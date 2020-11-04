Как аутстаффинг поможет бизнесу на этапе выхода из режима карантина

Из-за продолжительного карантина и последовавшего за ним кризиса многие организации оказались в ситуации, когда жесткая экономия — это чуть ли не единственная возможность выжить и остаться на плаву.

Однако если подготовиться и подойти к вопросу экономии более осознанно, то можно не только снизить расходы, но и оптимизировать бизнес-процессы таким образом, чтобы они работали на вас в долгосрочной перспективе.

В сложившейся ситуации различные кадровые решения становятся как никогда актуальны. Аутстаффинг — это отличная законная возможность снять с себя ответственность за кадровую рутину, переложить ее на подрядчика, и тем самым снизить издержки, легально уменьшить отчисления в бюджет и сфокусироваться на главных бизнес-задачах в это непростое время.

В чем заключается экономия

Мы выделяем 4 основных фактора экономии, которые делают аутстаффинг и другие кадровые решения оптимальным выбором для легкого выхода из кризиса:

1. Налаживание финансовой политики

В первую очередь, кадровая оптимизация (будь то аутстаффинг, аутсорсинг кадрового делопроизводства, аугментинг или другие решения) позволяет полностью пересмотреть финансовую политику компании, касающуюся персонала.

Первичный аудит, с которого всегда начинается сотрудничество с аутстаффинговой компанией, сразу выявит «тонкие места», в которых происходят утечки бюджета и излишние расходы.

Старые решения уже не работают — мир меняется, и победителями из кризиса выйдут только те, кто смогли быть гибкими и не побоялись изменить старые схемы работы, выстроив новые, релевантные сложившейся в мире ситуации.

Именно поэтому сегодняшний день — идеальный момент для того, чтобы пересмотреть финансовую и кадровую политику компании.

2. Снижение издержек

Передача кадровых функций подрядчику значительно снижает издержки. О неочевидных затратах, которые несет организация при содержании сотрудников в штате, мы уже рассказывали в этой статье.

При передаче кадровых вопросов аутстаффинговой компании, вы передаете и издержки, связанные с персоналом. Таким образом, значительная часть финансовой нагрузки переходит к подрядчику.

В чем подвох? Его нет. Все дело в том, что аутстаффинговая компания имеет возможность нести все издержки благодаря «масштабам производства», в то время как небольшая фирма ощущает на себе тяжесть ведения каждого сотрудника в штате особенно остро.

3. Уменьшение отчислений в бюджет

Кадровая оптимизация позволяет абсолютно легально снизить налоговую базу компании. В зависимости от выбранного кадрового решения, работодатель получает возможность, например, перейти на более выгодную систему налогообложения.

Кроме того, сотрудничество с аустаффинговой компанией — это наличие собственного помощника в лице подрядчика, который всегда проконсультирует по налоговым и кадровым вопросам, сориентирует по возможностям экономии и поможет воспользоваться налоговыми бонусами. Например, в этой статье мы писали о том, как можно возместить расходы на охрану труда за счет страховых взносов.

4. Снижение риска штрафов

Неправильно оформленный сотрудник влечет за собой крупные штрафы и санкции, а иностранные сотрудники и вовсе могут стать причиной приостановки деятельности компании, если проверяющие органы обнаружат ошибки в оформлении и содержании таких работников.

Грамотное ведение кадровых вопросов профессионалами гарантирует безопасность и легальность, позволяет заведомо избежать штрафов. Исключаются любые кадровые ошибки, а проверки государственными органами больше не кажутся такими страшными.

Не смотря на то, что Правительство РФ идет навстречу предпринимательству в период пандемии, практика показывает, что на деле многие работодатели сейчас сталкиваются с более ожесточенными проверками, чем когда-либо.

Увы, но кадровые ошибки, умышленно или по незнанию совершенные во время карантина, сейчас начнут активно всплывать на поверхность. Мы рекомендуем подготовиться и заблаговременно провести кадровый аудит, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Выводы

Еще несколько месяцев назад казалось, что весь мир находится в режиме чрезвычайной ситуации, а потому во время карантина бизнес выживал как мог. Незаконно уволенные сотрудники, снижение зарплат, резкий переход в онлайн, новые схемы работы, которые приходилось внедрять стихийно — все это не могло не оставить след на состоянии российского бизнеса.

В данный момент как никогда важно привести кадры и финансы в порядок, подготовиться к легкому и продуктивному выходу из кризисной ситуации.