Уведомление о зарплате иностранного ВКС: частые ошибки и их последствия

Если компания привлекает к трудовой деятельности иностранного высококвалифицированного специалиста, нужно соблюдать определенные условия. Одно из них — выплата зарплаты (вознаграждения) не менее установленного законом размера. Отчитываться о том, что компания соблюдает это требование, нужно ежеквартально по установленной МВД форме.

Разберем, что нужно учесть при составлении уведомления о зарплате ВКС, какие ошибки чаще всего допускает работодатель при подготовке этого документа, и какие последствия грозят.

Требования к размеру вознаграждения ВКС 2023–2024

Как уже было сказано выше, одно из условий привлечения ВКС к трудовой деятельности — это выплата такому сотруднику вознаграждения в размере не менее установленного законом минимума. Ниже приведены минимальные размеры оплаты труда высококвалифицированных специалистов, которые действуют на данный момент (до 1 марта 2024 года):

167 000 руб. — за 1 календарный месяц:

Для всех высококвалифицированных специалистов, за исключением некоторых категорий, перечисленных ниже.

Обратите внимание, что с 1 марта 2024 года минимальный размер вознаграждения для ВКС составит не 167 000 руб. в месяц, а 750 000 руб. в квартал до вычета налогов (то есть примерно 250 000 руб. в месяц).

58 500 руб. — за 1 календарный месяц:

Для высококвалифицированных специалистов — резидентов технико-внедренческой особой экономической зоны.

83 500 руб. — за 1 календарный месяц:

Для высококвалифицированных специалистов — научных работников и преподавателей в вузах с госаккредитацией, госакадемиях, НИЦ и ГНИЦ. А также для ВКС-резидентов промышленно-производственных, туристико-рекреационных, портовых особых экономических зон, которых пригласили для сотрудничества IT-компании с госаккредитацией.

Такую же зарплату необходимо платить ВКС, которых пригласили на работу в Крым и Севастополь.

1 млн руб. — в год (за 365 календарных дней):

Для высококвалифицированных специалистов — медицинских педагогических и научных работников, которых пригласили для работы на территории международного медицинского кластера.

Без требований к размеру вознаграждения:

Для высококвалифицированных специалистов, которые участвуют в реализации проекта Сколково, проектах создания и обеспечения функционирования инновационного научного технологического центра. Такое правило действует и для ВКС, которых привлекли к работе по приоритетным направлениям развития территории Сириус.

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Отчитаться о выплате вознаграждения в размере не менее указанных выше лимитов, организации должны в определенном порядке и по специальной форме.

Уведомление о зарплате ВКС: что нужно знать работодателю и заказчику

Полное название документа – уведомление об исполнении работодателями и заказчиками работ (услуг) обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) иностранному гражданину (лицу без гражданства) — высококвалифицированному специалисту.

Форма уведомления утверждена приказом МВД от 30.07.2020 № 536.

Работодатель (заказчик услуг) должен подавать уведомление в территориальный орган МВД. Срок его подачи — не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Например, за четвертый квартал 2023 года уведомление нужно направить в МВД до 31 января 2024 года.

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При заполнении уведомления нужно придерживаться порядка, который указан в приложении № 6 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536.

Если не соблюдать требования по заполнению уведомления и его направлению в органы МВД, работодателю или заказчику могут грозить серьезные штрафы. Ответственность за нарушение порядка и формы уведомления МВД о выплате ВКС зарплаты предусмотрена ч. 5 ст. 18.15 КоАП.

Отчитаться о выполнении условий о минимальной зарплате ВКС можно в следующем виде:

На личном приеме в исполнительном органе в сфере миграции по региону, в котором находится организация (для Москвы и Московской области — в ММЦ Сахарово);

Через личный кабинет работодателя на портале Госуслуги;

Ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении на официальный почтовый адрес исполнительного органа в сфере миграции в регионе, в котором находится организация.

Ответственность за пропуск срока сдачи уведомления и ошибки в нем

Если работодатель нарушит сроки сдачи уведомления или подаст его с ошибками, организацию и должностных лиц привлекут к ответственности по ч. 5 ст. 18.5 КоАП.

