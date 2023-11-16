Как иностранного ВКС перевести на стандартное разрешение на работу (РНР)

С 1 марта 2024 года изменится минимальный размер заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Теперь вместо 167 000 рублей в месяц работодатель должен будет платить такому иностранному сотруднику от 250 000 рублей в месяц. Не всем работодателям такое нововведение «по карману».

Разберем альтернативу для тех, кто не готов сразу на 33% индексировать зарплату специалисту.

Что изменилось в законе об иностранных гражданах

Приняли новый закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ, который вносит некоторые изменения в правовое положение иностранных граждан в России. Помимо прочего, увеличили требования к размеру заработной платы высококвалифицированных специалистов.

С марта 2024 года минимальный оклад ВКС должен составлять 750 тыс. руб. в квартал, что составляет в среднем от 250 тыс. руб. в месяц до вычета налога.

Важно: новшества не касаются профессий, в отношении которых законодательство устанавливает пониженные требования к зарплате. Например, для педагогов в государственных вузах допустимый уровень вознаграждения останется прежним.

Напомним, что работодатель должен ежеквартально отчитываться о сумме выплат иностранным ВКС. За неподачу или нарушение порядка уведомления МВД штраф для юрлиц составляет от 400 тыс. руб. до 1 млн руб. (ч. 5 ст. 18.15 КоАП). Занижение оклада ниже установленной нормы обернется для компании запретом принимать ВКС в штат в течение следующих двух лет (п. 26.1 ст. 13.2 закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Соответственно, до 1 марта 2024 года работодателям, в штате которых есть иностранные ВКС из визовых стран, необходимо подписать к трудовому договору дополнительные соглашения об увеличении заработной платы до 250 000 руб. в месяц.

Перевод ВКС в статус обычного визового работника — законная альтернатива

Законно сэкономить можно, если перевести высококвалифицированного специалиста в статус иностранного гражданина, трудоустроенного по стандартному годовому разрешению на работу (РНР). К доходу такого работника закон не предъявляет отдельных требований по минимальному размеру оплаты труда.

Это легальная альтернатива позволит работодателю избежать штрафов, сохранить ценного сотрудника в штате и при этом не нести значительных материальных потерь.

Какие этапы включает стандартная процедура оформления в компанию визового иностранного гражданина

Процесс оформления на работу визового иностранного гражданина состоит из нескольких этапов:

Разместить вакансию на портале «Работа в России».

Это нужно сделать, чтобы подтвердить, что организация пыталась, но не смогла найти квалифицированные кадры среди соотечественников.

Получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников.

Оно выдается в территориальных органах ГУ по вопросам миграции МВД.

Оформить приглашение конкретному сотруднику на въезд в Россию.

Для этого нужно направить соответствующее заявление в миграционный орган с приложением следующих документов: копии паспорта иностранного гражданина в нотариальном переводе, а также документов, подтверждающих статус работодателя (ЕГРЮЛ, ЕГРИП).

Уведомить МВД о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ по рабочей визе (поставить на миграционный учёт).

Сделать это нужно в течение 7 дней с момента пересечения границы иностранным гражданином. Зарегистрировать иностранного гражданина по месту пребывания должен собственник помещения или организация, которая имеет право на размещение постояльцев. Самостоятельно он встает на миграционный учет, только если будет проживать в жилом помещении, которое принадлежит ему на праве собственности.

Получить разрешение на работу (РНР) на иностранного сотрудника.

Для того чтобы получить разрешение на работу, иностранному гражданину потребуется пройти медосмотр, дактилоскопическую регистрацию и сдать экзамен на знание русского языка, истории и законодательства.

Заключить трудовой договор с иностранным гражданином и уведомить об этом МВД.

Уведомить УВМ ГУ МВД необходимо в течение трех рабочих дней с даты заключения трудового договора. Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Продлить визу на срок действия РНР.

Разрешение на работу действует в течение одного года с даты его выдачи. Срок действия визы привязан к сроку действия разрешения. Для продления визы сначала потребуется продлить срок действия РНР.

Для экономии времени и сил переоформление документов лучше доверить компетентным специалистам.

Получить разрешение на работу визовому иностранному гражданину в кратчайшие сроки помогут эксперты миграционного отдела Lexintel. Более подробно об услуге и ее стоимости узнайте на сайте компании.

Нюансы перехода на стандартное РНР

Заменить статус ВКС на работника по обычному разрешению возможно только при условии выезда иностранного гражданина за пределы РФ. То есть ему необходимо покинуть Россию и въехать заново по новому приглашению от работодателя. Приглашение можно оформить только из страны гражданской принадлежности или из страны, где у иностранного гражданина имеется право постоянного проживания. Если должность высококвалифицированного специалиста отсутствует в списке неквотируемых профессий (приказ Минтруда от 15.05.2023 № 459н), работодателю придется оформить квоту на иностранного гражданина. Это длительный процесс, который потребует заблаговременного планирования. Еще один немаловажный момент — перевод ВКС в иной статус. К этой процедуре нужно подойти внимательно, так как она требует подачи уведомления о расторжении трудового договора с ВКС, сдачи уведомления о выплате з/п, если он не был уволен в конце квартала.

Что нужно знать о досрочном расторжении договора с ВКС

Оптимальное решение — полюбовно расстаться с иностранным сотрудником, попросить его написать заявление по собственному желанию или договориться об увольнении по соглашению сторон (возможно, с выплатой разумной компенсации).

Не забудьте, что при расторжении трудового договора с иностранным гражданином обязательно нужно уведомить территориальный орган МВД в течение трех дней. Разрешение на работу ВКС и рабочая виза автоматически аннулируются через 30 рабочих и 30 календарных дней после увольнения. В указанный срок иностранный гражданин и члены его семьи должны покинуть территорию РФ.

Однако можно спланировать оформление так, чтобы разрыва в трудовом стаже не было или он был минимальным. Для этого обратитесь к специалистам Lexintel — они помогут рассчитать сроки оформления иностранного сотрудника.

Въехать обратно в страну работодателя зарубежный специалист сможет после получения нового приглашения и получения однократной рабочей визы в стране гражданской принадлежности или в стране, где у иностранца имеется право постоянного проживания.

Альтернативный вариант трудоустройства ВКС на первый взгляд кажется довольно сложным. Однако если компания и работник заинтересованы в продолжении сотрудничества, воплощение такого сценария в жизнь возможно при грамотном подходе к решению этого вопроса. Специалисты Lexintel подскажут оптимальное решение.

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