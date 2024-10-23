Когда могут аннулировать разрешение на работу для иностранного сотрудника

Лояльность к правопорядку страны пребывания, признание и соблюдение российских законов — основной критерий, на который ориентируются проверяющие органы, определяя возможность законного пребывания иностранного гражданина в России (кассационное определение Седьмого КСОЮ от 08.11.2022 № 88а-18163/2022). Поэтому есть следующие причины для аннулирования РНР:

иностранного гражданина осудили за преступление , а приговор вступил в законную силу;

у иностранного гражданина есть непогашенная или неснятая судимость.

Если иностранный гражданин осужден, он столкнется с еще одной проблемой. Суд не заменит уголовное наказание на более мягкое — в частности, на обязательные работы.