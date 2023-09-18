Как уменьшить НДФЛ на сумму аванса за трудовой патент иностранца

Иностранные граждане из стран, с которыми у России установлен безвизовый режим, должны оформлять трудовой патент, чтобы легально работать у российских работодателей. За такой патент они платят авансовые платежи по НДФЛ, а работодатель, в свою очередь, выплачивает НДФЛ из зарплаты иностранца. Получается двойное налогообложение, но его можно избежать.

Напомним, что патент — это документ, который позволяет иностранному гражданину из «безвизовой» страны, не имеющему ВНЖ или РВП в России и не являющемуся выходцем из стран ЕАЭС, законно трудиться в Российской Федерации.

Работодатель, трудоустраивающий иностранного гражданина с патентом, должен платить с его заработной платы налог по ставке 13%.

При этом сам иностранный гражданин обязан заблаговременно оплачивать свой патент, внося авансовые платежи по НДФЛ. Без таких платежей патент не оформят, а в случае просрочки — и вовсе аннулируют. Иностранец не сможет ни трудиться, ни находиться на территории РФ, ему будет нужно выехать из страны.

Таким образом, налог выплачивается дважды: иностранцем в виде авансового платежа для оформления патента и работодателем при отчислениях в налоговую.

Чтобы избежать двойного налогообложения, работодатель может уменьшить налог с доходов иностранного работника на сумму фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, уплаченных данным работником за период действия патента (п. 6 ст. 227.1 НК). Это выгодно и работодателю, и иностранцу.

Какую сумму можно зачесть за НДФЛ по патенту

Возмещение НДФЛ за трудовой патент можно сделать на сумму, не превышающую размер ежемесячного авансового платежа, который иностранный гражданин оплачивает каждый месяц (ст. 227.1, п. 7 НК).

В зависимости от размера авансового платежа (сумма зависит от региона, в котором оформляется патент) и зарплаты иностранного работника, налог получится уменьшить либо частично, либо полностью:

Если авансовый платеж за патент меньше суммы НДФЛ, то из налога вычитается сумма этого авансового платежа. То есть налог компенсируется частично; Если авансовый платеж за патент больше НДФЛ или равен ему, то налог компенсируется полностью.

Как зачесть авансовые платежи за НДФЛ: порядок действий

Уменьшить налог можно только в том случае, если работодатель получил соответствующее разрешение от налогового органа и имеются чеки, подтверждающие уплату авансовых платежей.

Порядок действий следующий:

Получить от работника заявление на уменьшение НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа в произвольной форме;

Запросить у работника документы, подтверждающие уплату авансовых платежей (квитанции);

Получить уведомление из ФНС, подтверждающее право на уменьшение суммы НДФЛ на сумму уплаченных авансовых платежей.

Чтобы получить последнее, работодателю следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением по форме, утвержденной приказом ФНС от 13.11.2015 № ММВ-7-11/512. Налоговый орган обязан выдать уведомление в срок не более 10 рабочих дней.

Согласно абзацам 2 и 3 п. 6 ст. 227.1 НК, необходимо оформлять отдельное уведомление на каждого иностранного работника, по которому работодатель планирует уменьшить налог. Каждый год уведомление нужно получать повторно. Если срок действия патента переходит с одного года на следующий, уведомление выдадут до конца текущего.

Зачесть авансовые платежи по НДФЛ можно исключительно у одного работодателя. В случае, если иностранный гражданин совмещает несколько мест работы, то уменьшить налог можно только по одному из них.

Внимательно отслеживайте миграционные документы иностранных сотрудников. В случае, если авансовый платеж был оплачен некорректно или несвоевременно, трудовой патент аннулируется. Работодатель, у которого трудится иностранный сотрудник с просроченным патентом, нарушает законодательство и облагается штрафом до 1 миллиона рублей за каждого нелегального иностранца.

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