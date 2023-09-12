Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Lexintel
Lexintel
Страховые взносы

Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году

В 2023 году существенно изменился порядок начисления и оплаты страховых взносов за иностранных работников. Разберем, по каким тарифам в текущем году уплачиваются страховые взносы за работников-иностранцев, необходимо ли делать отчисления на страхование за временно пребывающих на территории РФ ВКС, и на какие доходы следует начислять взносы.
28
Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Страховые взносы за иностранных работников в 2023 году. Основные изменения

Взносы за работников-иностранцев в 2023 году необходимо платить по новым правилам и тарифам. В числе основных изменений, вступивших в силу в 2023 году, можно отметить следующие:

  • Введен единый тариф по всем страховым взносам — 30%.

Ранее отчисления на страхование производились по отдельным тарифам: 22% — пенсионное страхование, 5,1% — медицинское, 2,9% — социальное.

  • Взносы за всех иностранцев: постоянно и временно проживающих и пребывающих на территории РФ, кроме ВКС и отдельных категорий иностранцев, оплачиваются по всем видам страхования — по общему тарифу.

До 2023 года доходы иностранцев, временно пребывающих на территории РФ, не облагались взносами на медицинское страхование.

  • Взносы на страхование иностранных работников перечисляются не на отдельные КБК, а на единый.

До 2023 года взносы перечислялись на разные КБК, отдельно на пенсионное, медицинское и социальное страхование.

  • Страховые взносы перечисляются в бюджет через единый налоговый счет – в рамках единого налогового платежа.

До 2023 года взносы перечислялись отдельными платежками на разные КБК. В 2023 году взносы можно платить на единый КБК ЕНС — 182 01 06 12 01 01 0000 510.

Если организация или ИП в 2023 году вместо сдачи уведомлений об исчисленных налогах решили уплачивать обязательные платежи, в том числе и страховые взносы, платежками на отдельные КБК, то код по взносам нужно указывать следующий — 182 1 02 01000 01 1000 160.

  • Вместо ПФР и ФСС создан новый фонд — СФР.

С 2023 года функции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования взял на себя Социальный фонд России. ПФР и ФСС с 2023 года были упразднены.

  • С 2023 года обязанность уплачивать взносы по всем видам страхования, кроме отчислений на травматизм, распространяется на доходы по договорам ГПХ.

До 2023 года взносы на доходы внештатных специалистов, привлеченных к сотрудничеству по договору ГПХ, начислялись только на пенсионное и медицинское страхование. Отчислений на ВНиМ по таким исполнителям делать было не нужно. С 2023 года на доходы, выплаченные в рамках договоров ГПХ, нужно начислять взносы по единому тарифу — 30%. Отчисления на травматизм по-прежнему делаются только, если обязанность их уплаты зафиксирована в договоре.

Таким образом, в 2023 году взносы на страхование уплачиваются за всех иностранцев, постоянно и временно пребывающих и проживающих на территории РФ, кроме ВКС, по общей ставке 30%. Взносы перечисляются в СФР через ЕНС. 

Рассмотрим особенности начисления взносов на доходы иностранцев в зависимости от их статуса.

Страховые взносы за временно пребывающих на территории РФ иностранцев, кроме ВКС

Взносы за временно пребывающих на территории РФ иностранцев начисляются в общем порядке и по стандартным тарифам, применяемым к гражданам РФ:

  • 30% — по доходу, не превышающему предельную величину базы для исчисления страховых взносов (1 917 000 руб.).

  • 15,1% — с доходов свыше 1 917 000 руб.

Исключение составляют высококвалифицированные специалисты, о которых будет рассказано ниже, и работники, которые трудятся на территории РФ в соответствии со ст. 13.5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

Организации и ИП, являющиеся субъектами МСП, могут применять пониженную ставку 15% к доходам работников-иностранцев, превышающих МРОТ.

Решить проблемы с легальным оформлением нерезидентов, с получением разрешений на работу и патентов для трудоустройства граждан ближнего зарубежья и визовых стран помогут специалисты миграционного отдела Lexintel.  

Страховые взносы за постоянно и временно проживающих на территории РФ иностранцев 

Иностранные работники, постоянно или временно проживающие на территории РФ, подлежат страхованию в том же порядке, что и граждане РФ. За них налоговый агент обязан перечислять в бюджет следующие виды страховых взносов:

  • На пенсионное страхование;

  • На медицинское страхование;

  • На социальное страхование по ВНиМ;

  • На социальное страхование по травматизму.

Напомним, что статус временно проживающего на территории РФ иностранец приобретает после получения разрешения на временное проживание (РВП), а постоянно проживающего — после получения вида на жительство (ВНЖ).

Взносы на ОПС, ОМС и на ВНиМ не нужно начислять на доходы работников иностранцев, которые трудятся в РФ в соответствии со ст. 13.5 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ. По таким работникам взносы необходимо уплачивать только на травматизм.

Страховые взносы за высококвалифицированных специалистов

Порядок начисления страховых взносов на выплаты высококвалифицированным специалистам зависит от их статуса:

  • Постоянно и временно проживающие на территории РФ ВКС.

Страховые взносы с выплат указанным специалистам начисляются по всем видам страхования, в общем порядке и по единой ставке – 30%. 

