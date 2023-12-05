Изменения в правилах оформления иностранных ВКС 2023-2024

В июле 2023 года Президент подписал закон № 316-ФЗ, который, в том числе, вносит ряд существенных изменений, касающихся иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). Разберем, какие изменения уже вступили в силу, а какие нужно будет учитывать в работе с 2024 года

Изменения, которые уже действуют: с 10 июля 2023 года

Изменения порядка прохождения медосмотра членами семьи ВКС

С 10 июля 2023 года для членов семей ВКС отменили обязательное ежегодное медицинское освидетельствование. Медосмотр они теперь должны проходить так же, как и ВКС:

При первичном трудоустройстве ВКС после въезда в РФ.

При продлении разрешения на работу ВКС.

Напомним, что сами ВКС получили освобождение от ежегодного прохождения медосвидетельствования только в июле 2022 года (закон от 14.07.2022 № 357-ФЗ), а члены их семей спустя год — с 10 июля 2023 года (закон от 10.07.2023 № 316-ФЗ).

Срок повторного прохождения медосвидетельствования для членов семей такой же, как и у ВКС:

Если члены семьи ВКС находятся на территории РФ — предоставить медицинскую справку необходимо в момент получения готового РНР ;

Если члены семьи ВКС на момент продления разрешения на работу находились за пределами России — в течение 30 дней с даты пересечения границы РФ.

Полученные после повторного медосвидетельствования документы необходимо направить в органы МВД.

Изменения, которые вступят в силу 7 января 2024 года

Бессрочный ВНЖ для ВКС и членов его семьи

С 7 января 2024 года ВКС и члены его семьи смогут рассчитывать на получение бессрочного ВНЖ в России. Для того чтобы иностранный гражданин мог оформить такой вид на жительство, необходимо соблюсти несколько требований:

Осуществление трудовой деятельности в России в качестве ВКС не менее 2 лет;

Проживание на территории России по виду на жительство, полученному на основании разрешения на работу для ВКС не менее 2 лет;

Работодателем (заказчиком услуг) должны быть уплачены все необходимые налоги и сборы за такого ВКС за указанный период осуществления им трудовой деятельности в России.

В настоящий момент срок действия ВНЖ ограничен сроком действия разрешения на работу.

Миграционный отдел Lexintel оказывает весь спектр услуг по официальному оформлению разрешительных документов в сфере миграции для высококвалифицированных иностранных специалистов: от консультаций по процедуре оформления на работу ВКС до подготовки всех необходимых для этого документов.

Изменение сроков пребывания ВКС в России после увольнения

На данный момент ВКС, с которым был расторгнут трудовой или гражданско-правовой договор, в течение 30 рабочих дней может устроиться на работу к другому работодателю или заказчику. Если в течение указанного срока иностранному гражданину не удается найти новую работу, он обязан вместе с семьей выехать из России в течение 30 рабочих дней с даты окончания 30-дневного срока, который был отведен ВКС на поиск работы.

С 7 января 2024 года срок выезда ВКС и членов его семьи из России сократится с 30 рабочих дней до 30 календарных дней.

Срок, который отводится ВКС на поиск работы, не изменится, он по-прежнему составит 30 рабочих дней. А вот если работу по истечении указанного времени ВКС найти не сможет, он обязан будет в течение 30 календарных дней выехать из России вместе с членами семьи.

По истечении указанного времени выданные ВКС разрешение на работу, виза и вид на жительство будут аннулированы.

Установлен срок для получения разрешения на работу в МВД

До принятия закона № 316-ФЗ срок обращения в органы МВД за получением готового разрешения на работу на законодательном уровне не регламентировался. Положения нового закона исправили этот пробел и установили срок, в течение которого иностранный гражданин со статусом ВКС должен обратиться в МВД за получением (выдачей) разрешения на работу. С 7 января 2024 года этот срок составит 30 календарных дней со дня принятия решения о выдаче разрешения на работу или его продлении.

Если иностранный гражданин пропустил указанный срок, но у него были на то уважительные причины, срок можно продлить по ходатайству работодателя или заказчика (работ, услуг).

Если указанный срок будет нарушен и уважительных причин для его продления у ВКС нет, иностранный гражданин должен в течение 15 календарных дней вместе с семьей выехать из РФ. Выданные такому специалисту и членам его семьи визы по истечению указанного срока будут считаться недействительными.

Установлено новое основание для запрета привлечения ВКС работодателем

7 января 2024 года расширяется перечень оснований, при наличии которых на работодателя налагается запрет на привлечение ВКС. Сейчас таких ограничений только два:

Если в МВД представлены поддельные или подложные документы.

Если не выполнены обязательства, которые связаны с привлечением ВКС, например, по выплате заработной платы.

В 2024 году к ним добавится третье условие: непредоставление в ИФНС в течение 6 месяцев, следующих за отчетным периодом, информации об исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджет суммах НДФЛ за ВКС, а также предоставление поддельной или подложной информации о суммах исчисленного, удержанного или перечисленного в бюджет НДФЛ.

Информацию о сумме уплаченного с дохода ВКС налога необходимо внести в раздел 1 и 2 отчета 6-НДФЛ.

Другие изменения по ВКС, которые действуют с 7 января 2024 года

При оформлении и продлении разрешения на работу больше не обязательно предоставлять оригинал трудового договора: достаточно его копии.

Для продления разрешения на работу работодателю больше не нужно предоставлять в МВД регистрацию ВКС.

Полномочия по установлению формы ходатайства о привлечении ВКС переданы МВД.

Изменения, которые будут действовать с 1 марта 2024 года

В настоящий момент работодатель обязан платить высококвалифицированному специалисту не менее 167 000 руб. в месяц до вычета налога, если другой размер дохода не установлен ст. 13.2 закона от 25.07.2023 № 115-ФЗ.

С 1 марта 2024 года минимальный размер оплаты труда ВКС будет увеличен до 750 000 руб. за квартал. То есть изменится не только сумма дохода, но и период, по которому оценивается минимальная сумма. Если раньше минимальный размер оплаты труда ВКС был привязан к ежемесячному доходу, то с 1 марта, он будет привязан к доходу за квартал.

Миграционный отдел Lexintel — комплексная юридическая помощь по оформлению и привлечению к работе высококвалифицированного специалиста: от подготовки документов до получения разрешения на работу.

Современные решения для бизнеса Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 899-01-58 Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся: Отправить

Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8JyhPU