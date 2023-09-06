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Миграционный учет

Изменения в миграционном учете с октября 2023

Прибывший в Россию иностранный гражданин уже с конца октября 2023 года самостоятельно сможет встать на миграционный учет в МВД. Ему не придется зависеть от стороны, которая его принимает. Нужно будет просто завести аккаунт на Госуслугах. Президент подписал закон от 28.04.2023 № 156-ФЗ об изменениях в миграционном учете.
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Изменения в миграционном учете с октября 2023
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Миграционный учет иностранного гражданина при въезде в Россию: действующие правила

После въезда иностранного гражданина в Россию, необходимо уведомить МВД о месте его пребывания, то есть поставить на миграционный учет. Сейчас это обязанность принимающей стороны

Такой стороной может быть, например:

  • работодатель, который обеспечивает своими или арендует места для проживания иностранных работников;

  • гостиница, отель, хостел, санаторий или дом отдыха;

  • физическое лицо — владелец квартиры или другого помещения, в котором намерен разместиться иностранец.

Подтверждением постановки на миграционный учет является отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина.

Подать уведомление лично иностранный гражданин может только в том случае, если у него в России есть свое жилье: квартира или дом. Приняв решение жить в собственном жилье, иностранец регистрируется самостоятельно.

Иностранного гражданина необходимо зарегистрировать именно по месту фактического пребывания, то есть там, где он будет жить.

Нельзя зарегистрировать иностранного гражданина на территории компании. Исключением являются лишь те организации, у которых предусмотрены условия для проживания. 

Это значит, что можно зарегистрировать иностранца в общежитии или другом жилье, состоящем на балансе компании. Но зарегистрировать прибывшего из другого государства гражданина в своем офисе, который относится к коммерческим помещениям, не получится.

Если работодатель решил поселить иностранного сотрудника в гостинице, постановкой на миграционный учет будет заниматься гостиница.

Что изменится в миграционном учете с октября 2023 года

В начале года был подготовлен и подписан закон, который вносит поправки в действующий закон о миграционном учете от 18.07.2006 № 109-ФЗ. Новые правила частично перекладывают обязанность по оформлению миграционного учета на самого прибывшего иностранного гражданина. Список тех случаев, когда гражданин из другого государства самостоятельно может подать уведомление о прибытии в Россию, увеличен.

С октября 2023 года можно будет зарегистрироваться лично

  • Через портал Госуслуг, если собственник квартиры, в которой собирается проживать иностранец — гражданин РФ и имеет регистрацию на портале. Самому иностранцу тоже понадобятся Госуслуги и согласие от владельца жилого помещения, которое также можно оформить электронно;

  • По приезду из визовой страны, если иностранец намерен жить в России именно в том помещении, которое указано в приглашении для получения визы;

  • Явившись самостоятельно в МВД или зарегистрироваться через портал Госуслуг, если между иностранцем и тем, кто его принимает в России подписан договор аренды (найма) жилого помещения. Копию договора нужно обязательно приложить к комплекту документов.

Если решено подать уведомление через личный кабинет на Госуслугах, иностранный гражданин должен приложить к электронному уведомлению о прибытии следующие документы:

  1. Копию документов, удостоверяющих личность. Они понадобятся для самого иностранца и для его детей, не достигших 18-летнего возраста, если они тоже остаются в России;

  2. Копии документов, переведенных на русский язык, которые подтверждают родственные отношения;

  3. Копию документа, подтверждающего, что жилье, в котором будет проживать иностранный гражданин, находится в собственности у принимающей стороны;

  4. Копии миграционных карт.

Такие изменения в миграционном учете нацелены на то, чтобы иностранец мог самостоятельно проконтролировать оформление документов и встать на учет по адресу фактического проживания, а также не зависеть в этом вопросе от принимающей стороны.

Имейте в виду, что изменения вступят в силу только 26.10.2023. А до тех пор руководствуйтесь теми правилами, которые действуют сейчас.

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Комментарии

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