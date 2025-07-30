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«Паритет-Консалт»
НДФЛ

НДФЛ для иностранцев: 13% или 30%? Спокойно разбираемся в деталях

Если в вашей компании работают иностранцы, вы наверняка задавались вопросом: какую ставку НДФЛ применять — 13% или 30%? Кажется, все просто: 30% — для нерезидентов, 13% — для налоговых резидентов. Но на практике всплывают нюансы, которые могут запутать. Давайте разбираться вместе.
НДФЛ для иностранцев: 13% или 30%? Спокойно разбираемся в деталях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто считается налоговым резидентом

По российским законам налоговым резидентом признается тот, кто провел в стране более 183 дней за последние 12 месяцев. Причем это может быть не только работа — достаточно легально находиться в России, даже по туристической визе.

Важно: учитываются любые 365 дней подряд, а не календарный год.

Что это меняет в налогообложении?

Когда начисляется зарплата, бухгалтер проверяет:

  • Сколько дней человек провел в России за последние 12 месяцев?

    • Если больше 183 — применяется ставка 13%.

    • Если меньше — действует ставка 30%.

Хорошая новость: если сотрудник сначала был нерезидентом, а позже стал резидентом, можно пересчитать налог и вернуть лишнее.

Почему это важно?

Ошибки в расчетах могут привести не только к штрафам, но и к недовольству сотрудников — особенно если речь идет о значительных суммах. А когда в дело вмешиваются визы, ВКС и другие статусы, становится ясно: тут нужен опыт в международной налоговой практике.

Как мы можем помочь

У «Паритет-Консалт» есть собственная команда бухгалтеров, специализирующаяся на вопросах налогообложения иностранных работников.

Мы поможем вам:

✅ Определить налоговый статус.

✅ Верно рассчитать НДФЛ.

✅ Провести перерасчет при изменении статуса.

✅ Оформить все документы аккуратно и без ошибок.

Хотите разобраться в нюансах или передать эту задачу профессионалам? Свяжитесь с нами — решим все быстро, спокойно и надежно.

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«Паритет-Консалт»

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Илья Назаров
НДФЛ

Как продать ценные бумаги (ЦБ) в РФ без НДФЛ

Если кратко... 1) стать налоговым НЕрезидентом РФ. 2) стать налоговым резидентом страны с минимальным налогообложением доходов от продажи ЦБ и действующим СОИДН. 3) представить российскому брокеру сертификат налогового резидентства другой страны перед продажей портфеля ЦБ.

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