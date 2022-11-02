Как трудоустроить иностранного студента

Студент, учащийся на очном отделении, имеет право работать без разрешения на работу, но есть ограничение: трудовая деятельность может осуществляться только в свободное от учебы время, что прописывается работодателем в трудовом договоре.

Для компаний, трудоустраивающих иностранных студентов, процесс выглядит следующим образом:

Проверить наличие и сроки действия всех документов: паспорта иностранного студента, его миграционной карты, регистрации, визы (если требуется), полиса ДМС или ОМС. Также проверить документы, подтверждающие обучение иностранца в вузе на очном отделении; Заключить трудовой договор на неопределенный срок (срочный можно заключать только при наличии оснований, описанных в ст. 59 ТК). Обязательно указывайте в договоре данные полиса ДМС; Подать уведомление о заключении трудового договора в МВД в течение 3 рабочих дней.

Имейте в виду, что работодатель должен регулярно проверять, остается ли иностранный гражданин студентом, не был ли он отчислен!

Для этого запрашивайте справку из учебного заведения. Также рекомендуем прикладывать в личное дело при заключении ТД документы, подтверждающие обучение иностранца в вузе.

Специалисты Lexintel ежемесячно отслеживают и проверяют все необходимые документы на иностранных работников, трудоустроенных в компаниях наших клиентов. Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь в трудоустройстве иностранных сотрудников, обращайтесь в наш миграционный отдел по телефону +7 (495) 266-44-58.