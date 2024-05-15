Как трудоустроить иностранного ВКС из визовой страны: инструкция для работодателей

В отличие от трудоустройства иностранного сотрудника по обыкновенному разрешению на работу (РНР), оформление иностранца в статусе ВКС является более быстрым процессом и имеет ряд преимуществ. Работодателю не нужно получать квоту, оформлять разрешение на привлечение иностранцев, а документы для ВКС выдаются сразу на 3 года.

Однако существует ряд особенностей, которые важно учитывать при трудоустройстве высококвалифицированного специалиста из «визовой» страны.

Этапы трудоустройства иностранного ВКС из визовой страны

Процесс оформления на работу иностранного ВКС состоит из пяти основных шагов:

Подписание договора с будущим сотрудником; Оформление разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста; Оформление приглашения на въезд для иностранца; Получение рабочей визы в Россию; Получение готового разрешения на работу.

Обычно работа по оформлению будущего сотрудника начинается еще до его въезда на территорию России. Трудовой договор подписывается дистанционно, после чего работодатель в обязательном порядке уведомляет МВД о данном факте и далее подает в МВД документы на получение для иностранного ВКС разрешения на работу, а также занимается оформлением приглашения на въезд.

Далее иностранный гражданин должен оформить рабочую визу в Россию в консульском учреждении РФ в стране своего гражданства или в стране постоянного проживания и своевременно въехать в Россию, чтобы успеть пройти медицинское освидетельствование и вовремя забрать готовое РНР.

По новым правилам, разрешение на работу для иностранного ВКС аннулируется в случае, если он не явился за ним лично в МВД по истечение 30 календарных дней после принятия положительного решения о выдаче ему разрешения.

Рассмотрим каждый этап оформления иностранного ВКС подробнее.

Подписание договора с будущим иностранным ВКС

Трудовой договор с иностранным высококвалифицированным специалистом подписывается, как правило, дистанционно. Обратите внимание на важные особенности заключения ТД с иностранным ВКС:

ТД должен вступать в силу не в день его подписания, а в день получения иностранцем на руки его разрешения на работу;

Подписывают не два экземпляра договора, а три. Третий экземпляр подается в МВД для оформления разрешения на работу;

В договоре необходимо указать информацию об оформленном иностранному специалисту полисе ДМС.

В трудовом договоре обязательно должна указываться заработная плата ВКС, которая с 1 марта 2024 года составляет не менее 750 тыс. руб. в квартал.

В течение 3 рабочих дней после подписания договора работодатель должен подать в МВД уведомление о заключении трудового договора с иностранным высококвалифицированным специалистом. Сделать это можно вместе с подачей пакета документов на РНР для ВКС.

Подача документов на разрешение на работу для ВКС

Пакет документов для получения разрешения на работу для ВКС подается в МВД сотрудником компании-работодателя или представителем по доверенности. К пакету документов обязательно прикладывается экземпляр заключенного с иностранным специалистом трудового договора.

Срок оформления РНР составляет до 14 рабочих дней.

О принятии положительного решения о выдаче разрешения МВД не сообщает, поэтому работодателю следует самостоятельно уточнять о готовности документа.

Также информацию можно получить в личном кабинете работодателя на Госуслугах.

С момента принятия положительного решения о выдаче РНР начинается 30-дневный срок, в течение которого иностранный ВКС должен лично забрать разрешение из МВД, иначе оно будет аннулировано.

Оформление приглашения на въезд

Не дожидаясь готовности разрешения на работу, работодателю необходимо сразу же подавать документы на получение приглашения на въезд в РФ для иностранного специалиста. Подать документы также может либо сотрудник компании, либо уполномоченный представитель с доверенностью.

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Срок оформления приглашения составляет 14 рабочих дней, готовый документ высылают по электронной почте.

Имейте в виду, что оформлять приглашения на въезд для иностранных сотрудников могут только организации, состоящие в МВД на учете в качестве компаний, приглашающих иностранных работников. Постановка на учет производится один раз в год, требуется личное присутствие генерального директора.

Оформление рабочей визы в Россию

На основании готового приглашения иностранному гражданину необходимо оформить рабочую визу в Россию. Документы подаются иностранцем в российское консульство на территории той страны, которая была указана в ходатайстве на оформление приглашения.

Сроки оформления визы могут варьироваться. Также иностранному гражданину следует заранее уточнить все требования для получения визы и нужна ли предварительная запись в консульство для подачи документов.

Получение готового РНР в России

По приезде в Россию, иностранному гражданину необходимо встать на миграционный учет, пройти обязательное медицинское освидетельствование и в подтверждение прохождения медосмотра получить мед. справки. Они понадобятся в МВД при получении готового разрешения на работу.



Забрать РНР иностранный гражданин должен лично. Там же в МВД он проходит обязательную процедуру дактилоскопической регистрации и фотографирования.

После получения на руки разрешения на работу, ВКС может официально приступить к своим рабочим обязанностям в компании. С этого момента работодатель начинает начислять сотруднику заработную плату.

Почему важно внимательно отслеживать сроки при оформлении иностранного ВКС в 2024 году

С момента подачи документов на оформление разрешения на работу для ВКС, необходимо крайне внимательно отслеживать все сроки, так как по новым правилам они очень сжатые, а РНР аннулируют в случае, если иностранец не успеет забрать готовый документ и опоздает даже на один день.

В ряде случаев срок получения готового разрешения в МВД можно продлить еще на 30 календарных дней. Для этого необходимо соблюсти определенные условия. Проконсультируйтесь со специалистами Lexintel: +7 (495) 229-14-25.

Оформление разрешения на работу начинается еще до того, как иностранец получит приглашение на въезд и сможет заняться оформлением визы в Россию. Как правило, РНР готово к выдаче уже на 10-14 день после подачи документов. С этого момента начинает отсчитываться 30-дневный срок, в течение которого иностранец должен лично забрать документ из МВД.

Это значит, что на оформление приглашения, рабочей визы, а также на перелет в Россию, постановку на миграционный учет и получение мед. справок у иностранного ВКС и его работодателя есть в среднем 5-6 недель.

Миграционные специалисты Lexintel специализируются на оформлении иностранных ВКС из «визовых» стран уже 20 лет. Мы поможем грамотно подготовить все документы, оперативно подать их в соответствующие инстанции, отследим сроки и исключим риск штрафов за неправильное оформление иностранного гражданина.

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