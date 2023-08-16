Чем ВКС выгоднее обычного иностранца. Условия и порядок привлечения высококвалифицированного специалиста к работе

Если выполнение той или иной задачи требует от работника наличия определенных знаний и квалификации, на помощь работодателю могут прийти высококвалифицированные иностранные специалисты. Разберем, чем такие работники выгоднее обычных иностранных сотрудников, какие существуют условия и порядок привлечения их к работе.

Кто такие ВКС

Высококвалифицированные специалисты (ВКС) — это иностранные граждане, которые отвечают сразу двум условиям (п. 1 ст. 13.2 закона № 115-ФЗ от 25.07.2002):

Наличие опыта работы, навыков или достижений в конкретной сфере деятельности; Заработная плата не менее установленного законом размера.

Статус ВКС иностранец получает через работодателя: после успешного проведения переговоров с кандидатом компания обращается в органы МВД для оформления статуса высококвалифицированного специалиста своему будущему иностранному сотруднику.

Кроме того, иностранный гражданин может самостоятельно заявить о себе как о ВКС. Это не дает ему сразу официальный статус ВКС, но позволяет упростить трудоустройство в России: информация о таком специалисте размещается на сайте МВД в разделе, где работодатели ищут высококвалифицированных сотрудников на свои вакансии.

Для органов МВД основным условием признания иностранца высококвалифицированным специалистом является выплата ему заработной платы, минимальный размер которой установлен законом № 115-ФЗ. Конкретные суммы мы привели ниже.

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Требования к минимальному размеру зарплаты ВКС в 2023 году

1. 58 500 руб. за один календарный месяц:

Для ВКС, являющихся резидентами технико-внедренческой особой экономической зоны, кроме ИП.

2. 83 500 руб. за один календарный месяц для ВКС, являющихся:

Научными работниками и преподавателями в вузах, имеющих государственную аккредитацию, в государственных академиях или их региональных отделениях, в научно-исследовательских и государственных научных центрах.

Резидентами промышленно-производственных туристико-рекреационных, портовых особых экономических зон, приглашенными IT-компаниями, имеющими государственную аккредитацию.

Иностранцами, приглашенными организациями, осуществляющими деятельность в Крыму и Севастополе.

3. 1 000 000 руб. за год (365 календарных дней):

Для медицинских, педагогических и научных работников, приглашенных для работы на территории международного медицинского кластера.

4. Без требований к минимальному размеру зарплаты для иностранцев:

Участвующих в реализации проекта Сколково.

Участвующих в реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного научно-технологического центра.

Привлеченных к работе юридическими лицами, осуществляющими деятельность по приоритетным направлениям развития территории Сириус.

5. 167 000 руб. за один календарный месяц:

Для всех остальных ВКС. Но с 1 марта 2024 года для указанной категории ВКС требование к минимальному размеру зарплаты изменится: минимум 750 000 руб. за квартал вместо нынешних 167 000 руб. ежемесячно.

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Чем ВКС отличаются от обычного иностранного работника

Основное отличие ВКС от обычного работника-иностранца заключается в уровне его квалификации и размере заработной платы.

Оценку компетентности иностранца работодатель осуществляет самостоятельно — опираясь на документы, подтверждающие наличие профессиональных знаний, отзывы предыдущих работодателей, наличие профессиональных наград и пр.

Кроме того, отличие ВКС от обычных иностранных работников заключается в особом порядке расчета и уплаты за них налога и страховых взносов, а также в порядке их привлечения к работе.

Преимущества ВКС перед другими иностранными работниками

Привлечение к работе не просто сотрудника из-за рубежа, а именно высококвалифицированного иностранного специалиста имеет ряд выгод как для самого сотрудника, так и для работодателя.

Многие российские компании делают выбор в пользу оформления ВКС и вот почему:

Не нужно получать разрешение для привлечения к работе иностранных граждан;

Нет необходимости оформлять квоты. Для ВКС не требуются квоты на выдачу приглашения на въезд и разрешений на работу;

ВКС не учитываются при соблюдении работодателем ограничений по допустимой доле иностранцев в организации;

Возможна работа в нескольких регионах, если работодатель имеет официально зарегистрированные в ФНС обособленные подразделения в данных регионах;

Возможность направления в командировки при разъездном характере работы, отраженном в договоре;

НДФЛ по ставке 13% независимо от времени пребывания ВКС в РФ.

