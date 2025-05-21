Что делать, если у иностранного работника закончился или потерялся паспорт

Почему это важно

Если у иностранца просрочен паспорт, он теряет документ, который удостоверяет его личность. А без него — по закону №115-ФЗ, статья 10, пункт 1 — нахождение в России считается незаконным. Даже если у человека есть бессрочный вид на жительство, без паспорта он не сможет подтвердить свою личность, что может повлечь за собой задержание до выяснения обстоятельств.