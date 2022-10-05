Нужно ли перезаключать ТД, если иностранный сотрудник получил гражданство России

Однако чиновники поясняют, что получение гражданства РФ не является основанием для прекращения текущего трудового договора.

Что необходимо сделать, если иностранный сотрудник стал гражданином РФ

Расторгать текущий договор не нужно, для этого нет оснований. Достаточно внести изменения, оформив соглашение к трудовому договору.

Составьте соглашение к договору в связи с получением сотрудником гражданства РФ. Исключите пункты, регулирующие трудовую деятельность сотрудника на основании патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство. Добавьте пункт, в котором указано, что сотрудник подлежит обязательному пенсионному и медицинскому страхованию (то есть добавьте то, что полагается гражданам РФ). Измените реквизиты работника в соответствии с новыми персональными данными.

Уведомлять МВД о внесении изменений в договор не требуется.