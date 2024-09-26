Оплата больничного для иностранного сотрудника в 2024 году: что должен знать работодатель

Большинство иностранных сотрудников, в том числе работающих по гражданско-правовым договорам, вправе получать пособие по временной нетрудоспособности. Но есть исключения и особенности.

Какие иностранные граждане вправе получать пособие

По общему правилу, рассчитывать на оплату больничного могут следующие категории иностранных граждан и лиц без гражданства (ч. 1 ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

имеющие РВП или ВНЖ в России;

временно пребывающие иностранцы;

граждане стран – членов ЕАЭС независимо от их правового статуса (письмо Минтруда от 18.11.2015 № 17-3/В-560).

ВКС может оформить вид на жительство на срок действия разрешения на работу. Если у ВКС есть вид на жительство, то он имеет статус постоянно проживающего в РФ и право на оплату больничного.

Чтобы получать пособие по временной нетрудоспособности, иностранный гражданин должен заключить с российской компанией договор:

Трудовой. При этом больничный оплатят и в том случае, если иностранного гражданина фактически допустили к работе, но договор еще не оформили (п. 5 ч. 1 ст. 2 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Гражданско-правовой. Речь идет не только о договорах подряда и оказания услуг, но и о договорах авторского заказа, лицензионных договорах и других соглашениях, перечисленных в п. 1 ч. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ.

Для кого действуют особые условия

Некоторые иностранные граждане смогут получать пособие, если соблюдаются отдельные условия.

Например, временно пребывающий иностранный гражданин получит пособие, если за него платили взносы в течение шести месяцев до месяца, когда он ушел на больничный. При этом взносы могут уплачивать разные страхователи, а период их уплаты может прерываться (письмо Минтруда от 21.04.2015 № 17-3/10/В-2795).

Для иностранных граждан, которые трудятся по договорам ГПХ и другим гражданско-правовым соглашениям, имеет значение сумма уплаченных за них взносов за календарный год, предшествующий году, когда наступил страховой случай. Она должна быть не меньше стоимости страхового года, который определяют по правилам ч. 3 ст. 4.5 закона № 255-ФЗ. Только в таком случае иностранный гражданин сможет рассчитывать на оплату больничного.

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Как рассчитывать пособие

Рассчитывать пособие по временной нетрудоспособности иностранцу нужно так же, как и гражданину России, но с учетом особенностей, о которых мы рассказали выше.

Больничный иностранным гражданам оплачивают исходя из среднего дневного заработка, который сотрудник получил за два календарных года, предшествующих году, когда наступил страховой случай. Это значит, что в 2024 году нужно учитывать доходы за 2022 и 2023 год, с которых уплачивали страховые взносы.

Важно учитывать, что средний дневной заработок определяют на основании документов, которые подтверждают размер зарплаты иностранного специалиста. Если их нет, рассчитывать пособие будут с учетом МРОТ.

Размер пособия определяют по страховому стажу сотрудника:

до 5 лет — 60 % среднего заработка;

от 5 до 8 лет — 80 % среднего заработка;

больше 8 лет — 100 % среднего заработка.

По общему правилу, время работы за границей в страховой стаж не включают. Исключение — если иностранный гражданин – гражданин государства, с которым Россия заключила соглашение о соцобеспечении (к таким странам относятся Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика) (ч. 2 ст. 1.1 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, п. 21.1 ч. 2 приказа Минтруда от 09.09.2020 № 585н).

Как быть, если на больничном у иностранного гражданина истек срок патента или разрешения на работу

Если срок патента или разрешения на работу истек во время больничного и иностранный сотрудник не оформит новый патент (разрешение) в течение месяца после того, как срок старого истек, придется его уволить (ст. 327.6 ТК). Тот факт, что иностранный гражданин находится на больничном, значения не имеет. В законе нет дополнительных указаний о том, что на период больничного срок увольнения не распространяется.

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