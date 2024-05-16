МВД планирует ужесточить миграционные нормы. Привлекать иностранных сотрудников может стать сложнее

Представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала о законопроекте, согласно которому будут ужесточены миграционные меры пребывания иностранных граждан на территории России.

29 марта 2024 г. МВД РФ внесло «проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации», который предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан».

Так, в документе предлагается сократить срок пребывания иностранцев в стране до 90 дней суммарно в течение года. На данный момент срок пребывания с частным визитом составляет 90 дней в течение шести месяцев.

Кроме того, МВД предлагает ввести прохождение процедур дактилоскопии и фотографирования иностранцев сразу на въезде в Россию. На данный момент эти процедуры проходят в отделениях МВД, например, при получении разрешения на работу или прочих разрешительных документов.



Также законопроект предусматривает «контролируемое пребывание» иностранных граждан, которые находятся в России нелегально или не имеют возможности выехать, создание цифрового профиля иностранного гражданина и введение единого документа, который будет заменять все миграционные бумаги, подтверждающие право проживания и работы в стране.

Чтобы урегулировать вопрос высылки иностранцев с территории РФ и ограничить их право на въезд в случае нарушения законов, МВД предлагает создать «соглашение о лояльности» — документ, который иностранные граждане будут обязаны подписывать, если законопроект примут. Назначать высылку смогут не только суды, но и федеральные органы исполнительной власти во внесудебном порядке.

Если предложенные изменения вступят в силу, то привлекать иностранных работников будет все сложнее и дороже. Рынок труда в России в большом объеме формируется именно за счет мигрантов (сфера строительства, обслуживания, производства). Работодателям придется увеличивать бюджеты, направленные на привлечение и легализацию иностранной рабочей силы. Решением может послужить привлечение персонала с помощью услуг аустаффинга и аутсорсинга.

— Светлана Рыбакова, специалист группы компаний Lexintel

Законопроект также предлагает поручить административный надзор за пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России — полиции. Как объясняет Ирина Волк, «надзор предполагает применение полномочий, установленных Законом «О полиции», а также все новые полномочия в сфере миграции».

Большинство предложенных нововведений затрагивают иностранных граждан, которые планируют жить и работать в России. Это означает, что процесс трудоустройства иностранцев может осложниться как для них самих, так и для их работодателей. Компаниям, привлекающим к труду иностранных сотрудников, придется отслеживать больше аспектов пребывания и работы сотрудников из-за рубежа и готовиться к более пристальному вниманию со стороны контролирующих органов.

Напомним, что штрафы за ошибки в трудоустройстве иностранных граждан составляют от 400 тысяч до 1 миллиона рублей за каждого иностранного сотрудника.

Исключить риск штрафов и санкций, а также снять с компании ответственность за иностранных работников поможет аутстаффинг. Такое решение позволяет сохранить контроль над сотрудниками как при работе в штате компании, но юридически передать ответственность за ведение кадров профессиональному подрядчику.

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