Привлекателен этот статус и для самих иностранцев:

Разрешение на работу выдается на срок действия трудового или гражданско-правового договора, но не более чем на 3 года. И может продлеваться неограниченное число раз;

Льготный порядок получения вида на жительство для такого иностранца, минуя стадию оформления РВП;

В РФ можно проживать вместе с членами семьи, которые тоже будут иметь право на получение вида на жительство;

При расторжении договора у ВКС есть 30 дней на поиск новой работы без необходимости выезда из РФ.

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Кто и при каких условиях может привлечь ВКС к работе

Чтобы иметь возможность привлечь к работе иностранного высококвалифицированного специалиста, работодатель или заказчик не должен иметь действующего запрета на привлечение к работе ВКС, а также неисполненных постановлений о назначении административного наказания за нарушение режима пребывания и проживания иностранных граждан в РФ.

Если эти условия соблюдены, то привлечь высококвалифицированного иностранного сотрудника к работе в РФ могут:

Российские коммерческие компании.

Российские научные организации.

Профессиональные образовательные организации и вузы, кроме духовных образовательных организаций.

Учреждения здравоохранения.

Иные организации, осуществляющие научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания и подготовку кадров в связи с приоритетными направлениями развития науки, технологии, техники РФ при наличии госаккредитации.

Филиалы и представительства иностранных компаний, аккредитованных на территории РФ.

Физкультурно-спортивные организации, не относящиеся к коммерческим компаниям, но осуществляющие деятельность на территории РФ.

Запрещено привлекать к работе ВКС:

в религиозной сфере;

к обслуживанию покупателей в сфере розничной торговли товарами народного потребления;

на должности главбуха и иных лиц, занимающихся ведением бухучета;

на определенные объекты, связанные с обеспечением безопасности РФ.

Как привлечь к работе высококвалифицированного специалиста

Порядок привлечения ВКС к работе состоит из следующих этапов:

Шаг 1. Заключение договора с ВКС

Если переговоры прошли успешно, с высококвалифицированным иностранным специалистом заключается трудовой или гражданско-правовой договор.

В договор обязательно нужно включить условие о том, что он вступает в силу с момента получения работником разрешения на работу. Кроме этого, в нем должны быть указаны должность, заработная плата работника, а также пункт об обеспечении ВКС и членов его семьи (иностранных граждан) добровольным медицинским страхованием — полис ДМС является обязательным для иностранного ВКС и его семьи в России.

После подписания договора в течение 3 рабочих дней работодателю нужно уведомить об этом МВД. Делается это с помощью специального уведомления, форма которого утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Шаг 2. Оформление разрешения на работу и приглашения на въезд в РФ

Сначала необходимо оплатить госпошлины: 3 500 руб. за оформление разрешения на работу и 800 рублей за оформление приглашения на въезд в РФ.

Затем потребуется направить в территориальный орган по вопросам миграции МВД России следующий пакет документов:

Ходатайство о привлечении ВКС.

Форма этого документа утверждена постановлением Правительства от 30.06.2010 № 487, а требования к его заполнению —административным регламентом, утв. приказом МВД от 26.06.2017 № 410.

Трудовой или гражданско-правовой договор, заключенный с ВКС.

Нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность ВКС.

Письменное обязательство работодателя компенсировать все расходы, связанные с выдворением или депортацией ВКС за пределы РФ.

Квитанции, подтверждающие оплату госпошлин.

Шаг 3. Получение готового разрешения на работу

Этот документ ВКС должен получить лично в территориальном подразделении МВД при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Срок рассмотрения пакета документов для оформления разрешения на работу и приглашения на въезд в РФ по высококвалифицированному специалисту – не более 14 рабочих дней с даты подачи документов в органы МВД.

Как уже было сказано выше, разрешение выдается на срок действия договора, но не более чем на три года. Его можно неоднократно продлевать в течение всего срока действия договора.

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