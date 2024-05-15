Зачем иностранным сотрудникам продлевать рабочую визу после въезда в РФ? Разве ее не выдают сразу на год?

Иностранный гражданин из «визовой» страны, планирующий трудоустроиться в России по обыкновенному разрешению на работу (РНР), сначала получает однократную визу на 90 дней, а затем должен ее продлить.
Порядок трудоустройства «визового» иностранца
Выдача краткосрочной визы и необходимость ее дальнейшего продления связана с порядком трудоустройства иностранных граждан из «визовых» стран:
Работодатель получает разрешение на привлечение иностранной рабочей силы;
Подает документы на оформление разрешения на работу для будущего иностранного сотрудника;
Оформляет приглашение на въезд для иностранца;
На основании приглашения от работодателя иностранец получает однократную визу в Россию, срок действия которой составляет 90 дней, и въезжает в страну;
Забрать готовое РНР может либо сам иностранный гражданин после въезда в РФ, либо его работодатель. Иностранные ВКС забирают РНР только лично;
Иностранец подписывает с работодателем трудовой договор;
Работодатель уведомляет МВД о заключении ТД с иностранцем;
Иностранный гражданин оформляет многократную рабочую визу на основании РНР и заключенного трудового договора.
Таким образом, многократная рабочая виза в РФ выдается только после того, как с иностранным гражданином будет заключен договор, то есть работодатель начнет нести ответственность за привлеченного им иностранного сотрудника.
В отличие от «визовых» иностранцев, трудящихся по обыкновенному РНР, иностранные высококвалифицированные специалисты сразу, еще до въезда в РФ, получают многократную рабочую визу на 3 года. Это обусловлено тем, что работодатель и иностранный ВКС подписывают трудовой договор сразу — удаленно, еще до въезда иностранца в Россию. Подробнее о трудоустройстве иностранца в статусе ВКС.
Продление однократной рабочей визы в РФ
По однократной визе иностранный гражданин имеет право только один раз въехать в Россию. Затем у него есть 90 дней, в течение которых ему нужно: встать на миграционный учет, пройти медицинское освидетельствование, процедуры дактилоскопии и фотографирования, забрать готовое РНР, заключить с работодателем трудовой договор и продлить визу.
Имейте в виду, что подать документы на продление рабочей визы необходимо заблаговременно: по регламенту стандартный срок этой процедуры составляет 20 дней. Выезжать из страны во время ожидания многократной визы — нельзя.
Многократная рабочая виза выдается иностранному гражданину на срок действия разрешения на работу, то есть на 1 год.
Чтобы продлить визу, необходимооплатить госпошлину в размере 1600 руб. (1920 руб. с 1 июля 2024 года), собрать пакет документов и подать их в МВД. Подать может либо сам иностранный гражданин, либо уполномоченный представитель с доверенностью.
Срок оформления составляет до 20 дней, но существуют возможности ускоренного оформления за 2–3 дня.
Миграционный отдел компании Lexintel оказывает полный комплекс услуг по привлечению сотрудников из-за рубежа: от подготовки компании к найму иностранных работников до продления виз, подачи уведомлений в МВД и дальнейшего отслеживания сроков всех разрешительных документов.
Звоните +7 (495) 229-14-25 для бесплатной консультации или оставляйте заявку в форме ниже.
Современные решения для бизнеса
Специалисты Lexintel будут рады проконсультировать вас
Запись на бесплатную консультацию: +7 (495) 229-14-25
Или оставьте свои контактные данные в форме ниже, мы с вами свяжемся:
Реклама: ООО «Паритет Консалтинг», ИНН: 7718643681, erid: LjN8KHRxo
Начать дискуссию