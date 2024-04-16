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Самозанятые

Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами

Не все иностранные граждане могут стать самозанятыми в России: только граждане Украины и стран ЕАЭС. Чтобы оформить сотрудничество с таким контрагентом без нарушений, недостаточно просто заключить с ним договор ГПХ. Заказчику потребуется также отчитаться в МВД, а в некоторых случаях проинформировать банк, через который выплачивается вознаграждение.
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Особенности оформления сотрудничества с самозанятыми иностранными гражданами
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что нужно учесть при заключении договора

1. Проверьте стандартные условия

Договор с самозанятым иностранным специалистом должен отвечать тем же требованиям, что и обычный гражданско-правовой договор с самозанятым — гражданином России. В него нужно включить положения о том, что:

  • Исполнитель является самозанятым.

  • Исполнитель обязан представлять чек при расчетах по договору и уведомить заказчика, если он утратит статус самозанятого.

  • Если исполнитель не уведомит об утрате статуса, заказчик вправе взыскать с него штраф.

  • Заказчик не уплачивает налоги и взносы за исполнителя как налоговый агент.

Дополнительно в договоре можно указать реквизиты справки, которая подтверждает, что исполнительплательщик НПД.

Такую справку в любом случае нужно потребовать у контрагента, прежде чем заключать с ним договор, чтобы удостовериться в наличии статуса самозанятого. Также статус можно проверить самостоятельно на сайте ФНС.

2. Минимизируйте риски переквалификации

Договор с самозанятым иностранным специалистом, как и другой ГПД с физлицом, могут переквалифицировать в трудовой. Чтобы этого избежать, заказчику нужно исключить рисковые условия (письмо ФНС от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@), например:

  • термины трудового права: работодатель, работник, материальная ответственность, отпуск, зарплата и др.;

  • обязанность исполнителя подчиняться ЛНА работодателя и выполнять его распоряжения;

  • оплату работ самозанятого в фиксированной сумме ежемесячно, независимо от результатов и объема работы;

  • «трудовую функцию» — выполнение самозанятым не разовой задачи, а работ определенного рода.

3. Включите особые условия

В договоре с самозанятым детально пропишите:

  • Информацию о его разрешительных документах — это поможет избежать дополнительных вопросов со стороны контролирующих органов.

  • Предмет договора — те работы / услуги, которые он будет выполнять, должны совпадать с квалификацией из разрешительных документов.

  • Место, где исполнитель будет работать или оказывать услуги — самозанятый может работать по месту своей регистрации или по месту регистрации заказчика.

  • Порядок оплаты работ / услуг — зачастую платить самозанятому иностранному специалисту можно только безналом, поскольку по валютному законодательству он нерезидент.

Группа компаний Lexintel поможет подобрать иностранных сотрудников и наладить работу с ними, а также разберется в вопросах миграционного учета за вас. 

В каких случаях уведомлять МВД

При заключении и расторжении договора

В обоих случаях уведомление подают по форме из приложения №7 к приказу МВД от 30.07.2020 № 536. Срок — 3 рабочих дня после заключения /расторжения договора. Подать уведомление можно лично, почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения или через Госуслуги, если у заказчика есть УКЭП.

Вопрос, стоит ли отчитываться о заключении /расторжении договора с контрагентом из Беларуси, лучше задать непосредственно в ГУ МВД по субъекту, где иностранный специалист осуществляет деятельность и куда подается уведомление. Дело в том, что есть разные мнения и противоречивая судебная практика (постановление ВС от 30.05.2017 № 78-АД17-19, определение ВС от 10.03.2017 по делу № А53-22119/2015). Например, ФМС считает, что уведомлять о заключении договора нужно обо всех иностранных гражданах без исключений (письмо ФМС от 02.04.2015 № МС-3/18223).

Если заказчик не уведомит МВД, его привлекут к административной ответственности:

  • По ч. 4 ст. 18.15 КоАП — если компания из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Штраф на граждан — 5-7 тысяч рублей; на должностных лиц — 35-70 тысяч рублей; на юрлиц — от 400 тысяч до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

  • По ч. 3 ст. 18.15 КоАП — если компания из другого региона. Штраф на граждан — 2-5 тысяч рублей; на должностных лиц — 35-50 тысяч рублей; на юрлиц — 400-800 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Если заказчик предоставляет временное жилье

В такой ситуации заказчику нужно поставить иностранного специалиста на миграционный учет в течение 7 рабочих дней с момента, когда он прибыл в место пребывания. Для этого в территориальный орган МВД подают:

Неподача уведомления — основание для привлечения заказчика к административной ответственности по ст. 18.9 КоАП. Штраф по ней для юрлиц составляет до 500 тысяч рублей.

Когда нужно проинформировать банк

Проинформировать банк о сотрудничестве с самозанятым–иностранцем нужно в том случае, когда сумма вознаграждения по договору составляет более 600 тысяч рублей.

Речь идет об общей сумме: даже если первым траншем заказчик переводит 1 000 рублей, но по договору вознаграждение составит 1 млн рублей, требование нужно исполнить. Это касается всех валютных операций с самозанятыми нерезидентами — то есть иностранными специалистами без ВНЖ.

Согласно п. 2.10 Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И в банк, через который выплачивают вознаграждение по договору, направляют:

  • документы — основания валютных операций, например, договор с контрагентом;

  • распоряжение о переводе денежных средств.

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