проверять его более скрупулезно.

Испортив свою репутацию в чем-то одном, вы портите весь свой предпринимательский облик, что приводит к более тщательным проверкам со стороны госорганов!

Неоспоримые достоинства аутстаффинга для ИП

Использование аутстаффинга автоматически оптимизирует предпринимательский облик и в разы снижает риски. Не имея сотрудников в штате и не вызывая сомнений в легальности ваших действий, вы подпадаете под более лояльный подход со стороны госорганов в рамках риско-ориентированного подхода.

Аутстаффинг позволяет абсолютно законно работать в качестве ИП без сотрудников, забыв о налоговых и прочих проверках.

Более того, аутстаффинг снимает кадровую нагрузку с вашего бухгалтера и снижает риски ошибок, приводящих к штрафным санкциям.

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Аутстаффинг - это также и финансово-выгодное решение. О том, почему предприниматели на самом деле не переплачивают за кадровую оптимизацию, а получают выгоду, мы рассказывали в этой статье .

Перспектива делегировать часть своих задач и открыть возможности для масштабирования бизнеса кажется весьма заманчивой. И чтобы не нагружать себя при этом кадровыми заботами, обратите свое внимание на аутстаффинг.

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Дорогие читатели, поделитесь своим мнением в комментариях. Что вы думаете - стоит ли индивидуальным предпринимателям брать сотрудников в штат?