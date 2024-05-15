«Зачем иностранным сотрудникам продлевать рабочую визу после въезда в РФ? Разве ее не выдают сразу на год?» — это распространенный вопрос от наших клиентов. Отвечаем в этой статье.

Иностранный гражданин из «визовой» страны, планирующий трудоустроиться в России по обыкновенному разрешению на работу (РНР), сначала получает однократную визу на 90 дней, а затем должен ее продлить.

Порядок трудоустройства «визового» иностранца

Выдача краткосрочной визы и необходимость ее дальнейшего продления связана с порядком трудоустройства иностранных граждан из «визовых» стран:

Работодатель получает разрешение на привлечение иностранной рабочей силы; Подает документы на оформление разрешения на работу для будущего иностранного сотрудника; Оформляет приглашение на въезд для иностранца; На основании приглашения от работодателя иностранец получает однократную визу в Россию, срок действия которой составляет 90 дней, и въезжает в страну; Забрать готовое РНР может либо сам иностранный гражданин после въезда в РФ, либо его работодатель. Иностранные ВКС забирают РНР только лично; Иностранец подписывает с работодателем трудовой договор; Работодатель уведомляет МВД о заключении ТД с иностранцем; Иностранный гражданин оформляет многократную рабочую визу на основании РНР и заключенного трудового договора.

Таким образом, многократная рабочая виза в РФ выдается только после того, как с иностранным гражданином будет заключен договор, то есть работодатель начнет нести ответственность за привлеченного им иностранного сотрудника.

В отличие от «визовых» иностранцев, трудящихся по обыкновенному РНР, иностранные высококвалифицированные специалисты сразу, еще до въезда в РФ, получают многократную рабочую визу на 3 года. Это обусловлено тем, что работодатель и иностранный ВКС подписывают трудовой договор сразу — удаленно, еще до въезда иностранца в Россию. Подробнее о трудоустройстве иностранца в статусе ВКС.

Продление однократной рабочей визы в РФ

По однократной визе иностранный гражданин имеет право только один раз въехать в Россию. Затем у него есть 90 дней, в течение которых ему нужно: встать на миграционный учет, пройти медицинское освидетельствование, процедуры дактилоскопии и фотографирования, забрать готовое РНР, заключить с работодателем трудовой договор и продлить визу.

Имейте в виду, что подать документы на продление рабочей визы необходимо заблаговременно: по регламенту стандартный срок этой процедуры составляет 20 дней. Выезжать из страны во время ожидания многократной визы — нельзя.

Многократная рабочая виза выдается иностранному гражданину на срок действия разрешения на работу, то есть на 1 год.

Чтобы продлить визу, необходимооплатить госпошлину в размере 1600 руб. (1920 руб. с 1 июля 2024 года), собрать пакет документов и подать их в МВД. Подать может либо сам иностранный гражданин, либо уполномоченный представитель с доверенностью.

Срок оформления составляет до 20 дней, но существуют возможности ускоренного оформления за 2–3 дня.

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