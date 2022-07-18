Как трудоустроить сотрудника из Китая в 2022 году

Сместился фокус внимания: большим спросом российский рынок труда стал пользоваться у работников из таких стран, как Китай, Индия, Вьетнам.

Мы готовим серию статей о том, как упростить оформление иностранных работников из вышеназванных стран. В этом материале расскажем об особенностях трудоустройства работников из Китая.

Какие должности популярны в РФ среди граждан Китая

Наиболее распространенные должности, на которые трудоустраиваются граждане Китая, — это повара и шеф-повара, медицинские работники, инженеры.

Например, в Москве пользуются популярностью восточные рестораны, предлагающие традиционную китайскую и кантонскую кулинарию, а также центры китайской народной медицины с такими услугами как иглоукалывание и лечение травами.

Львиную долю рынка в том числе занимают организации, наладившие поставки товаров из Китая в Россию, занимающиеся ввозом и обслуживанием различного технического оборудования. Все эти организации остро нуждаются в привлечении иностранных работников из Китая.

Квотируемые и неквотируемые должности: что нужно знать

Для трудоустройства иностранного гражданина из страны, с которой у России установлен визовый режим, работодателю необходимо получить квоту на привлечение иностранной рабочей силы.

Квота — это лимит допустимого ежегодного привлечения иностранных работников в тех или иных сферах деятельности и должностях. Устанавливается такое ограничение для того, чтобы урегулировать количество иностранных работников и работников-россиян на рынке труда.

Специальности, по которым необходимо получать квоту, называются квотируемыми.

Например, привлечение поваров-граждан Китая в рестораны требует оформления квот, что является достаточно долгим и трудоемким процессом.

Получение квоты обычно занимает около одного года, поэтому специалисты рекомендуют подавать пакет документов заблаговременно.

Однако существует список неквотируемых должностей, то есть таких, по которым получать квоту не требуется. Министерство труда и защиты населения Российской Федерации ежегодно утверждает перечень таких профессий, чтобы стимулировать приток иностранных специалистов в определенных сферах.

Таким образом, многие профессии, на которые трудоустраиваются граждане Китая в России не требуют получения квоты. На такие должности работодатель может трудоустроить гражданина Китая гораздо проще и быстрее.

Нужно иметь в виду, что если деятельность компании имеет узкую направленность, то список неквотируемых должностей не всегда сможет покрыть все нужды бизнеса в работниках. Тогда получать квоты в нужном количестве все-таки придется, чего многие работодатели не могут добиться годами.

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Общий порядок действий для трудоустройства сотрудника из Китая

Легально оформить иностранного сотрудника из Китая в компании можно двумя способами: к себе в штат или на аутстаффинговую компанию. Рассмотрим первый вариант.

При трудоустройстве иностранного сотрудника в штат компании работодателю необходимо выполнить следующие действия:

Разместить вакансии на портале Центра занятости населения; Подать заявление на получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников (на основании полученной квоты или без нее); Подать заявление на выдачу разрешения на работу для иностранного гражданина; Подать документы для оформления приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина; На основании приглашения от работодателя иностранный гражданин получает визу для въезда в РФ в стране своего постоянного проживания или гражданской принадлежности. Получить разрешение на работу и предоставить в МВД справки об отсутствии у иностранного гражданина заболеваний, опасных для населения (в течение 30 дней с даты въезда) и сертификата, подтверждающего знание русского языка, истории и основ законодательства России; Подать уведомление в МВД о заключении трудового договора с иностранным гражданином; Продлить визу на срок действия разрешения на работу.

Обратите внимание, что компания может легально заключить с иностранным гражданином трудовой договор и уведомить об этом УВМ ГУ МВД только после фактического получения разрешения на работу.

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