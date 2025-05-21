Что делать, если у иностранного работника закончился или потерялся паспорт

Почему это важно
Если у иностранца просрочен паспорт, он теряет документ, который удостоверяет его личность. А без него — по закону №115-ФЗ, статья 10, пункт 1 — нахождение в России считается незаконным. Даже если у человека есть бессрочный вид на жительство, без паспорта он не сможет подтвердить свою личность, что может повлечь за собой задержание до выяснения обстоятельств.
За нарушение миграционного режима предусмотрен штраф — от 2000 до 5000 рублей (по статье 18.8 КоАП, пункт 1.1).
Что делать, если срок действия паспорта уже истек
Первое и главное — не откладывать. Вот какие есть варианты:
Обратиться в консульство своей страны в России. Там можно подать заявление на оформление нового паспорта.
Вернуться на родину. Если консульство не может восстановить паспорт, остается вариант — выехать домой и получить новый документ там. Для этого понадобится оформить «Свидетельство на возвращение» — по нему можно уехать, восстановить паспорт и снова въехать в Россию.
Подать на временное убежище. Если вернуться на родину невозможно по уважительным причинам (например, из-за войны), можно подать заявление на временное убежище. А в случае, если совсем нет средств, органы соцзащиты могут помочь с жильем и базовой поддержкой.
Что делать, если паспорт украли или вы его потеряли
Все то же самое, но порядок действий чуть отличается:
Сначала — в полицию. Нужно подать заявление о потере или краже. В отделении выдадут справку о том, что в хоте проведенных полицией мероприятий по установлении местонахождения документа, его найти не удалось. На основании этой справки можно оформить паспорт в посольстве.
Затем — в консульство. С этой справкой человек обращается в консульство своей страны, где может подать документы на восстановление паспорта.
Работодатель обязан уволить?
Нет. Истечение срока действия паспорта само по себе не является основанием для увольнения.
Прекращение трудового договора возможно только:
по обычным основаниям (например, по желанию сотрудника);
если закончились другие важные документы — патент, разрешение на работу, РВП, ДМС и т. д. (статья 327.6 ТК).
Если работник занимается восстановлением документов, работодатель может предоставить ему отпуск — как без оплаты, так и оплачиваемый, если есть неиспользованные дни.
Что, если сотрудник уехал домой за новым паспортом?
Такой вариант тоже возможен. Получить новый паспорт можно как в своей стране, так и через консульство — это зависит от возможностей конкретного государства.
Важно помнить
📌 Потеря или окончание срока действия паспорта — это серьезно, но решаемо. Главное — не тянуть и действовать по закону.
📌 Работодатель не обязан увольнять сотрудника, но должен проконтролировать, чтобы его пребывание в России оставалось легальным.
📌 И работник, и работодатель заинтересованы в одном — как можно быстрее привести все в порядок, чтобы избежать проблем и штрафов.
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