Размер штрафа за такие правонарушения составит:

Для юридических лиц — от 400 000 руб. до 1 000 000 руб.

Для должностных лиц — от 35 000 руб. до 70 000 руб.

Частые ошибки в уведомлениях и их последствия

Пропуск срока направления уведомления

Если подать уведомление позже даже на один день, это может привести к ответственности по указанной выше статье и штрафу от 400 000 руб. Но у организации есть шанс значительно снизить размер штрафа. Для этого нужно доказать (постановление АС Дальневосточного округа от 18.06.2020 № Ф03-1219/2020 по делу № А16-2469/2019):

Наличие смягчающих обстоятельств, например, сложное финансовое состояние организации.

Факт самостоятельного выявления правонарушений и устранение его.

Отсутствие неблагоприятных последствий, причинения вреда и имущественного ущерба.

Штраф можно заменить предупреждением, если есть следующие основания (постановление АС Дальневосточного округа от 29.01.2020 № Ф03-6381/2019):

Организация относится к субъектам МСП.

Не нанесен вред или нет угрозы его причинения жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия народов РФ, а также безопасности государства, угрозы ЧС.

Не нанесен имущественный ущерб.

Организация ранее не привлекалась к административной ответственности.

Но суд может занять и противоположную позицию — указать на то, что факт нарушения доказан, малозначительности нет, и организация правомерно привлечена к ответственности. Пример тому постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.09.2019 № Ф08-7409/2019 по делу №А32-50486/2018.

Исключить риск подачи уведомления с ошибкой или пропуском срока можно, доверив подготовку этого документа профессионалам. Миграционный отдел Lexintel — комплексная юридическая помощь по оформлению и привлечению к работе высококвалифицированного специалиста: от подготовки документов до получения разрешения на работу.

Направление уведомления по неактуальной форме

Как и в случае с пропуском срока, если сдать уведомление по устаревшей форме, организация получит штраф от 400 000 руб. Судебная практика в этом вопросе неоднозначна:

Часть судов стоит на стороне организаций , указывая на малозначительность нарушения и отсутствие общественной опасности – постановление Тринадцатого ААС от 13.05.2021 № 12АП-8181/2021 по делу № А56-111751/2020.

Другая часть — на стороне контролирующих органов: постановление АС Северо-Кавказского округа от 11.04.2019 № Ф09-2022/2019. В этом постановлении суд руководствовался тем, что штраф организации был назначен ниже минимального предела – 200 000 руб.

Неверно указана дата заключения договора и срок его действия

Если организация допустила ошибку в дате заключения трудового (гражданско-правового) договора или сроке его действия, можно также попытаться оспорить начисление штрафа, сославшись на малозначительность правонарушения и отсутствие общественной опасности и имущественного вреда (постановление Тринадцатого ААС от 22.11.2021 № А56-37047/2021).

Отсутствие сшивки документа

Если уведомление составлено без ошибок, в нем есть все необходимые сведения и соблюдены сроки подачи, то можно оспорить начисление штрафа, который начислен из-за того, что нет сшивки документа. Так, в решении от 15.06.2021 № А56-33157/2021 Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области занял сторону организации, заменив штраф устным замечанием.

Чтобы не допустить ошибок и подать уведомление правильно и в срок, обращайтесь в миграционный отдел Lexintel — квалифицированные специалисты помогут грамотно подготовить все необходимые документы.

Подведем итоги:

Зарплата высококвалифицированному специалисту должна выплачиваться в размере не менее установленной законом суммы. Это главное условие для получения работником статуса ВКС.

О выплате зарплаты иностранному ВКС работодатель обязан ежеквартально отчитываться в МВД по специальной форме.

Срок подачи уведомления – не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Если не подать уведомление вообще, подать его несвоевременно или с ошибками, то работодателя могут оштрафовать по ч. 5 ст. 18.5 КоАП.

Размер штрафа за нарушения, связанные с подачей уведомления о выплате зарплаты ВКС, для организаций составляет от 400 000 руб. до 1 000 000 руб., а для должностных лиц – от 35 000 руб. до 70 000 руб.

Размер начисленного штрафа организация может попробовать оспорить в суде.

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