Работодатели высококвалифицированных специалистов, имеющих право на применение сниженной ставки, уплачивают взносы за таких работников по ставке 15% с дохода свыше МРОТ.

  • Временно пребывающие на территории РФ ВКС, не являющиеся гражданами стран ЕАЭС.

С выплат таким работникам взносы начисляются только на травматизм. Отчисления на пенсионное, медицинское и социальное страхование на случай ВНиМ делать не нужно. 

  • Временно пребывающие на территории РФ ВКС-граждане стран ЕАЭС.

Доходы таких специалистов облагаются взносами так же, как и доходы россиян — по ставке 30%.

Наша компания оказывает полный спектр услуг по привлечению к работе высококвалифицированных иностранных специалистов: от консультаций по процедуре оформления на работу ВКС до подготовки всех необходимых для этого документов. 

Тарифы по страховым взносам в 2023 году

Тариф по взносам на страхование с 2023 года единый — 30%. 

Взносы по данному тарифу начисляются на доходы иностранцев до превышения им предельные базы. В 2023 году ее размер составляет 1 917 000 руб. 

Соответственно, до превышения указанного лимита взносы с доходов иностранцев считаются по ставке 30%, а после превышения — по ставке 15,1%.  Доход считается отдельно по каждому сотруднику нарастающим итогом с начала года.

Если налоговый агент имеет право на применение пониженной ставки по взносам, то она распространяется, в том числе и на взносы за работников-иностранцев.

Пониженную ставку в размере 15% с доходов свыше МРОТ могут применять работодатели, являющиеся субъектами МСП и числящиеся в соответствующем реестре.

Размер МРОТ в 2023 году составляет 16 242 руб. С доходов иностранных работников, превышающих указанную величину, взносы нужно начислять по ставке 15%.

Тариф взноса на страхование по травматизму зависит от класса профессионального риска работодателя. Он определяется по основному виду деятельности и варьируется от 0,2% до 8,5%.

Оформление разрешения на работу высококвалифицированному специалисту (ВКС)

Запишитесь на консультацию профессионалов

Я ознакомлен с условиями пользовательского соглашения, даю согласие на обработку персональных данных и принимаю условия оферты

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8KQuo4

Lexintel

Lexintel

Думайте о бизнесе, а персонал мы возьмём на себя!

5089 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип mizeri
    mizeri
    Бухгалтеры

    На Клерк.Конференции выступает спикер Людмила Архипкина (ФСБУ Аренда: работа на примерах). Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!

    На примерах лектор разбирает самый сложный бухгалтерский стандарт. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции, а главный редактор «Клерка» (это я) будет вести для вас репортаж с мероприятия здесь, в блоге Трибуны.

    На Клерк.Конференции выступает спикер Людмила Архипкина (ФСБУ Аренда: работа на примерах). Присоединяйтесь к нам в онлайн-трансляции!
    2
    128
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Расчетный счет

    Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?

    Если к публикации нет 💡, то есть ссылки на первоисточник, то в тексте выложено моё мнение по теме. Вот и сегодня мы поговорим о том, на основе каких критериев можно выбирать банк для открытия счета.

    Идём открывать расчетный счёт. Как выбрать банк?
    23
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Медицина

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?

    Парачего?... Парасомнии — нежелательные поведенческие эпизоды при засыпании, во сне или при пробуждении. К ним относятся ночные кошмары и страхи, сомнабулизм и другие. Подробнее о них рассказывает невролог DocMed Елена Кислова.

    Лунатизм, ночные кошмары и другие парасомнии. Что тревожит бухгалтера?
    18
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    «Черное зеркало» по-русски, а также возможность продажи фондов FinEx

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: Райффайзен придумал себе новое имя на случай «ухода из семьи», белорусские паспорта запретили выдавать за рубежом, Илон Маск уже готов превращать X/Twitter в крипто-кошелек, а основателя турецкой скам-криптобиржи посадили в тюрьму на 11 000 лет.

    14
    Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
    Первая Экспертная Бухгалтерия
    УСН

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%

    Как правило, УСН «Доходы минус расходы» выбирают, когда расходы превышают 60% от доходов. Тогда платить налог с разницы намного выгоднее. Но важно также учитывать, все ли расходы вы вправе учесть. Рассказали, как подтвердить расходы и когда можно заплатить минимальный налог в 1%.

    Как уменьшить налоговую базу на УСН «Доходы минус расходы» до 1%
    124
    Логотип nlukina
    nlukina
    Зарплата

    Статистика от Росстата. Средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина

    Согласно официальной статистике, по текущему курсу средняя заработная плата китайца составляет 1387 $ против 755 $ оплаты труда россиянина.

    Статистика от Росстата. Средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина
    33
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Самозанятые

    Как заключить договор с самозанятым курьером

    Сотрудничество с самозанятыми курьерами имеет свои нюансы при заключении договора. Разберем, что нужно учесть при заключении соглашения с курьером, применяющим НПД, какие пункты должен включать в себя договор и на что следует обратить особое внимание.

    Как заключить договор с самозанятым курьером
    524
    Логотип Клерк
    Клерк
    Управленческий учет

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

    Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.

    Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
    1
    608
    Читать еще
    Мнения