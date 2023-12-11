Иностранные работники: в каких случаях лучше перевести иностранца в статус ВКС и как это сделать 

Статус высококвалифицированного специалиста является привлекательным как для работодателей, так и для самих иностранных работников. В некоторых случаях перевести визового иностранного сотрудника, работающего по стандартному РНР, в статус ВКС — оказывается очень выгодно. Но нужно знать некоторые особенности такого мероприятия.

Плюсы перевода визового иностранного сотрудника в статус ВКС

Перечислим основные преимущества статуса ВКС перед стандартным разрешением на работу визового иностранного гражданина:

Иностранный сотрудник со статусом ВКС Иностранный сотрудник с РНР (без статуса ВКС) Плюсы для работодателя Плюсы для сотрудника Не требуется получать разрешение на привлечение иностранных граждан. Экономия времени — как минимум 1 месяц Требуется разрешение из МВД на привлечение и использование иностранного труда и квота (на квотируемые позиции) Не нужно предварительно получать квоты на квотируемые специальности РНР для ВКС выдается на 3 года и может продлеваться без выезда с территории России неограниченное число раз РНР и рабочая виза выдаются на 1 год, затем необходимо продление Сопровождающим членам семьи ВКС также может быть оформлена рабочая виза в РФ на 3 года. В состав семьи входят: дети, супруги, родители, бабушки, дедушки, внуки Не предусмотрены сопровождающие члены семьи Получение ВНЖ возможно в упрощенном порядке, минуя стадию получения РВП. С 2024 года иностранные ВКС смогут оформлять бессрочный ВНЖ в РФ Не предусмотрено особых оснований для получения ВНЖ в России в упрощенном порядке.



В общем порядке получение ВНЖ — через РВП и 3 года проживания в России. Можно работать в нескольких регионах страны: не более 30 дней в год — в рамках командировки.

не более 30 дней на каждую поездку — если в договоре указан разъездной характер работы или она осуществляется в пути;

без ограничения по продолжительности работы в других регионах — если в этих регионах работодатель ВКС имеет официально зарегистрированные обособленные подразделения и данные регионы указаны в разрешении на работу Иностранный гражданин вправе работать только в том регионе, в котором оформлено разрешение на работу (п. 4.2 ст. 13 закона № 115-ФЗ). Не требуется платить страховые взносы (кроме взносов за травматизм на производстве). НДФЛ по ставке 13% — меньше, чем для иных иностранных сотрудников. Страховые взносы уплачиваются по единому тарифу — 30% от зарплаты иностранного гражданина. Последние изменения см. в законе 04.08.2023 № 427-ФЗ.

Подробнее о статусе ВКС, его преимуществах, ограничениях и особенностях можно прочитать здесь.

В каких случаях стоит перевести сотрудника со стандартного РНР на ВКС

Выше мы рассмотрели преимущества статуса ВКС перед работой по стандартному РНР. Однако торопиться менять статус всех визовых иностранных сотрудников на ВКС не стоит. Переводить иностранного работника с обычного РНР в статус ВКС целесообразно и экономически оправдано, если:

Должность специалиста предполагает частые командировки в разные регионы страны; Иностранный работник намерен пребывать в России вместе со своей семьей; Работодатель заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и не хочет заниматься продлением разрешительных документов каждый год; Заработная плата составляет не менее 167 000 руб. (250 000 руб. с 1 марта 2024 года) в месяц до вычета налогов. Или же работодатель готов поднять сотруднику оклад как минимум до этой суммы.

Нюансы перевода визового иностранного гражданина с РНР в статус ВКС

Для того чтобы перевести иностранного сотрудника с обычного разрешения на работу в статус высококвалифицированного специалиста, необходимо подать документы на оформление нового РНР — для ВКС. Выезжать из страны иностранному гражданину при этом не требуется.

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При получении готового разрешения на работу для ВКС иностранному гражданину понадобится предоставить в МВД справки, подтверждающие прохождение им медицинского освидетельствования.

Затем, после получения нового разрешения на работу, при необходимости, продлевается рабочая виза на срок действия такого РНР, то есть на 3 года.

Нужно ли подтверждать высокую квалификацию иностранного сотрудника при получении статуса ВКС?

Нет, решение о том, соответствует ли иностранный гражданин определенному уровню профессиональной подготовки, принимает сам работодатель. Никакой дополнительной проверки знаний, аттестации, подтверждения квалификации не требуется.

Единственное условие для получения статуса ВКС — уровень зарплаты, соответствующий установленному законом минимуму.

При переводе сотрудника с обычного РНР в статус ВКС работодателю нужно внести изменения в трудовой договор, а именно — в пункт об оплате труда. Минимальная заработная плата иностранного высококвалифированного специалиста к марту 2024 года составит 750 тыс. руб. в квартал (что равняется примерно 250 тыс. руб. в месяц) до вычета налогов. Сейчас минимальная сумма зарплаты для ВКС устанавливается в размере 167 тыс. руб. в месяц.

Подробнее о зарплате для ВКС.

Важно! С момента получения РНР для ВКС вступает в силу обязательство работодателя выплачивать сотруднику заработную плату не менее установленного законом размера. Ежеквартально компания отчитывается в МВД о выплате вознаграждения ВКС в установленном размере.

Подсказка: не учитывайте в уведомлении отпускные, больничные, выплаты социального характера, например, материальную помощь.

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