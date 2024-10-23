Когда могут аннулировать разрешение на работу для иностранного сотрудника

Аннулирование РНР — это процедура, по которой ранее выданное разрешение признают недействительным. Причины закреплены в законе № 115-ФЗ.
Совершение преступления
Лояльность к правопорядку страны пребывания, признание и соблюдение российских законов — основной критерий, на который ориентируются проверяющие органы, определяя возможность законного пребывания иностранного гражданина в России (кассационное определение Седьмого КСОЮ от 08.11.2022 № 88а-18163/2022). Поэтому есть следующие причины для аннулирования РНР:
иностранного гражданина осудили за преступление, а приговор вступил в законную силу;
у иностранного гражданина есть непогашенная или неснятая судимость.
Если иностранный гражданин осужден, он столкнется с еще одной проблемой. Суд не заменит уголовное наказание на более мягкое — в частности, на обязательные работы.
Аннулирование приведет к тому, что иностранный гражданин не сможет законно трудиться на территории России (кассационное постановление Второго КСОЮ от 20.03.2024 № 77-708/2024).
Нарушение режима пребывания в России
Если иностранного гражданина неоднократно штрафовали за нарушение миграционного законодательства, его РНР неизбежно аннулируют. При этом неважно, привлекали иностранного гражданина к ответственности за схожие нарушения — например, в рамках одного и того же состава КоАП — или за разные.
К самым распространенным нарушениям относятся:
нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП, апелляционное определение Свердловского областного суда от 08.05.2024 по делу № 33а-7803/2024);
представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст. 19.27 КоАП, кассационное определение Третьего КСОЮ от 22.05.2023 № 88а-8544/2023 по делу № 2а-7743/2022);
незаконное осуществление трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП, апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 14.11.2023 № 33а-25801/2023).
Длительное отсутствие в России
Причинами для аннулирования РНР будут:
выезд из страны для постоянного проживания в другом государстве;
нахождение за пределами России более шести месяцев.
Эти обстоятельства следует учитывать работодателям, которые направляют иностранных сотрудников в длительные командировки за границу. Они действуют несмотря на то, что в законе нет ограничений по срокам пребывания иностранных сотрудников в командировках.
Наличие особых решений госорганов
На аннулирование РНР повлияют следующие решения госорганов:
о нежелательности пребывания в России;
о неразрешении въезда в страну;
об удовлетворении заявления иностранного гражданина об аннулировании РНР;
об административном выдворении, депортации или реадмиссии.
Эти решения может принять не только МВД, но и другие госорганы — например, ФСБ (постановление Правительства от 23.08.2021 № 1390).
Угроза государству или его гражданам
Если иностранный гражданин угрожает безопасности государства или его граждан, РНР аннулируют. Например, иностранного гражданина сочтут опасным в случаях, если он:
Создает угрозу безопасности России или для ее граждан, выступает за насильственное изменение основ конституционного строя РФ.
Разделяет идеологию организации, деятельность которой направлена на разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни (кассационное определение Седьмого КСОЮ от 21.05.2024 № 88а-9923/2024 по делу № 2а-8760/2023).
Своими действиями поддерживает терроризм и экстремизм, в том числе финансирует, планирует или оказывает поддержку в совершении экстремистских или террористических актов.
МВД аннулирует РНР на основании сообщения, которое представляют органы ФСБ (пп. «р» ст. 12 закона № 40-ФЗ).
При первоначальной выдаче разрешения на работу иностранных граждан также проверяют на предмет наличия угрозы безопасности. Если иностранец имеет негативные характеристики, в выдаче РНР ему откажут.
Возраст и состояние здоровья
Некоторые заболевания могут стать поводом не только для изначального отказа в оформлении РНР, но и для аннулирования уже выданного разрешения впоследствии (при обнаружении таковых). К ним относятся:
наркотическая зависимость;
опасные инфекционные заболевания из Перечня, утвержденного приказом Минздрава от 19.11.2021 № 1079н.
Также одна из причин, по которой аннулируют документ — недостижение восемнадцати лет.
Представление подложных документов
РНР аннулируют и в том случае, если иностранный гражданин:
представил поддельные или подложные документы;
сообщил о себе заведомо ложную информацию.
Фиктивная постановка на учет — наиболее частая причина для аннулирования РНР. Впоследствии иностранным гражданам, которые это допустили, могут также сократить срок временного пребывания в России (п. 3 ст. 5 закона № 115-ФЗ).
Если поддельные документы и ложные сведения представит работодатель или заказчик, РНР тоже аннулируют.
Поддельные документы могут обнаружить даже после того, как иностранный гражданин получил разрешение на работу, например, в таких случаях:
Полиция может проверить документы иностранного гражданина, если, например, подозревает, что что он совершил административное правонарушение. В ходе таких проверок может быть обнаружено, что представленные ранее документы были подложными.
Если иностранный гражданин окажется замешанным в преступлении, правоохранительные органы могут провести проверку его документов в рамках расследования. Это может привести к обнаружению подложных документов.
Если граждане обратятся в соответствующие органы с жалобами на иностранных граждан или сообщат о подозрительных действиях, это может стать поводом для проверки документов.
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Отсутствие необходимых документов и отказ от прохождения дактилоскопии
Это основание для аннулирования применят, если иностранный гражданин:
Не представил документы, которые подтверждают отсутствие болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией, и знание русского языка, истории России и основ российского законодательства, если такой документ необходим по ст. 15.1 закона № 115-ФЗ.
Не прошел или отказался проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
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