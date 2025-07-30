НДФЛ для иностранцев: 13% или 30%? Спокойно разбираемся в деталях
Кто считается налоговым резидентом
По российским законам налоговым резидентом признается тот, кто провел в стране более 183 дней за последние 12 месяцев. Причем это может быть не только работа — достаточно легально находиться в России, даже по туристической визе.
Важно: учитываются любые 365 дней подряд, а не календарный год.
Что это меняет в налогообложении?
Когда начисляется зарплата, бухгалтер проверяет:
Сколько дней человек провел в России за последние 12 месяцев?
Если больше 183 — применяется ставка 13%.
Если меньше — действует ставка 30%.
Хорошая новость: если сотрудник сначала был нерезидентом, а позже стал резидентом, можно пересчитать налог и вернуть лишнее.
Почему это важно?
Ошибки в расчетах могут привести не только к штрафам, но и к недовольству сотрудников — особенно если речь идет о значительных суммах. А когда в дело вмешиваются визы, ВКС и другие статусы, становится ясно: тут нужен опыт в международной налоговой практике.
Как мы можем помочь
У «Паритет-Консалт» есть собственная команда бухгалтеров, специализирующаяся на вопросах налогообложения иностранных работников.
Мы поможем вам:
✅ Определить налоговый статус.
✅ Верно рассчитать НДФЛ.
✅ Провести перерасчет при изменении статуса.
✅ Оформить все документы аккуратно и без ошибок.
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