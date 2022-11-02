Прием на работу иностранца

Как трудоустроить иностранного студента

С 2020 года порядок найма студентов из-за рубежа значительно упростился. Таких сотрудников принимают на работу без необходимости оформлять разрешение на работу, разрешение на привлечение ИРС и т. д.

Версия для печати
Как трудоустроить иностранного студента
Иллюстрация: Good Free Photos/unsplash

Студент, учащийся на очном отделении, имеет право работать без разрешения на работу, но есть ограничение: трудовая деятельность может осуществляться только в свободное от учебы время, что прописывается работодателем в трудовом договоре.

Для компаний, трудоустраивающих иностранных студентов, процесс выглядит следующим образом:

  1. Проверить наличие и сроки действия всех документов: паспорта иностранного студента, его миграционной карты, регистрации, визы (если требуется), полиса ДМС или ОМС. Также проверить документы, подтверждающие обучение иностранца в вузе на очном отделении;
  2. Заключить трудовой договор на неопределенный срок (срочный можно заключать только при наличии оснований, описанных в ст. 59 ТК). Обязательно указывайте в договоре данные полиса ДМС;
  3. Подать уведомление о заключении трудового договора в МВД в течение 3 рабочих дней.

Имейте в виду, что работодатель должен регулярно проверять, остается ли иностранный гражданин студентом, не был ли он отчислен!

Для этого запрашивайте справку из учебного заведения. Также рекомендуем прикладывать в личное дело при заключении ТД документы, подтверждающие обучение иностранца в вузе.

Специалисты Lexintel ежемесячно отслеживают и проверяют все необходимые документы на иностранных работников, трудоустроенных в компаниях наших клиентов. Если у вас остались вопросы или вам нужна помощь в трудоустройстве иностранных сотрудников, обращайтесь в наш миграционный отдел по телефону +7 (495) 266-44-58. 

 

Lexintel
Lexintel
Думайте о бизнесе, а персонал мы возьмём на себя!

Психология для бухгалтера

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

В данной публикации обсудим и разберём примеры манипуляции, которая так популярна, она называется «Невежество». Продолжаем обсуждение манипуляций по книге Никиты Непряхина «Я манипулирую тобой: методы противодействия скрытому влиянию».

Знаете ли вы самые 13 опасных манипуляций!? Или ещё одна история о невежестве

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в октябре. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в октябре 2022 + чек-лист по письмам, которые надо прочитать
Читать еще