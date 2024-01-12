Разъяснение по новым правилам выплаты зарплаты иностранным высококвалифицированным специалистам

С 1 марта 2024 года увеличиваются требования к размеру заработной платы для иностранных высококвалифицированных специалистов (ВКС). По новому закону минимальная зарплата для ВКС составит не менее 750 000 рублей до вычета налога за один квартал (то есть минимум 250 000 рублей в месяц вместо нынешних 167 000 рублей в месяц).

Многие работодатели уже стали задаваться вопросом, как именно следует начислять заработную плату иностранным ВКС в первом квартале нового 2024 года: должно ли соблюдаться требование к минимальному уровню заработной платы за первый квартал, учитывая, что нововведение вступает в силу только с 1 марта 2024 года.

Специалисты миграционного отдела Lexintel обратились за разъяснениями в УВМ ГУ МВД по г. Москве и получили официальный ответ, согласно которому выяснилось следующее:

К концу 1 квартала 2024 года (то есть к концу марта) заработная плата иностранного высококвалифицированного специалиста уже должна соответствовать новым требованиям и составлять минимум 750 000 рублей за данный квартал.

При этом, нет конкретных рекомендаций, каким именно образом распределить ежемесячные выплаты в квартале. Главное, чтобы в январе и феврале заработная плата ВКС составляла не менее 167 000 рублей (в соответствии с действующими на данный момент правилами), а к концу марта общая сумма выплат за квартал составила не менее 750 000 рублей до вычета налога.

Итого, за первый квартал 2024 года общая сумма начислений заработной платы для иностранных ВКС должна будет составлять уже не менее 750 000 рублей! Будьте внимательны.

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