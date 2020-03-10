Охрана труда при аутстаффинге: кто ответит за травмы на рабочем месте

Невозможно говорить о легальном, «белом» аутстаффинге, если подрядчик не соблюдает требования охраны труда. Современные реалии требуют не только экономии и оптимизации, но и заботы о здоровье и безопасности сотрудников.

К сожалению, в нашей стране работодателями зачастую скрываются несчастные случаи на производстве, а профессиональные заболевания не регистрируются на ранних стадиях из-за низкого качества медосмотров (или полного их отсутствия) и недостаточной квалификации врачей. Это приводит к дальнейшей инвалидности и нетрудоспособности работников.

Стоит заметить, что в развитых странах начальные стадии профессиональных заболеваний выявляются вовремя благодаря продуманной системе охраны труда. Это позволяет сотруднику заблаговременно сменить вредные условия работы и сохранить здоровье, продолжить работать в «безопасных» отраслях и дальше вносить свой вклад в экономику и производство страны.

Практика показывает...

По статистике, 6 из 10 смертей на производстве — это не несчастные случаи, а естественная смерть (например, инфаркт).

Может показаться, что несоблюдение требований охраны труда здесь не при чем, однако, это двоякая ситуация. С одной стороны, естественная смерть, действительно, может быть вызвана внешними причинами. С другой — несоблюдение требований охраны труда могло повлечь за собой ухудшение здоровья и косвенно спровоцировать смертельный исход. И за это зачастую цепляются проверяющие органы.

В таких ситуациях проверяющие органы предпочитают не разбираться и чаще всего списывают вину на работодателя, основываясь на несоблюдении тех или иных правил охраны труда. Если охрана труда в компании и вовсе отсутствует, то работодателю не избежать серьезных санкций вплоть до остановки деятельности.

В каких нишах не обойтись без охраны труда?

Безопасность труда важна в любой компании вне зависимости от того, занимается ли она производственной деятельностью, строительством, перевозками или же работа не выходит за рамки офисов.

По закону любой работодатель должен соблюдать требования охраны труда. Халатность может привести не только к административной, но даже к уголовной ответственности, не говоря уже о травмах или смертях работников. Компания может быть лишена права вести деятельность на некоторое время или и вовсе ликвидирована.

Наиболее высокорисковыми нишами являются:

— Строительство

— Предприятия общественного питания

— Грузоперевозки и пассажирские перевозки

— Металлургия

— Лесная промышленность

— Вредные и опасные производства

— Пищевое производство

Необходимо помнить, что ответственность несет не только работодатель, но и работник. Например, сотрудники должны правильно применять средства индивидуальной защиты и регулярно проходить медосмотры. Но выполнение этих условий невозможно без создания работодателем соответствующих условий: предоставление средств индивидуальной защиты, проведение инструктажей, организация медосмотров и пр.

Меры ответственности за несоблюдение или нарушение требований охраны труда

К ответственности могут привлекаться как работодатели, так и работники. Юрлица заплатят от 50000 до 80000 рублей штрафа за каждый несчастный случай, должностные лица — от 2000 до 5000 рублей.

Имейте в виду, что проводить СОУТ — это также обязанность работодателя, и штрафы варьируются от 60000 до 80000 рублей для юрлиц, от 15000 до 25000 рублей для должностных лиц.

Если ваши сотрудники были допущены к трудовым обязанностям без прохождения обучения по безопасности, то проверяющие выпишут вам еще штраф: от 60000 до 80000 рублей для юрлиц и от 15000 до 25000 рублей для должностных лиц.

Также к вышеуказанным нарушениям добавляются штрафные санкции по следующим пунктам:

— Допуск работников к трудовым обязанностям без прохождения обязательного медосмотра или психиатрического освидетельствования;

— Отсутствие у работников средств индивидуальной защиты;

— Повторные нарушения требований охраны труда и пр.

Как мы говорили ранее, несоблюдение правил охраны труда зачастую приводит к остановке деятельности компании, так как проверяющие органы не позволяют работать с нарушениями. Это не только потерянная прибыль и испорченная репутация, но и риск полной ликвидации организации.

Почему аутстаффинговая компания обязана соблюдать требования охраны труда?

Ответ простой и логичный: потому что при использовании такого метода кадровой оптимизации как аутстаффинг или предоставление персонала, работодателем является именно аутстаффинговая компания.

Соответственно, есть повод задуматься о честности подрядчика, если вам предлагают отдать все кадровые хлопоты, но ни слова не говорят о соблюдении требований охраны труда. На кого ляжет ответственность при проверке? Кто будет отвечать за травмы сотрудников на рабочем месте? Кто будет виноват в смерти работника?

Мы уже писали о том, как определить мошенника среди аутстаффинговых компаний в этой статье. Ко всему сказанному там мы хотим добавить, что по мере «обеления» рынка кадровой оптимизации вопросы охраны труда представляются уже не просто приятными бонусами, которые может предложить подрядчик, но неотъемлемыми пунктами в сотрудничестве с аутстаффинговой компанией.

Заниматься охраной труда самостоятельно или отдать на аутсорс?

Охрана труда — это целый комплекс мер по обеспечению безопасности для сотрудников. Как минимум десяток министерств, федеральных служб и прочих госорганов регулирует вопросы охраны труда в организациях, обеспечивая управление на федеральном и региональном уровнях. Сюда относятся Министерство труда и социальной защиты, Федеральная служба по труду и занятости, Федеральная инспекция труда, которая контролирует непосредственно исполнение требований законодательства в области охраны труда, и пр.

Согласно законодательству, работодатель обязан обеспечить:

— Безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудований, инструментов на производстве;

— Применение работниками средств индивидуальной защиты (покупка и выдача их сотрудникам — за счет работодателя);

— Условия труда на рабочих местах, определенный законодательством режим труда и отдыха;

— Проведение обучения, противопожарных и прочих инструктажей, тестирования по знаниям охраны труда;

— Проведение СОУТ;

— Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний;

— Социальное страхование работников, проведение медосмотров и психиатрических освидетельствований;

— И пр.

Без специальных знаний в области охраны труда соблюсти все требования и не упустить из вида какой-нибудь важный нюанс достаточно сложно. Ошибки в сфере охраны труда, к сожалению, приводят не только к штрафам, но и к жертвам.

Очевидно, что отдать все хлопоты по охране труда профессиональному подрядчику — разумное решение в данной ситуации. А комплексным подходом к оптимизации всех вопросов, касающихся персонала, станет аутстаффинг.

Обратите внимание, что мы говорим исключительно о законных решениях аутстаффинга, а не о «серых» или «черных» схемах, которые зачастую предлагают недобросовестные подрядчики! В таких незаконных схемах аустаффинговым компаниям невыгодно брать вопросы охраны труда на себя, так как это лишняя ответственность, хлопоты и затраты.

Lexintel работает только «в белую», предлагая своим клиентам легальные кадровые решения. В нашей компании выделено отдельное направление охраны труда и автоматизирован процесс мониторинга основных сегментов (медосмотры, инструктажи, обучение, спецдопуски, индивидуальная защита и пр.) — всего более десятка пунктов, которые отслеживаются по каждому клиенту в нашей информационной системе.

Есть среди наших читателей специалисты по охране труда или те, кто сталкивался с данным вопросом?