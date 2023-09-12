Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году. Основные изменения
Взносы за работников-иностранцев в 2023 году необходимо платить по новым правилам и тарифам. В числе основных изменений, вступивших в силу в 2023 году, можно отметить следующие:
Введен единый тариф по всем страховым взносам — 30%.
Ранее отчисления на страхование производились по отдельным тарифам: 22% — пенсионное страхование, 5,1% — медицинское, 2,9% — социальное.
Взносы за всех иностранцев: постоянно и временно проживающих и пребывающих на территории РФ, кроме ВКС и отдельных категорий иностранцев, оплачиваются по всем видам страхования — по общему тарифу.
До 2023 года доходы иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, не облагались взносами на медицинское страхование.
Взносы на страхование иностранных работников перечисляются не на отдельные КБК, а на единый.
До 2023 года взносы перечислялись на разные КБК, отдельно на пенсионное, медицинское и социальное страхование.
Страховые взносы перечисляются в бюджет через единый налоговый счет – в рамках единого налогового платежа.
До 2023 года взносы перечислялись отдельными платежками на разные КБК. В 2023 году взносы можно платить на единый КБК ЕНС — 182 01 06 12 01 01 0000 510.
Если организация или ИП в 2023 году вместо сдачи уведомлений об исчисленных налогах решили уплачивать обязательные платежи, в том числе и страховые взносы, платежками на отдельные КБК, то код по взносам нужно указывать следующий — 182 1 02 01000 01 1000 160.
Вместо ПФР и ФСС создан новый фонд — СФР.
С 2023 года функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования взял на себя Социальный фонд России. ПФР и ФСС с 2023 года были упразднены.
С 2023 года обязанность уплачивать взносы по всем видам страхования, кроме отчислений на травматизм, распространяется на доходы по договорам ГПХ.
До 2023 года взносы на доходы внештатных специалистов, привлеченных к сотрудничеству по договору ГПХ, начислялись только на пенсионное и медицинское страхование. Отчислений на ВНиМ по таким исполнителям делать было не нужно. С 2023 года на доходы, выплаченные в рамках договоров ГПХ, нужно начислять взносы по единому тарифу — 30%. Отчисления на травматизм по-прежнему делаются только, если обязанность их уплаты зафиксирована в договоре.
Таким образом, в 2023 году взносы на страхование уплачиваются за всех иностранцев, постоянно и временно пребывающих и проживающих на территории РФ, кроме ВКС, по общей ставке 30%. Взносы перечисляются в СФР через ЕНС.
Рассмотрим особенности начисления взносов на доходы иностранцев в зависимости от их статуса.
Страховые взносы за временно пребывающих на территории РФ иностранцев, кроме ВКС
Взносы за временно пребывающих на территории РФ иностранцев начисляются в общем порядке и по стандартным тарифам, применяемым к гражданам РФ:
30% — по доходу, не превышающему предельную величину базы для исчисления страховых взносов (1 917 000 руб.).
15,1% — с доходов свыше 1 917 000 руб.
Исключение составляют высококвалифицированные специалисты, о которых будет рассказано ниже, и работники, которые трудятся на территории РФ в соответствии со ст. 13.5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Организации и ИП, являющиеся субъектами МСП, могут применять пониженную ставку 15% к доходам работников-иностранцев, превышающих МРОТ.
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Страховые взносы за постоянно и временно проживающих на территории РФ иностранцев
Иностранные работники, постоянно или временно проживающие на территории РФ, подлежат страхованию в том же порядке, что и граждане РФ. За них налоговый агент обязан перечислять в бюджет следующие виды страховых взносов:
На пенсионное страхование;
На медицинское страхование;
На социальное страхование по ВНиМ;
На социальное страхование по травматизму.
Напомним, что статус временно проживающего на территории РФ иностранец приобретает после получения разрешения на временное проживание (РВП), а постоянно проживающего — после получения вида на жительство (ВНЖ).
Взносы на ОПС, ОМС и на ВНиМ не нужно начислять на доходы работников иностранцев, которые трудятся в РФ в соответствии со ст. 13.5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ. По таким работникам взносы необходимо уплачивать только на травматизм.
Страховые взносы за высококвалифицированных специалистов
Порядок начисления страховых взносов на выплаты высококвалифицированным специалистам зависит от их статуса:
Постоянно и временно проживающие на территории РФ ВКС.
Страховые взносы с выплат указанным специалистам начисляются по всем видам страхования, в общем порядке и по единой ставке – 30%.
Работодатели высококвалифицированных специалистов, имеющих право на применение сниженной ставки, уплачивают взносы за таких работников по ставке 15% с дохода свыше МРОТ.
Временно пребывающие на территории РФ ВКС, не являющиеся гражданами стран ЕАЭС.
С выплат таким работникам взносы начисляются только на травматизм. Отчисления на пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай ВНиМ делать не нужно.
Временно пребывающие на территории РФ ВКС-граждане стран ЕАЭС.
Доходы таких специалистов облагаются взносами так же, как и доходы россиян — по ставке 30%.
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Тарифы по страховым взносам в 2023 году
Тариф по взносам на страхование с 2023 года единый — 30%.
Взносы по данному тарифу начисляются на доходы иностранцев до превышения им предельные базы. В 2023 году ее размер составляет 1 917 000 руб.
Соответственно, до превышения указанного лимита взносы с доходов иностранцев считаются по ставке 30%, а после превышения — по ставке 15,1%. Доход считается отдельно по каждому сотруднику нарастающим итогом с начала года.
Если налоговый агент имеет право на применение пониженной ставки по взносам, то она распространяется, в том числе и на взносы за работников-иностранцев.
Пониженную ставку в размере 15% с доходов свыше МРОТ могут применять работодатели, являющиеся субъектами МСП и числящиеся в соответствующем реестре.
Размер МРОТ в 2023 году составляет 16 242 руб. С доходов иностранных работников, превышающих указанную величину, взносы нужно начислять по ставке 15%.
Тариф взноса на страхование по травматизму зависит от класса профессионального риска работодателя. Он определяется по основному виду деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5%.
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